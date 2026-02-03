ป่วนปัตตานี! คนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน 2 จุด โชคดี จนท.เก็บกู้ได้ทัน

ปัตตานี – คนร้ายแอบซุกซ่อนวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน 2 จุดในพื้นที่ จ.ปัตตานี โชคดีเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปเก็บกู้ไว้ได้ทันก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้น
วันนี้ (3 ก.พ.) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แจ้งเตือนหลังพลเมืองดีพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด ซุกไว้ในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน ปตท. บริเวณหอนาฬิกา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่สร้างความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ขณะเดียวกันมีรายงานว่ายังมีการพบวัตถุต้องสงสัยอีกจุด ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาหน้าห้างบิ๊กซีปัตตานี ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในห้องน้ำคนพิการใกล้ร้านสะดวกซื้อ โชคดีที่สามารถตรวจพบและเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัย
ด้าน พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จว.ปัตตานี สั่งการให้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกำชับให้ทุกปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบพื้นที่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยง หากพบสิ่งผิดปกติให้รายงานเจ้าหน้าที่โดยทันที