ชาวประมงพื้นบ้านเกาะสมุย เฮ! ออกทะเลหลังมรสุมสงบ จับกุ้งปูปลาได้จำนวนมาก

สุราษฎร์ธานี – ชาวประมงพื้นบ้านเกาะสมุย เฮ! จับสัตว์ทะเล เช่นกุ้ง ปู ปลา ได้จำนวนมากสร้างรายได้งาม หลังคลื่นลมสงบ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังเตือนพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยระวังฝนตกหนักและคลื่นสูง
ที่บริเวณชายทะเลบ้านหน้าทอน หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีกลุ่มชาวเรือประมงพื้นบ้าน ที่นำเรือประมงออกไปทำการประมง ได้เริ่มทยอยนำเรือกลับเข้าฝั่ง หลังออกทำการประมง ภายหลังจากที่คลื่นลมในทะเลอ่าวไทย ระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลดกำลังลง โดยชาวประมงพื้นบ้านที่ออกทำการประมง ในบริเวณทะเลเกาะสมุย โดยนำเรือออกทำการประมงตั้งแต่ช่วงกลางดึก และกลับเข้าฝั่งในช่วงเช้าสามารถจับ กุ้งแชบ๋วย กุ้งแม่หวัด กั้ง ปลา ได้จำนวนมาก ซึ่งหลังจากจับปลามาได้ กลุ่มชาวประมงพื้นที่ได้นำมาจำหน่ายต่อให้แม่ค้า และ นำมาวางขายเอง จำนวนมาก
จากการสอบถาม แม่ค้า กล่าวว่า สำหรับราคา สัตว์ทะเล ในช่วงนี้ ค่อนข้างราคาดี เช่น กุ้งแชบ๋วย ราคากิโลกรัมละ 400 บาท กุ้งแม่หวัด ราคากิโลกรัมละ 600 บาท กั้ง ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งชาวประมง แต่ละลำ สามารถจับสัตว์ทะเล นำมาจำหน่ายมีรายได้เฉลี่ยตกลำละ 4,000 -5,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าน้ำมัน แล้ว มีรายได้เป็นอย่างงามในช่วงนี้ หลังต้องหยุดเรือมาหลายวันเนื่องจากคลื่นลมแรง ซึ่งทำให้ลูกค้า เดินแวะมาซื้อไปประกอบอาหาร อย่างต่อเนื่อง เพราะสัตว์ทะเล ที่เพิ่งนำขึ้นจากเรือยังคงสดๆ
นายมะเซ็ง อายุ 42 ปี หนึ่งในชาวประมงพื้นบ้าน ในทะเลอ่าวบ้านหน้าทอน ปิดเผยว่า ในช่วงนี้สภาพคลื่นลมในทะเลยังแปรปรวน ยังต้องระวังในการออกทำการประมง โดยชาวประมงทุกลำ ยังคงเฝ้าติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัย และ ออกไปทำการประมงไม่ไกลฝั่งมากนัก และในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สัตว์ทะเลมีควาต้องการของลูกค้าเป็นจำนวนมาก แต่มีปัจจัย หากสถานการณ์คลื่นลมในทะเล ยังคงมีความแปรปรวน คลื่นในทะเลแรง ชาวประมงอาจต้องงดออกทะเล ซึ่งอาจจะทำให้ราคาสัตว์ทะเลมีราคาสูง แต่หากคลื่นลมสงบ ราคาอาหารทะเล ก็จะยังคงอยู่ในราคานี้