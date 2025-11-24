ชาวนาหมื่นศรีพลิกวิกฤตน้ำท่วมแห่จับปลาขายสร้างรายได้

ตรัง - ชาวบ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง พลิกวิกฤตน้ำท่วม ออกหาปลาน้ำจืดนำมาขายริมถนน สร้างรายได้ดีตั้งแต่วันละ 500 - 1,000 บาท
วันนี้ (24 พ.ย.) ที่ถนนเลียบคลองชลประทานทุ่งนาหมื่นศรี หมู่ที่ 5 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ชาวบ้านจำนวนมากได้ออกไปหาปลาบริเวณทุ่งนาดินถนนกันอย่างคึกคัก ทั้งวางกัดดักปลา ยกยอ วางมุ้งดักปลา วางโพงพาง และตกปลา ซึ่งนอกจากจะเพื่อใช้ประกอบอาหารรับประทานในครอบครัวแล้ว ยังขายสร้างรายได้ในช่วงฤดูน้ำหลากด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงน้ำท่วมเช่นนี้ ทุ่งนาหมื่นศรี จะเป็นพื้นที่รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ที่ผ่านมายังอำเภอนาโยง ทำให้เปลี่ยนสภาพจากนาข้าว เป็นเวิ้งน้ำขนาดกว้างใหญ่ และทำให้มีปลาน้ำจืดชุกชุม เช่น ปลาสลิด ปลาหมอ ปลาช่อนนา ปลาดุกนา ปลาลูกกริม ปลาลูกหยก เป็นต้น ชาวบ้านจึงอาศัยช่วงจังหวะนี้ออกจับปลาขายสร้างรายได้
นางวรรณดี เชยชื่นจิตร อายุ 53 ปี ชาวบ้านตำบลนาหมื่นศรี กล่าวว่า ตนออกหาปลาพร้อมกับสามี และวางแผงขายบริเวณริมถนน ซึ่งขายดีมาก ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากในตัวเมืองตรัง ยิ่งเมื่อถึงช่วงน้ำท่วมเช่นนี้ เขาจะขับรถมาวนหาซื้อปลาน้ำจืด เนื่องจากปลาฤดูนี้จะมีเนื้อมันอร่อยเป็นพิเศษ ทำให้ตนมีรายได้จากการขายปลา วันละ 500 บาท ทั้งปลาดุก ปลาช่อน ปลาสลิด จะขายในราคากิโลกรัมละ 150-200 บาท
ส่วน นางสมฤทัย จินดาแก้ว อายุ 42 ปี ชาวบ้านตำบลนาหมื่นศรีอีกราย กล่าวว่า บ้านของตนอยู่ติดกับทุ่งนาหมื่นศรี และบ้านของตนก็โดนน้ำท่วมเช่นกัน จึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมาดักลูกปลาขายด้วยมุ้ง ซึ่งปลาที่ได้เรียกว่า ปลาลูกกริม ปลาลูกหยก ขายในราคาขีดละ 20 บาท หรือกิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้ตนมีรายได้จากขายลูกปลา วันละกว่า 1,000 บาทเลยทีเดียว