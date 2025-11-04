ธปท.สำนักงานภาคใต้ แถลงข่าวเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 3 ปี 2568

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดงานแถลงข่าวเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 3 ปี 2568 เผยเศรษฐกิจปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ด้านการเกษตรกำลังซื้อลดลง
วันนี้ (4 พ.ย.) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคใต้ เผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 3 ปี 68 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน จากการบริโภคที่ขยายตัว ตามรายได้ภาคการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ด้านการผลิตอุตสาหกรรมทรงตัว โดยการผลิตกลุ่มยางพาราเพิ่มขึ้น แต่การผลิตน้ำมันปาล์มและการผลิตเพื่อส่งออกลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อภาคเกษตรลดลง จากรายได้ทุเรียนที่ลดลงและรายได้ปาล์มน้ำมันที่ชะลอลง
ขณะที่แนวโน้มไตรมาสสุดท้ายของปี คาดว่ายังขยายตัวได้จากไตรมาสก่อน โดยมีปัจจัยบวกจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีแรงส่งจากมาตรการตระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาสินค้าเกษตรหลักหลายตัวยังคงหดตัว ส่งผลให้รายได้เกษตรกรอาจยังไม่ดีนัก
นอกจากนี้ นายทัดลาภ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน และรายงานข้อมูลของธุรกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผ่านเว็บไซต์ของ ธปท. ตั้งแต่ 10 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 รวมถึงประชาสัมพันธ์บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR Code (Cross-border QR Payment) ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้แอปพลิเคชัน UnionPay Alipay และ WeChat Pay สามารถสแกนชำระค่าสินค้าและบริการด้วย QR Code ร้านค้าในไทยได้แล้ว ตั้งแต่ 30 ต.ค. 68
ในช่วงท้าย นายทัดลาภ ได้เชิญชวนร่วมงานสัมมนาประจำปี 2568 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ในหัวข้อ “โอกาสธุรกิจใต้ ในภูมิทัศน์การค้าใหม่ของโลก” ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ มานำเสนอข้อมูลเจาะลึกภูมิทัศน์การค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะนโยบายการค้าสหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการปรับตัวและโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจอยู่รอด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้ให้ยั่งยืน โดยงานสัมมนาฯ จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา