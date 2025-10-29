ตร.ทางหลวงชุมพร ดูแลความปลอดภัย “ครอบครัวผู้ศรัทธา 6 ชีวิต เดินเท้าไปสักการะพระบรมศพ “แม่ของแผ่นดิน”

ชุมพร - ตำรวจทางหลวงชุมพรดูแลความปลอดภัย! ครอบครัวผู้ศรัทธา 6 ชีวิต เดินเท้า 600 กม. จากสุราษฎร์ฯ มุ่งหน้าถวายสักการะพระบรมศพ “แม่ของแผ่นดิน”
วันนี้ (29 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.สถานีตำรวจทางหลวงชุมพร ว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 68 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) โดยสถานีตำรวจทางหลวงชุมพร ได้เข้าดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทางให้กับครอบครัวชาวไทยกลุ่มหนึ่ง จำนวน 6 ชีวิต ที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ด้วยการเริ่มต้นเดินทางด้วยเท้า จาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร
การเดินทางอันแน่วแน่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมถวายอาลัยและสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง
"การเดินเท้าครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการเดินทาง แต่คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสุดหัวใจของพสกนิกรที่ต้องการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 'แม่ของแผ่นดิน' อย่างใกล้ชิดที่สุด"
พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.สถานีตำรวจทางหลวงชุมพร เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้จัดชุดกำลังเพื่อติดตามและดูแลความปลอดภัยของครอบครัวดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ จ.ชุมพร โดยเน้นการดูแลความปลอดภัยในการเดินบนไหล่ทาง การจัดช่องทางจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พักค้าง จัดเตรียมน้ำดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเดินทางแห่งศรัทธานี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของประชาชน และขอให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เดินทางทุกคนให้บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ พร้อมให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนที่เดินทางเพื่อถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได