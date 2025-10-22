“เกาะแต้วฟู๊ด” เปิดตัว “ฟาร์มไข่ไก่ไร้กรง” เจ้าแรกของสงขลา ยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่สากล

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - บริษัท เกาะแต้วฟู๊ด จำกัดประกาศเปิดตัว “ฟาร์มไข่ไก่ไร้กรง” เจ้าแรกของสงขลา ยกระดับมาตรฐานการผลิตตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และสอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก
วันนี้ (22 ต.ค) บริษัท เกาะแต้วฟู๊ด จำกัด ประกาศเปิดตัว “ไข่ไก่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (Cage-Free Eggs)” อย่างเป็นทางการ ที่โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา ถือเป็นรายแรกของจังหวัดสงขลา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และสอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก (ESG Trend) โดยมี นายสัตวแพทย์อนิรุธ เนื่องแม็ก ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกาะแต้วฟู๊ด จำกัด นายพรชัย ศรีสุนทรไท รองผู้อำนวยการบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด แขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม
นายสัตวแพทย์ อนิรุธ เนื่องแม็ก ปศุสัตว์เขต 9 กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านจากการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงแบบดั้งเดิมสู่ระบบ “เลี้ยงไก่แบบไร้กรง” (Cage-Free) เป็นนโยบายที่กรมปศุสัตว์ผลักดันร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์และสอดคล้องกับแนวคิดสากลด้านสวัสดิภาพสัตว์ แม้ว่าการเลี้ยงแบบนี้จะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่กลับเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 7–9 บาทต่อฟอง จากเดิมเพียง 4–6 บาท
ตลาดไข่ไก่ Cage-Free กำลังเติบโตในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และภาคธุรกิจโรงแรม–อาหารระดับพรีเมียมที่ต้องการสินค้าผ่านมาตรฐาน Animal Welfare ซึ่งภาครัฐพร้อมสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมและการรับรองมาตรฐานร่วมกับเอกชน โดยคาดว่าในช่วง 3–5 ปีข้างหน้า ระบบการผลิตแบบไร้กรงจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดด จากแรงขับของเทรนด์สุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย
ขณะที่ นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกาะแต้วฟู๊ด จำกัด เปิดเผยว่า เดิมบริษัทใช้ระบบเลี้ยงไก่ไข่แบบขังกรง ก่อนปรับเปลี่ยนสู่ระบบ “Cage-Free” หรือ “ไข่ไก่อารมณ์ดี” เพื่อตอบรับเทรนด์โลกและความต้องการจากลูกค้าหลักอย่าง บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ซึ่งมีนโยบายใช้ไข่ไก่ไร้กรง 100 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานของบริษัทแม่ในยุโรป
ปัจจุบันเกาะแต้วฟู๊ดได้เริ่มดำเนินการระบบไร้กรงร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตทุ่งใหญ่ และมีแผนขยายความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยตั้งเป้าการผลิตในไตรมาสแรกปี 2569 รวมประมาณ 17,000 ฟองต่อวัน (ราชภัฏ 5,000 ฟอง และฟาร์มเกาะแต้ว 12,000 ฟอง)
นายพรชัย ศรีสุนทรไท รองผู้อำนวยการบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวว่า แนวโน้มระดับโลกโดยเฉพาะในยุโรปได้เริ่มผลักดัน Global Commitment เพื่อสนับสนุนระบบการเลี้ยงไก่แบบไร้กรงทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็อยู่ในสายตาของต่างชาติในการขับเคลื่อนเรื่องนี้
ช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนผ่านในหลายพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเมืองท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่ง “เกาะแต้วฟู๊ด” ถือเป็นฟาร์มแห่งแรกในสงขลาที่กล้าก้าวสู่ระบบไร้กรง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของภาคใต้
“ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ระบบนี้เติบโตได้จริง คือ ความเข้าใจของผู้บริโภค และการสร้างเครือข่ายระหว่างฟาร์ม ผู้ผลิต และภาคธุรกิจปลายน้ำ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนร่วมกัน” นายพรชัยกล่าว
ทั้งนี้ การเปิดตัว “ไข่ไก่ไร้กรง” ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทเกาะแต้วฟู๊ดในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเท่านั้น แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการปศุสัตว์ไทย ในการก้าวสู่การผลิตที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสัตว์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก