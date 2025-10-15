ปังสุดๆ ช่วงประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต 9 วัน ททท.คาดรายได้ทะลุ 22,000 ล้าน นักท่องเที่ยวแห่เข้ากว่า 6 แสนคน-ครั้ง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ททท.ภูเก็ต รายงานภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผัก 21-29 ต.ค.นี้ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามากว่า 6 แสนคน-ครั้ง คาดว่าจะสร้างรายได้ทะลุ 22,000 ล้านบาท
ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต ประจำปี 2568 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2568 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของภูเก็ต ที่สืบทอดกันมายาวนานถึง 200 ปี โดยถือกำเนิดที่ศาลเจ้ากะทู้
โดยในแต่ละปีช่วงประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต จะมีประชาชนชาวภูเก็ตเป็นจำนวนมากเพราะเป็นประเพณีที่ชาวภูเก็ตศรัทธา รวมไปถึงผู้คนจากต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวต่างชาติเชื้อสายจีน ทั้งจากมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ ที่ศรัทธาในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ในช่วงถือศีลกินผัก จะเดินทางมาภูเก็ตเพื่อเข้าร่วมประเพณีและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวของภูก็ตในช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 นี้ ว่า ภูเก็ตจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 634,787 คน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียน รวมกว่า 22,030 ล้านบาท ตลอด 9 วันของเทศกาล
ข้อมูลจากระบบ TATIC (Tourism Analytics Center) ณ วันที่ 24 กันยายน 2568 ระบุว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 436,548 คน-ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 19,690 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวน 198,239 คน-ครั้ง สร้างรายได้ราว 2,339 ล้านบาท