รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกล้ำสมัย นำ AI ใช้สอนนักเรียนสร้างผลการเรียนทะลุเป้า

นครศรีธรรมราช – โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช ล้ำสมัยนำ AI และ Metaverse ใช้สอนนักเรียน เป็นต้นแบบของโรงเรียน อปท.ที่แรกในประเทศไทย ช่วยสร้างผลสัมฤทธิ์การเรียนทะลุเป้า
วันนี้ (23 ก.ย.) ที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนในการบริหารการศึกษาและกำกับโดยท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยใช้ชื่อว่า “คุณครูน้ำเพชร” ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการเต็มรูปแบบเพื่อการศึกษา โดยท้องถิ่นเป็นที่แรกของประเทศไทย และยังกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่นทั่วประเทศ
โดย นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้ประสานกับองค์กรพัฒนาการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าร่วมพัฒนาจนสามารถสร้าง ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI and Metaverse Innovation Center สร้างความแตกต่างทางการเรียนการสอนได้อย่างสูงมาก
นางสาวฐิติพร เซ่งปุ้น นร.ชั้น ม.5 เปิดเผยว่า ระหว่างการเรียนการสอนแบบท่องจำจากตัวหนังสือ และวิธีการเรียนแบบภาพจำ สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากทั้งความสนใจของนักเรียนและการพัฒนาของนักเรียน สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คู่ขนานไปกับเทคโนโลยีเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน เสมือนอยู่ในสถานที่จริง เห็นของจริง ทั้งผ่านระบบเอไอ เมตาเวิร์ส สร้างความรู้ความเข้าใจจากการท่องจำตัวหนังสือสู่การเข้าใจด้วยภาพจำ ในกลุ่มบทเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เคมี หรือชีววิทยา
ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI and Metaverse Innovation Center มาจากให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ที่จัดวางวิสัยทัศน์สู่การพัฒนามีจุดแข็งคือท้องถิ่นสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ทำได้เลย ผลที่ได้ในขณะนี้น่าพอใจอย่างมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่ได้ปิดกั้นการเรียนรู้เฉพาะนักเรียนในเขตเทศบาลของเราเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนทุกสังกัดรวมไปถึงบุคคลากรทุกส่วนสามารถเข้ามาใช้งานได้
อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครศรีธรรมราช เป็นเพียงแขนงหนึ่งจากโครงการ Smart City หรือการบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาดในทุกด้านผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในมือของพลเมืองทุกคน วิธีนี้กำลังถูกให้ความสนใจ และเทศบาลนครนครศรีธรรมราขสามารถคว้ารางวัลในระดับนานาชาติ คว้ารางวัลในระดับองค์การสหประชาชาติ มาแล้ว