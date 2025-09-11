ตร.ท่องเที่ยว จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัย”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดโครงการ “รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัย” จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว
เมื่อเวลา วันนี้ (11ก.ย.) ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดโครงการ
"รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัย" โดยมี ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ สำนักงานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ต บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ลากูน่า ภูเก็ต คลับ จำกัด บริษัท เชิงทะเล พัฒนา จำกัด บริษัท เก้าคอนกรีตมั่นคง จำกัด และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วม
สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้เป็นวัฒนธรรมบนท้องถนน ซึ่งจะช่วยลดความอันตรายจากอุบัติเหตุและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยว โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและการมอบหมวกนิรภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา กล่าวว่า การสวมหมวกนิรภัยไม่เพียงช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ แต่ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม