xs
xsm
sm
md
lg

รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน ยกระดับการแพทย์แม่นยำสู่ภูเก็ต



วันนี้ ( 25 ส.ค.68) ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “ศูนย์ Genolife Services” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 คณะผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ แขกผู้เกียรติ เข้าร่วม ณ. ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต


แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลดีบุก กล่าวว่า ศูนย์ Genolife Services เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านจีโนมิกส์ นำเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาตรวจเชิงลึกถึงระดับยีน เพื่อใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาเฉพาะบุคคล ถือเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ไปสู่การป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง โดยผสานเทคโนโลยีระดับโลกกับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน


ด้านนายแพทย์ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และผู้อำนวยการศูนย์ Genolife Services กล่าวว่า ปัจจุบันการแพทย์ก้าวเข้าสู่ยุค ไฮเปอร์เพอร์ชันนัลไลเซชัน (Hyperpersonalization) ซึ่งก้าวล้ำกว่าการแพทย์เฉพาะบุคคลในรูปแบบเดิม โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมผสานกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ทำให้สามารถวางแผนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลยุทธ์การรักษาที่ปรับเฉพาะบุคคล ครอบคลุมโรคสำคัญต่าง ๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท ความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึงการแพ้ยาและความไวต่อยา


สำหรับบริการหลักของศูนย์ Genolife Services ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางพันธุกรรม (Genomic Risk Screening) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) การตรวจคัดกรองความเป็นพาหะและการสืบพันธุ์ (Carrier & Reproductive Screening) พันธุกรรมเพื่อสุขภาพขั้นสูงและอายุยืน (Advanced Wellness & Longevity Genetics) และพันธุกรรมเพื่อกีฬาและสมรรถภาพ (Sports & Performance Genomics)


ขณะที่ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า การเปิดตัวศูนย์ Genolife Services โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการยกระดับระบบสาธารณสุข ช่วยให้ประชาชนสามารถมองเห็นความเสี่ยง วางแผนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ และป้องกันโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผมเชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมสุขภาพเชิงป้องกันที่ยั่งยืน





รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน
รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน
รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน
รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน
รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น