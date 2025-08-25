รพ.กรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "ศูนย์ Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน ยกระดับการแพทย์แม่นยำสู่ภูเก็ต
วันนี้ ( 25 ส.ค.68) ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “ศูนย์ Genolife Services” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 คณะผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ แขกผู้เกียรติ เข้าร่วม ณ. ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตและโรงพยาบาลดีบุก กล่าวว่า ศูนย์ Genolife Services เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านจีโนมิกส์ นำเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาตรวจเชิงลึกถึงระดับยีน เพื่อใช้ในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาเฉพาะบุคคล ถือเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพจากการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ไปสู่การป้องกันโรคตั้งแต่ต้นทาง โดยผสานเทคโนโลยีระดับโลกกับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน
ด้านนายแพทย์ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และผู้อำนวยการศูนย์ Genolife Services กล่าวว่า ปัจจุบันการแพทย์ก้าวเข้าสู่ยุค ไฮเปอร์เพอร์ชันนัลไลเซชัน (Hyperpersonalization) ซึ่งก้าวล้ำกว่าการแพทย์เฉพาะบุคคลในรูปแบบเดิม โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมผสานกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ทำให้สามารถวางแผนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลยุทธ์การรักษาที่ปรับเฉพาะบุคคล ครอบคลุมโรคสำคัญต่าง ๆ เช่น มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางระบบประสาท ความผิดปกติทางพันธุกรรม รวมถึงการแพ้ยาและความไวต่อยา
สำหรับบริการหลักของศูนย์ Genolife Services ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางพันธุกรรม (Genomic Risk Screening) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) การตรวจคัดกรองความเป็นพาหะและการสืบพันธุ์ (Carrier & Reproductive Screening) พันธุกรรมเพื่อสุขภาพขั้นสูงและอายุยืน (Advanced Wellness & Longevity Genetics) และพันธุกรรมเพื่อกีฬาและสมรรถภาพ (Sports & Performance Genomics)
ขณะที่ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า การเปิดตัวศูนย์ Genolife Services โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ถือเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการยกระดับระบบสาธารณสุข ช่วยให้ประชาชนสามารถมองเห็นความเสี่ยง วางแผนสุขภาพได้อย่างแม่นยำ และป้องกันโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผมเชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมสุขภาพเชิงป้องกันที่ยั่งยืน