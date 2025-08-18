ท็อปส์ เปิด “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สัญจร” กลางเมืองคอนยกทัพสินค้าเด็ดจากเกษตกรทั่วไทยมาให้ ชม ชิม ช้อป แบบจุใจ

นครศรีธรรมราช - ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิด “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สัญจร” กลางเมืองคอน ยกทัพขบวนสินค้าเด็ดจากเกษตกรทั่วไทยกว่า 40 ร้าน มาให้ ชม ชิม ช้อป แบบจุใจ เริ่มวันนี้ถึง 21 ส.ค. นี้
ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดพื้นที่สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น เดินหน้าจัดงาน “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สัญจร” ณ เซ็นทรัล นครศรี พร้อมชวนชาวนครฯ และนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนสินค้าจากท้องถิ่นทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย อาหารพร้อมรับประทาน สินค้า GI และของดีประจำถิ่น รวมกว่า 40 ร้านค้า จาก 23 จังหวัดทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้ –21 สิงหาคม 2568 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 (โซน P1A) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีฯ
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “จริงใจ Farmers’ Market” ซึ่งเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย ปัจจุบัน จริงใจ Farmers’ Market มีสมาชิกในโครงการกว่า 12,300 ครัวเรือน และมีจำนวนกว่า 32 สาขา 28 จังหวัด ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในวันเปิดงาน (15 ส.ค. 68) ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา ประดิษฐสาร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์ หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, นางเดือนเพ็ญ ศรีเพชร ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช, นางสาวสุดาทิพย์ ซู่ระวัง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายอติชาต ชูกำเนิด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี ร่วมงานและเยี่ยมชมสินค้าภายในงาน โดยมีผู้บริหารของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด นายภานุวัฒน์ ทาโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส พื้นที่ภาคใต้, นายมลชัย พิจารณ์ ผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วย นางสาวสุมลฑา ศรีคำนวน, ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อท้องถิ่นและจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต ให้การต้อนรับ
สำหรับสินค้าภายในงานครั้งนี้ไม่ได้มีดีเพียงภูมิปัญญาจากท้องถิ่น แต่ยังสะท้อนความหลากหลายของรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่พร้อมให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองและเลือกสรรกันแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็น
ความสดชื่นและความสดใหม่จากต้นทาง คัดผลผลิตจากสวนสู่ตลาดด้วยความใส่ใจ กับผลไม้คุณภาพที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน อาทิ อโวคาโดสายพันธุ์หายากอย่างปีเตอร์สันและวาเลนไทน์ จาก Grande Farm อโวคาโดปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม รสชาติหวานมันคล้ายครีม ชวนรับประทาน พร้อมด้วย GI สับปะรดภูเก็ต จากวิสาหกิจชุมชน จ.ภูเก็ต ที่มีรสหวานแหลมอมเปรี้ยว สีเหลืองสดทั้งผล มาพร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัว และเนื้อในกรอบอร่อย ปิดท้ายด้วยทุเรียนหมอนทอง จากวิสาหกิจชุมชนทุเรียนภูบรรทัด จ.พัทลุง ที่เติบโตบนผืนดินอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาบรรทัด จนให้ผลผลิตที่หวานมัน กลมกล่อม เนื้อแน่น เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ
สดจากแปลง ปลูกด้วยใจ เพื่อสุขภาพที่ดีในทุกวัน ด้วยสินค้าจากร้านไทไทแบรนด์ จ.แม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็น GI ถั่วลายเสือ รสชาติมันหวาน เนื้อแน่นกรอบ เมล็ดใหญ่โดดเด่นด้วยลายสีม่วงคล้ายลายเสือ อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการ หรือจะเป็นงาม้อนคั่ว ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันดีและสารอาหารจำเป็นต่อ ตอบโจทย์สายรักสุขภาพที่ต้องการความอร่อยและดีต่อร่างกายในเวลาเดียวกัน
รวมของอร่อยพร้อมรับประทาน ที่มอบทั้งความอิ่มท้องและอิ่มใจในทุกคำ ไม่ว่าจะเป็น GI หมูย่างเมืองตรังโกด้วง ตำนานความอร่อยกว่า 100 ปี ที่ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อแน่น หนังกรอบ หอมหวานละมุน สายเส้นต้องไม่พลาด ถ้อยถวิลผัดไทยโคราช จ.นครราชสีมา ให้รสเข้มข้น พร้อมเส้นเหนียวนุ่ม ปรุงง่าย อร่อยเหมือนไปถึงถิ่น หรือจะเป็น ก๋วยจั๊บฮาลอง จ.อุบลราชธานี ด้วยเส้นเหนียวนุ่มและน้ำซุปกลมกล่อมกำลังดี สายแซ่บต้องลอง น้ำจิ้มแจ่วฮ้อนจากอภิรมย์ จ.ขอนแก่น ที่จัดจ้านครบรส เผ็ด เปรี้ยว หวาน เพิ่มรสชาติให้ทุกจานได้อร่อยยิ่งขึ้น
จะกินเล่นก็เพลิน หรือจะซื้อเป็นของฝากก็ประทับใจ กับหลากหลายของอร่อยจากชุมชนทั่วไทย เริ่มจาก GI กล้วยตากบางกระทุ่มแม่โสม จ.พิษณุโลก ที่หอม นุ่ม หวานธรรมชาติจากกล้วยน้ำว้าแท้ ต่อด้วย GI ปลาช่อนแม่ลาแดดเดียว วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู จ.สิงห์บุรี โดดเด่นด้วยเนื้อหวานมัน กลิ่นหอมเฉพาะตัว ทอดแล้วกรอบนอกนุ่มใน เคี้ยวเพลินไปกับ แมคคาเดเมีย จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมียดอยช้าง จ.เชียงราย ก็กรอบ มัน เมล็ดใหญ่ ได้มาตรฐาน OTOP 5 ดาว พร้อมด้วย อินทผลัมผลแห้ง จาก ๑๐๐๐ พฤกษาฟาร์ม จ.บุรีรัมย์ ที่หวานธรรมชาติแต่ไม่กระตุ้นอินซูลิน ปิดท้ายด้วย หมูแปรรูป จ.นครปฐม เนื้อแน่น มันน้อย เหมาะทั้งรับประทานเองหรือมอบเป็นของฝากคุณภาพ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่สะท้อนเจตนารมณ์ของการส่งเสริมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทุกชิ้นล้วนเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและคุณค่าจากผู้คนในท้องถิ่น อาทิ สินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มคนพิการ กระเป๋ากระจูด และผ้าปาเต๊ะ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงสินค้าชุมชนอื่น ๆ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นจากฝีมือและหัวใจของผู้คนในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ท็อปส์ยังคงยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพจากท้องถิ่น และกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์ ‘12 Missions to Sustainable Retail’ และแนวคิด ‘Small Acts Together’ ที่เชื่อว่าพลังเล็ก ๆ จากทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้จริง
ชวนชิมและช้อปสินค้าคุณภาพ อาหารพร้อมทานหลากหลายรายการ ร่วมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนได้ที่ “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สัญจร” ช้อปของดี ส่งตรงจากชุมชนทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้ – 21 สิงหาคม 2568 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 (โซน P1A) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรีฯ