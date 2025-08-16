แม่ทัพภาค 4 สั่งคุมเข้มพื้นที่เศรษฐกิจ-ชายแดนหลังคนร้ายบุกเผาโรงงานไฟฟ้า จ.นราธิวาส

นราธิวาส - แม่ทัพภาคที่ 4 ลงตรวจสอบเหตุเผาทรัพย์สินโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ที่ อ.แว้ง สั่งเร่งตามตัวคนร้าย คุมเข้มพื้นที่เศรษฐกิจ-ชายแดน ดูแลความปลอดภัยสาธารณูปโภคที่สำคัญ
วันนี้ (16 ส.ค.) พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะเข้าตรวจสอบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไพรส์ ออฟ วู้ด กรีน เอเนอจี่ จำกัด ใน อ.แว้ง จ.นราธิวาส เมื่อคืนวานนี้ (15 ส.ค.)
เจ้าหน้าที่ได้รายงานต่อแม่ทัพภาคที่ 4 ว่า มีกลุ่มผู้รวมก่อเหตุครั้งนี้ประมาณ 10-15 คน ใช้อาวุธปืนบังคับยามรักษาความปลอดภัยไม่ให้ตอบโต้หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ก่อนจะลอบวางเพลิงทำลายทรัพย์สินภายในโรงงานหลายรายการ ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องเป็นการชั่วคราว
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงทันที เพื่อติดตามความคืบหน้าการสืบสวนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งหาตัวผู้ก่อเหตุ และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของสาธารณูปโภคสำคัญ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา และเส้นทางคมนาคม
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้จัดกำลังลาดตระเวนเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เศรษฐกิจ และแนวชายแดนอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในการช่วยสอดส่องดูแล หากพบเบาะแสที่น่าสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที หรือโทรฯ สายตรงถึงแม่ทัพภาคที่ 4 ที่เบอร์ 061-1732999 หรือสายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ได้รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างมาก โดยเฉพาะรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้รวม 4 คัน ได้แก่ รถแทรกเตอร์ 2 คัน, รถโกยตัก 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน นอกจากนี้ แรงระเบิดยังส่งผลให้อาคารโรงงานได้รับความเสียหาย 2 จุด ได้แก่ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบปั่นน้ำหล่อเย็นของโรงงาน
