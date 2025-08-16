คนร้ายบุกเผารถในโรงงานไฟฟ้าชีวมวล อ.แว้ง จ.นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายกว่า 10 คนบุกเผารถแบกโฮและรถบรรทุก 6 ล้อภายในโรงงานไฟฟ้าชีวมวล อ.แว้ง จ.นราธิวาส พร้อมมีเสียงระเบิด 3 ครั้ง
วานนี้ (15 ส.ค.) เวลา 23.30 น. ร.ต.ท.ธีมดี ศรีหล้าเดโช รองสารวัตรสอบสวน สภแว้ง จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุมีคนร้ายจำนวนกว่า 10 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกเผารถแบกโฮและรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งจอดอยู่ภายในโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท ไฟร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 43-44 บ้านศาลาอูมา ม.9 ต.กายูคละ อ.แว้ง พร้อมมีเสียงระเบิดดังขึ้น 3 ครั้ง ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนที่จะเดินทางไปที่เกิดเหตุกับ พ.ต.อ.เฮรามาน เจ๊ะดี ผกก สภ.แว้ง และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ภายในโรงงานที่ก่อสร้างอยู่บนเนินสูงหลังสุด ห่างจากประตูทางเข้าประมาณ 300 เมตร ซึ่งมีควันไฟและเปลวไฟจำนวนหนึ่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เกรงเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายหากคนร้ายวางแผนลวงเพื่อดักทำร้าย จึงได้กันพื้นที่ไว้เพื่อขอสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบภายหลัง
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ภายในโรงงานดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า เพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ 3 จุด คือ 1.รถแบกโฮ 2.รถบรรทุก 6 ล้อ และ 3.ด้านหลังของรถปราบดินหรือดันดินแบบล้อยาง
จากการประเมินในเบื้องต้น คาดว่า มีกลุ่มคนร้ายประมาณ 10 กว่าคนลอบเข้ามาทางด้านหลังของโรงงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโก-ลก แล้วกระจายกำลังกันก่อเหตุด้วยการลอบวางเพลิง ส่วนเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น 3 ครั้ง ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบว่า คนร้ายลอบวางระเบิดจุดไหนบ้าง หรือเป็นเสียงมาจากถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแบกโฮและรถยนต์บรรทุก 6 ล้อเกิดระเบิดขึ้นหลังเพลิงลุกไหม้หรือไม่อย่างไร