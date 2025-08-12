NIA และ ม.อ.ปลุกพลังผู้ประกอบการนวัตกรรมชายแดนใต้สู่เวทีการค้าโลก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสการขยายผลเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ ปลุกพลังผู้ประกอบการสู่เวทีการค้าโลก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าผลักดันโครงการนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ครอบคลุมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล โดยส่งเสริมและสร้างโอกาสการขยายผลเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ผ่านกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้แนวคิด “Future Forward : From Innovation to Global Business นวัตกรรมนำหน้า ธุรกิจก้าวไกล” เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เสริมพลังการแข่งขันและเปิดทางสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เวทีนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้งานแสดงสินค้า Southex Expo ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2568 ที่รวมผู้ซื้อ ผู้ขาย และเครือข่ายนวัตกรรม ในภูมิภาค พร้อมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการเข้าถึงทุนสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายเครือข่ายทางการค้า แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนในภาคใต้ชายแดนให้ก้าวไกลในเวทีเศรษฐกิจโลก