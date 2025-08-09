ไฟไหม้สปีดโบต 2 ลำกลางท่าเรือปากบารา จ.สตูล คนเฝ้าเรือบาดเจ็บสาหัส

สตูล - ไฟไหม้เรือสปีดโบต 2 ลำกลางท่าเรือปากบารา เสียหายกว่า 10 ล้าน คนเฝ้าเรือถูกไฟคลอกอาการสาหัส
เมื่อค่ำวานนี้ (8 ส.ค.) เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบต 2 ลำ ที่จอดเทียบท่าเรือปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภายในเรือมีน้ำมันเตรียมพร้อมออกเดินเรือ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังควบคุมเพลิง ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมงจึงสงบ ระหว่างเกิดเหตุ นายทรงวุฒิ (ไม่ทราบนามสกุล) คนเฝ้าเรือ ถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลและยังไม่พ้นขีดอันตราย
จากการตรวจสอบพบเรือชื่อ “มัสยา” และ “อันดาวารี” จอดอยู่ติดกัน โดยเรืออันดาวารีเป็นต้นเพลิง ก่อนลุกลามไปยังอีกลำ เบื้องต้นลูกเรือสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
หลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ได้ลากเรือทั้ง 2 ลำ ไปยังคลองละงู บ้านท่ายาง หมู่ 5 เพื่อรอชุดพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ มูลค่าความเสียหายรวมราว 10 ล้านบาท เนื่องจากตัวเรือและเครื่องยนต์ถูกทำลายทั้งหมด
วันนี้ ร.ต.อ.สะอาด หลังปูเต๊ะ รองสารวัตรสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวสตูล เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง