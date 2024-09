แอสเซทไวส์-TITLE เปิดตัวคอนโดใหม่ “เดอะ ไทเทิล เชียโล่ ราไวย์” มูลค่ากว่า 1,200 ล้าน กระแสตอบรับดีเกินคาด กวาดยอดขายแล้วถึง 90%

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

“นอกจากศักยภาพของทำเลราไวย์ ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์งดงามแล้ว ความสำเร็จในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งต่อแบรนด์ THE TITLE ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ในด้านคุณภาพการก่อสร้าง ความใส่ใจในทุกรายละเอียดการออกแบบที่ลงลึกถึงไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยจริงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม และ Facilities ที่ครบครันตามสไตล์แอสเซทไวส์ ทำให้เดอะ ไทเทิล เชียโล่ ราไวย์ เป็นอีกหนึ่งโครงการของแบรนด์ THE TITLE ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง กลุ่มนักลงทุน และชาวต่างชาติที่ต้องการคอนโดมิเนียมสำหรับพักอาศัยทั้งระยะยาวและระยะสั้น” นายกรมเชษฐ์ กล่าวด้าน นายดรงค์ หุตะจูฑะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ เดอะ ไทเทิล เชียโล่ ราไวย์ (THE TITLE CIELO RAWAI) ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 5-0-82.7 ไร่ บนทำเลศักยภาพ ใกล้หาดราไวย์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของภูเก็ตเพียง 250 ม. และมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น หาดแหลมกา หาดในหาน จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ ทั้งยังรายล้อมด้วยแหล่งอาหารทะเลสดๆ จากชาวประมง ร้านอาหารชื่อดัง และแหล่งแฮงค์เอาท์ทำกิจกรรมมากมาย เช่น บีชคลับ มวยไทย ล่องเรือ ดำน้ำ สวนน้ำ รวมถึงใกล้โรงเรียนนานาชาตินอกจากนี้ ภายในโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในทุกอาคารมากถึง 15 ฟังก์ชัน อาทิ สระว่ายน้ำขนาดใหญ่โอบล้อมรอบอาคาร ทั้ง Beach Coast Pool สระว่ายน้ำรูปทรงอิสระขนาดยาวกว่า 30 เมตร มอบบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนอยู่ริมหาด Iconic Blue Grotto สระน้ำวนที่ตกแต่งด้วยหลังคาโดมสูงสะท้อนผิวน้ำระยิบระยับ Tearoom สไตล์ยุโรปสำหรับสังสรรค์จิบชายามบ่าย Sky Rooftop ที่มีโซนพักผ่อนชมวิวท่ามกลางสวนสีเขียวและโซนบาร์สำหรับสังสรรค์ รวมถึง Co-Working Area, Game Area, Fitness, Theater Room, Library Room และ Meeting Room ครบครันรองรับได้ทั้งไลฟ์สไตล์การทำงานและการพักผ่อน โครงการเดอะ ไทเทิล เชียโล่ ราไวย์ พร้อมเปิดให้ชมห้องตัวอย่างครั้งแรกภายในเดือนกันยายน นี้