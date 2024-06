“เบนซ์ภูเก็ต” เปิดตัว The New E-Class โฉมใหม่ ก่อนใครในภาคใต้ มั่นใจตลาดโตต่อเนื่อง ทำยอดขายทะลุเป้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

เบนซ์ภูเก็ต ได้จัดงาน Benz Phuket Exclusive New Launch เปิดตัวรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ไฮไลท์โฉมใหม่ 3 รุ่น E 350 e AMG Dynamic , GLC 350 e 4Matic AMG Coupe Dynamic และ EQS 450+ AMG Dynamic อย่างเป็นทางการที่แรกในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนรถยนต์ใหม่ล่าสุด จากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย จำกัด ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ House of Tin Baron ร้านอาหารในคฤหาสน์เก่าสไตล์ภูเก็ต นำทีมโดยมี น.ส.ไปรยา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการบริหาร และ นายพรชัย จิตต์ปรีชาญ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด และ บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดภายในงานทางบริษัทฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ และลูกค้าคนสำคัญมาสัมผัสบรรยากาศสุด Exclusive เพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่เราได้จัดเตรียม อาทิ นำเสนอฟังก์ชั่นไฮไลท์สุดพิเศษ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์, โชว์การแสดง Modern Dance, รับรอง Dinner ในบรรยากาศสุดโรแมนติก และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายน.ส.ไปรยา ลาภาโรจน์กิจ บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด และบริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้จัดกิจกรรมและการดูแลลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เกิดความพอใจสูงสุด ทั้งบริการก่อนและหลังการขาย โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม งาน Benz Phuket Exclusive New Launch เปิดตัวรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ไฮไลท์โฉมใหม่ 3 รุ่น ประกอบด้วย E 350 e AMG Dynamic , GLC 350 e 4Matic AMG Coupe Dynamic และ EQS 450+ AMG Dynamic อย่างเป็นทางการที่แรกในเขตพื้นที่ภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต