“อาณา ดีเวลอปเมนท์” รุกตลาดคอนโดฯ ภูเก็ต เปิดตัว “สเปซ เชิงทะเล” มูลค่า 500 ล้าน ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนและอยู่อาศัย

นายอดิศร วิเวกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และนายชัยวัฒน์ ตันติวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารด้านการเงินและการลงทุน บริษัท อาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ของบริษัท อาณา ดีเวลอปเมนท์ ในจังหวัดภูเก็ต โครงการ “สเปซ เชิงทะเล” “SPACE CHERNGTALAY” บริเวณซอยเชิงทะเล 4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ เซลแกลอรี่ สเปซ เชิงทะเล“หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น การท่องเที่ยวของภูเก็ตกลับมาคึกคักเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในภูเก็ตเพิ่มขึ้นสูง ทั้งจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง และเริ่มมีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตอย่างชัดเจน ดูได้จากยอดขายที่อยู่อาศัยหลายโครงการที่ปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว และราคาเช่าที่อยู่อาศัยในภูเก็ตปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในย่านเชิงทะเล ด้วยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงาม และอยู่ใกล้ทะเล รวมถึงในพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ประกอบกับนักลงทุนมีความมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัด รวมถึงเรื่องผลตอบแทนจากค่าเช่าที่คุ้มค่าและดึงดูด ทำให้ย่านเชิงทะเลภูเก็ตกลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” นายอดิศร กล่าวด้าน นายชัยวัฒน์ ตันติวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารด้านการเงินและการลงทุน บริษัท อาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า ศักยภาพของภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยวเริ่มชัดขึ้นตั้งแต่ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในภูเก็ตมากกว่า 5 ล้านคน เป็นชาวต่างชาติกว่า 3 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.7 แสนล้านบาท นอกจากนี้ แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูเก็ต เช่น การขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต เฟส 3 ที่จะรองรับนักผู้โดยสารได้ถึง 25 ล้านคนต่อปี การพัฒนารถไฟรางเบา LRT-2 จากสถานีรถไฟท่านุ่น จ.พังงา ที่ช่วยเชื่อมต่อสนามบินภูเก็ตเข้าตัวเมืองไปจนถึงสถานีห้าแยกฉลอง และท่าเรืออ่าวฉลอง รวมถึงแผนการพัฒนาเมกะโปรเจกต์ที่น่าจับตามอง คือ Carnival Magic Phuket และ Andaman International Medical Hub (ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน) และโครงการ Phuket Smart City ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อวางเป้าให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของไทย ช่วยดึงดูดการลงทุนภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ขยายตัวเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นสำหรับห้องชุดพักอาศัย ประกอบด้วย ห้องสตูดิโอ ขนาด 25.95-27.03 ตารางเมตร จำนวน 21 ห้อง ห้องชุดพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ขนาด 28.08-34.39 ตารางเมตร จำนวน 116 ห้อง และห้องชุดพักอาศัยขนาด 2 ห้องนอน ขนาด 51.19-66.75 ตารางเมตร จำนวน 33 ห้อง โดยราคาขายในช่วงพรีเซล เริ่มต้นที่ 1.99 ล้านบาทขึ้นไป พื้นที่ส่วนกลางมีการจัดสัดส่วนอย่างลงตัว เช่น สระว่ายน้ำระบบเกลือ ที่มาพร้อมกับมุม Day Bed และ Pool Bar สำหรับการออกกำลังกายและการพักผ่อน รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space ที่รองรับการใช้งานของผู้อยู่อาศัยที่จะใช้ชีวิตในการทำงานแบบ Work From Home หรือรองรับการจัดประชุมแบบส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมีห้องออกกำลังกาย ห้องเซาน่า ด้านความปลอดภัยมีระบบกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงลิฟต์แบบล็อกชั้น เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้ โครงการสเปซ เชิงทะเล คอนโดมิเนียมใหม่ โดดเด่นในด้านทำเลที่ตั้งใจกลางย่านเชิงทะเล ซึ่งเป็นย่านการท่องเที่ยว ธุรกิจ และการลงทุนที่มีศักยภาพการเติบโตที่สูงของจังหวัดภูเก็ต ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในย่านท่องเที่ยวได้แบบ Day to Night เนื่องจากอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ ใกล้ชายหาดบางเทาที่สวยงาม รวมถึงเป็นย่านที่มีแหล่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้ง โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท ห้างสรรพสินค้าโลตัสเชิงทะเล ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ยังใกล้แหล่งชอปปิ้งชื่อดังที่มีร้านค้าและร้านอาหารชื่อดังมากมาย เช่น โบ๊ท อเวนิว ปอร์โต เดอ ภูเก็ต รวมถึงเป็นย่านที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต ที่สะดวกต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทอาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัดส่วนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ บริษัทอาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้พัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์ระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์มิกซ์ทาวน์ (MixTown Phuket) และทินสมิทธ์ (TinSmith Phuket) รวมถึงการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่การพัฒนาโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ Travelodge Phuket Town และกำลังดำเนินการพัฒนาโครงการบลูทีคโฮเทล Blu Monkey Bangtao นอกจากนี้ บริษัทอาณา ดีเวลอปเมนท์ จำกัด มีการร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ภายใต้แบรนด์ A+ Plus Nursing Home ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไปแล้วเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,000 ล้านบาท