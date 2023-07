สป.อว.ผนึกอุทยานวิทย์ ม.อ.จัดสัมมนาวิชาการ หนุน “พืชกระท่อม” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

วันนี้ (12 ก.ค.) กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกันจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่องพืชกระท่อม: พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในงานสัมมนาครั้งนี้ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนการวิจัยในลักษณะเป็นโปรแกรมวิจัยเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ (Research Program) ในหัวข้อเรื่องพืชกระท่อม: พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ ร่วมกันทำงานวิจัยโดยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ การใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ และการบริโภคทั่วไป สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานวิจัยร่วมกันของ 11 ศูนย์ความเป็นเลิศ (New Academic Culture) ในการบูรณาการศาสตร์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ปัญหาอย่างครบวงจร (New Academic Order) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม สำหรับส่งเสริมเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ โดยมีโครงการวิจัย จำนวน 8 โครงการวิจัย ที่ตอบโจทย์ทั้ง Value Chain ของการส่งเสริมพืชกระท่อมสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยด้าน รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับงานวิจัย และพัฒนาด้านพืชกระท่อม และร่วมส่งเสริมกับหน่วยงานในพื้นที่หลายๆ หน่วยงาน ในการผลักดันงานวิจัยพืชกระท่อมอย่างสุดกำลัง เพื่อทำให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยอย่างแท้จริง