“โบ๊ทพัฒนา” ฉลองความสำเร็จยอดขายทะลุพันล้าน เปิดตัว 2 โครงการใหม่ “โบ๊ท อเวนิว เรสซิเดนซ์” และ “โบ๊ทแกลเลอเรีย” เจาะตลาดระดับบน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต –

บริษัทฯ โบ๊ทพัฒนา จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของภูเก็ต จัดงาน " Boat Pattana 1,000 MB Celebration and Boat Avenue Residence VVIP Party" เพื่อขอบคุณลูกค้า สื่อมวลชน รวมทั้งเฉลิมฉลองความสำเร็จของบริษัทฯ กับยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท พร้อมแถลงเปิดตัว 2 โครงการใหม่ล่าสุด คือ โครงการ โบ๊ท อเวนิว เรสซิเดนซ์ (Boat Avenue Residence) เเละ โครงการ โบ๊ทแกลเลอเรีย (Boat Galleria) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายบุญ ยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด และ นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมแถลงถึงความสำเร็จดังกล่าว ณ โครงการ Boat Avenue Park and Play ground ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ “ มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เชิงการท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ในพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทย” ทำให้บริษัทได้พัฒนาต่อยอดคุณภาพเเละบริการมาตลอด จนกระทั่งโครงการล่าสุด ได้แก่ โครงการเดอะเฟิร์ส โครงการคาซ่า ซิกเนเจอร์ โครงการไฮด์อเวย์ โปรเจคเอฟ เเละ โครงการชัมบาลา เเกรนด์ วิลล่า รวมถึง กิจกรรมโบ๊ทสัมพันธ์ที่เราทำมาตลอด อย่างการเเจกข้าวกล่องทุกๆ วันในช่วงโควิด-19 ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัย ที่ทำให้โบ๊ทพัฒนา ทำยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท เป็นครั้งแรกได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2564“เรายังไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้มองเห็นความต้องการของผู้พักอาศัยในบริเวณ โบ๊ท อเวนิว ที่เพิ่มมากขึ้น และ มั่นใจว่าศักยภาพของทำเลที่ตั้งจะสามารถตอบโจทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการมีบ้านเพื่ออยู่อาศัย เเละ การลงทุน บนทำเลทอง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความสะดวกสบาย และความพร้อมด้านสาธารณูปโภค นอกจากอยู่ใกล้ทะเลแล้ว ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เพื่อการใช้ชีวิตในเมือง ทำให้เชิงทะเลมีศักยภาพที่จะเป็น The Next CBD (Central business district) อีกที่หนึ่งของจังหวัดภูเก็ต” นายบุญ กล่าวและว่าโดยโครงการ โบ๊ท อเวนิว เรสซิเดนซ์ (Boat Avenue Residence) พัฒนาภายใต้สโลเเกน Stylish residence with unrivaled location วิลล่าหรูท่ามกลางความเจริญทางธุรกิจเเละไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ จำนวน 7 ยูนิต ยูนิตละ 27-36 ล้านบาท ไม่เพียงแต่จะเป็นวิลล่าพักตากอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย .ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา กล่าวต่อว่า ทางโบ๊ทพัฒนามั่นใจในศักยภาพของภูเก็ต ที่ยังเป็นแม่เหล็กในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา แม้ว่าขณะนี้การท่องเที่ยวจะยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ นักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับเข้ามา แต่อินเดีย อาหรับ และชาติอื่นๆ ก็เริ่มทยอยเข้าภูเก็ต ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ และนักลงทุนเองก็มั่นใจถึงความพร้อมในทุกๆด้านของภูเก็ต จะเห็นว่าโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการหรูจับกลุ่มลูกค้าระดับบนยังสามารถขายได้ดี ทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติยังต้องการที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์นายบุญ กล่าวในตอนท้ายว่า โบ๊ทพัฒนายังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเชื่อมั่นว่าเมื่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตกลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงตัวเลขเดิมก่อนเกิดโควิด ธุรกิจอสังหาฯของภูเก็ตจะกลับมาในทุกๆ ตลาด เพราะธุรกิจอสังหาฯภูเก็ตนั้นขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยว เมื่อการท่องเที่ยวเติบโต อสังหาฯก็จะเติบโตตาม จากที่เศรษฐกิจของภูเก็ตกว่าร้อยละ 90 ต้องพึงพาการท่องเที่ยว