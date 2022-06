“มันนี่เอ็กซ์โปหาดใหญ่ 2022” อัดโปรฯ แรง กู้บ้านครบวงจรดอกเบี้ย 0.99% สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ย 2% ซื้อสลากออมทรัพย์ลุ้นรับ 2 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

น.ส.ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 Money Expo Hatyai 2022 ที่จัดขึ้นวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น 1 และหาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness” โดยมีธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัย ลงทุนเพิ่มความมั่งคั่งด้วยหุ้น กองทุน เป็นต้นน.ส.ภาคนี กล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้กับลูกค้าประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี, ทรัพย์ NPA ราคาลดสูงสุด 40%, สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปีแรก, เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี, สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ย 0% สูงสุด 3 รอบบัญชี, สินเชื่อเงินสด ยังมีรถใช้ อัตราดอกเบี้ย พิเศษ 0.58% ต่อเดือน, สลากออมทรัพย์ ชุดขาลเพิ่มพูน ลุ้นรับรางวัลมูลค่า 2 ล้านบาท เป็นต้นโดยสามารถทำธุรกรรมได้ทั้ง Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ เคาะซื้อ “หุ้นสุดแกร่ง” ไตรมาส 3 และ รู้ทันภัยการเงิน โดยสามารถรับชมได้ในรูปแบบ Live สด ทางแฟนเพจ Money Expo, Money&Banking Channel และการเงินธนาคารทั้งนี้ ภายในงานมีมาตรการป้องกันและการบริการด้านสาธารณสุข จึงมั่นใจได้ว่าผู้ร่วมชมงานในครั้งนี้จะปลอดภัยจากโควิด-19 และได้รับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 1.750 % นาน 1 ปีแรก (วิชาชีพเฉพาะ/MOU) สินเชื่อเพื่อธุรกิจ GSB D-vers ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 ต่ำสุด 3.99% วงเงินกู้ 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาทสินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 ปี เดือน ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ประกันชีวิต ชีวิต สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต 1 ล้านบาทขึ้นไป รับทองคำมูลค่า 50,000 บาทสินเชื่อบ้านกสิกรไทย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทรัพย์ NPA ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน กู้ได้สูงสุด 100% ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME วงเกินเงินกู้สูงสุด 12 ล้าน ผ่อนแสนละ 1,400 บาทต่อเดือน นานสูงสุด 10 ปี ประสบการณ์ธุรกิจน้อย 6 เดือน ก็กู้ได้ เปิดบัญชีใหม่ K-eSaveing ผ่าน K Plus อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี บัตรเงินด่วน เอ็กซเพรส แคช รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% นาน 30 วันสินเชื่อบัวหลวงพูนผล อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR-0.75% พิเศษ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 0.25% สินเชื่อบ้านบัวหลวง อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อจองสิทธิภายในงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.5% ปีที่ 2-3 MRR-2.55% ฟรีค่าธรรมเนียม สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี 2 ปีแรก ผ่อนนาน 10 ปี รวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงิน อัตราดอกเบี้ย 4.72% ต่อปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท กู้นาน 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนนาน 60 เดือนสินเชื่อบ้าน/บ้านมือสอง/สร้างบ้าน ดอกเบี้ย 4.33% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ย 3.99% สินเชื่อ My Car My Cash อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.75% ต่อปี สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 1 ปี สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% สูงสุด 3 รอบบัญชีสินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี บ้านมือสองหรือทรัพย์ NPA ลดพิเศษสูงสุด 40% ผ่อนดาวน์ 0% ต่อปี นานสูงสุด 48 เดือน สลากออมทรัพย์ ชุด ขาลเพิ่มพูน หน่วยละ 1,000 บาท ลุ้นรางวัลที่1 มูลค่า 2 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุด ต่อเงิน ต่อทอง หน่วยละ10,000 บาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ชุด เกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท ลุ้นรางวัลที่1 มูลค่า 1 ล้านบาทสินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีในปีแรก สินเชื่อ EXIM Logistics อัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ในปีแรก วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทสินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.49% สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.39% สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ เปลี่ยนบ้าน เป็นเงินก้อน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.44% เงินฝากออมทรัพย์ ชิลดี อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส (Speed D+) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ย 9% นาน 12 เดือน สินเชื่อส่วนบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรกสินเชื่อ Re-Start เพื่อเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปี สินเชื่อ 3D ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนนาน 10 ปีรับฟรี บัตรสมาชิก M Generation และของที่ระลึกจากไทยประกันชีวิตประกันภัย ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 หรือ 10 เดือนสินเชื่อเงินสด ยังมีรถใช้ อัตราดอกเบี้ย 0.58% ต่อเดือน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท