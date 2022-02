ม.อ.จับมือเครือข่ายวิจัย จัดงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ดันงานวิจัย-นวัตกรรมต่อยอดเชิงธุรกิจ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ จัดงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ถ่ายทอดสดผ่านเพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcaseผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า งาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องทุนวิจัย ทิศทาง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การสร้างมาตรฐานของการวิจัย และการถ่ายทอดอันนำไปสู่การประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีการบูรณาการมากขึ้น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกวดผลงานนวัตกรรม และการประกวดผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ผลผลิตทางด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ The future of research & innovation in the post covid-19 world การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรฐานกับงานวิจัย” การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย” การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สงขลาโมเดล : วทน. กับโมเดลการผลิตผักอินทรีย์” การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในการนำไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ” การประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ การประกวดผลงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ และการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยออนไลน์ โดยการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม และการต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่าย รวมถึงนำเสนอผลงานที่น่าสนใจนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการขนาดย่อม ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นิทรรศการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการนำไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ และนิทรรศการงานวิจัยทางด้านวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy of Social Science, Humanities and Art; TASSHA) อีกด้วย