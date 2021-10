ฉลองความสำเร็จครบรอบ 3 ปี “ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า” มอบความสุข X3

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

เมื่อเร็วๆนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 3 ปี การเปิดให้บริการของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โดยมีนางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และแขกผู้มีเกียติเข้าร่วม ณ บริเวณลานภายใน Aquaria Phuket ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้าโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ฉลองความสำเร็จครบรอบ 3 ปี ชู 3 กลยุทธ์ความสำเร็จครองใจลูกค้าด้วยการมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสตอกย้ำการเป็นแบรนด์เนมช้อปปิ้งเดสติเนชั่นระดับโลก ดึงดูดขาช้อปตลอดทั้งปีด้วยแคมเปญโปรโมชั่น ‘Central Phuket 3rd Anniversary Celebration มอบความสุข X3’ จับมือพันธมิตรร้านค้า มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The1 ช้อป-กิน-ฟิน-สุด ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 70% ทั่วทั้งศูนย์การค้า และแลกรับส่วนลดคูปองเงินสด เมื่อช้อปสินค้าจาก 9 ลักชูรี่แบรนด์ระดับโลกที่เข้าร่วมรายการ มั่นใจช่วยกระตุ้นยอดขาย และเพิ่ม ทราฟฟิกภายในศูนย์ฯ กว่า 20% พร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศ และรองรับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศทั่วโลก 1 พ.ย. 64 นี้ สะท้อนความเป็นผู้นำช้อปปิ้งเดสติเนชั่นระดับโลกนางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตอยู่เคียงข้างคนภูเก็ตมากว่า 17 ปี และสำหรับเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า ที่เข้ามาเติมเต็มภูเก็ตในฐานะเวิลด์คลาสช้อปปิ้งเดสติเนชั่น และเพิ่งจะครบรอบสามปีไปเมื่อไม่นานนี้ ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดจากนักชอป เราเดินหน้าฝ่าทุกวิกฤต แม้กระทั่งในสถานการณ์โควิด-19 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและเคียงข้างพันธมิตรร้านค้าด้วยการปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับพันธมิตร อีกทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐเตรียมความพร้อมให้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ปลอดภัย COVID-FREE รองรับแคมเปญภาครัฐไม่ว่าจะเป็น Phuket Sandbox และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศทั่วโลกในวันที่ 1 พ.ย. นี้” ถอดสูตรความสำเร็จ 3 กลยุทธ์ที่ทำให้ เซ็นทรัล ภูเก็ต ครองใจลูกค้ามายาวนานต่อเนื่อง ตลอดกว่า 3 ปี ที่เปิดให้บริการ:นอกจากนั้นยังยืนหนึ่งตัวจริง Luxury Shopping Destination ในภาคใต้ ตอบโจทย์ Luxury & Leisure ครบครันด้วยแบรนด์เนมดังระดับโลกกว่า 14 แบรนด์ และร้านค้าแฟชั่นอื่นๆ รวมกว่า 100 ร้านค้า, World-class Attractions ด้วย Aquaria Phuket อควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ ‘Andasi’ ร้านอาหารใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบาร์ใต้น้ำแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง Successful VIP Program ด้วย Top Spenders พร้อมมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านโครงการ Coz You're Special Club ด้วย Privilege Services จากแบรนด์ดัง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในศูนย์การค้า รวมถึงเป็นการสนับสนุนร้านค้าในเครือพันธมิตรให้มียอดขายดียิ่งขึ้นเกิดยอดขายโครงการนี้สูงกว่า 300,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 – ตุลาคม 2564)เซ็นทรัล ยังเป็นหนึ่งเดียวกับจังหวัด เคียงข้างชาวภูเก็ต จับมือฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ด้วยกิจกรรม All for Heroes สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ด้วยการบริจาคเงิน และส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันโควิดมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท รวมถึงเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และสมาคมต่างๆ สนับสนุน Local Essence และ Local Pride ให้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกคน เป็นแหล่งรวม Lifestyle Communities ของคนภูเก็ตอย่างแท้จริง Sports Communities จับมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดงานการแข่งขันกีฬาต่างๆยังร่วมสนับสนุน Art Destination Landmarks สะท้อนความภาคภูมิใจของจังหวัดผ่านงานศิลปะ ส่งเสริมให้มีการจัดงาน Signature Event หลากหลายรูปแบบ ที่ช่วยโปรโมทสินค้าท้องถิ่นและวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ยังได้สนับสนุนพื้นที่จัดงานศิลปะและ Exhibition รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานCentral Phuket Art Exhibition ที่รวมศิลปินท้องถิ่นภูเก็ตผ่านภาพวาดสีน้ำมัน สีอะคริลิค และภาพถ่าย นอกจากนี้ยังเคยจัดงานประมูลชิ้นงานศิลปะได้ยอดประมูลสูงถึง 900,000 บาทนอกจากนั้นยังจะได้พบกับ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ‘Central Phuket 3rd Anniversary Celebration มอบความสุข X3’ ที่สำคัญ ช้อปสะดวก มั่นใจ ปลอดภัยสูงสุดแบบศูนย์การค้ายุคใหม่ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ยกระดับเข้มข้นสูงสุด ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถวางใจมาตรฐานความสะอาดที่สอดคล้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำเป็นพิเศษในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมไปถึงให้พนักงานให้บริการมีการฉีดวัคซีน – ตรวจคัดกรองวันแรก 100% และต่อเนื่องทุกสัปดาห์ – กักตัวอย่างเป็นระบบ – เว้นระยะห่าง – สะอาดปลอดภัยตลอดเวลาทุกวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้เช่าร้านค้า และพนักงานที่พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเต็มที่ รวมถึงการประเมินร้านค้าผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานประเมินตนเองผ่าน Thai Safe Thai ทุกวัน ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ