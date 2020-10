“หยี่เต้ง ภูเก็ต” ทุ่ม 2,000 ล้าน ผุดโรงแรมหรู “โฟรพ้อยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท” มั่นใจนักท่องเที่ยวกลับมาแน่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

ที่ห้องกะทู้ จูเนียร์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมโฟรพ้อยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง มร.เจคอบ เฮลเก้น รองประธานภูมิภาค ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย มร.แบรด เอดแมน ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานโครงการ Multi Property ภูเก็ต แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล มร.ดารีน ฮุดสัน ผู้จัดการทั่วไป โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท นายบรรลือ จิวะวิศิษฎ์นนท์ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด นายสหรัฐ จิวะวิศิษฎ์นนท์ กรรมการบริหาร บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด นายอัครเศรษฐ์ จิวะวิศิษฎ์นนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด นางจรภรณ์ จิวะวิศิษฎ์นนท์ ประธานกรรมการ บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด น.ส.ฐหัฑยา วีระกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโรงแรม “โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท” (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) ซึ่ง “โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน” (Four Points by Sheraton) ขยายตัวแบรนด์โรงแรมในประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมนายสหรัฐ จิวะวิศิษฎ์นนท์ กรรมการบริหาร บริษัท หยี่เต้ง ภูเก็ต จำกัด กล่าวถึงการตัดสินใจเปิดให้บริการโรงแรมในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนกำลังมองว่าการท่องเที่ยวกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า ทางครอบครัวได้ดำเนินการสร้างโรงแรมมาประมาณ 4 ปี บนเนื้อที่ 13 ไร่ ใกล้หาดป่าตองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวทางครอบครัวซื้อมานานแล้ว ปัจจุบันที่ดินบริเวณหาดป่าตองราคาไม่น่าจะต่ำกว่าไร่ละ 400 ล้านบาทสำหรับโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมขนาด 600 ห้อง แต่ในระยะแรกจะเปิดให้บริการจำนวน 300 ห้องก่อน โดยกลุ่มลูกค้าในช่วงนี้มองไว้ที่กลุ่มลูกค้าคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากเดินทางกลับประเทศไม่ได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเปิดให้บริการในช่วงนี้ทั้งๆ ที่หลายคนยังไม่กล้าที่จะเปิด นายสหรัฐ กล่าวว่า มองว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตยังมีแนวโน้มดี แม้ว่าช่วงนี้จะหยุดชะงักไปบ้าง แต่เชื่อว่าหลังจากนี้การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตฟื้นตัวกลับมาได้อย่างแน่นอน และช่วงนี้จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตจำนวนมากขึ้น และมั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับเข้ามาแน่นอนสำหรับ “โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท” (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) เป็นโรงแรมที่ตอบโจทย์ของผู้ที่เข้าพักทุกเพศทุกวัย และทุกจุดมุ่งหมายของการเข้าพัก ไม่ว่าจะมาเที่ยวพักผ่อนหรือทำงาน ด้วยการออกแบบที่เข้าถึงได้ สะดวกสบาย มีสไตล์ และครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกภายใต้มาตรฐานของแบรนด์โรงแรมระดับโลกขณะที่ นายเจค็อบ เฮลเก้น รองประธานภูมิภาค ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า แมริออท อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า แบรนด์ “โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน” ในจุดหมายปลายทางที่เป็นสถานที่ตากอากาศชื่อดังของประเทศไทย โดยเชื่อมั่นว่า “โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท” จะนำประสบการณ์การพักผ่อนที่สะดวกสบายภายใต้มาตรฐานของแบรนด์มาสู่เกาะภูเก็ต โดยทำเลที่ตั้งของโรงแรมที่มีศักยภาพสูง และมั่นใจว่าจะช่วยยกระดับธุรกิจโรงแรมในย่านป่าตองให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การเปิดตัวโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท จะช่วยเติมเต็มความมุ่งมั่นของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ตั้งเป้าการเติบโตในภูมิภาคด้วยแบรนด์ที่แตกต่างกันถึง 14 แบรนด์ในประเทศไทย และตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว“โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท” ตั้งอยู่บนหาดป่าตอง บริเวณอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยวที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีฟ้าใส รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 45 นาที สามารถออกไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในภูเก็ต เช่น เดินเล่นริมหาดป่าตอง ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เพลิดเพลินที่สวนน้ำขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ สำหรับผู้หลงใหลในวัฒนธรรมสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมวัดชื่อดัง ตลาดท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมคลาสสิกของย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ต“โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท” สะท้อนให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของแบรนด์ “โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน” ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่ต้องการความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต ด้วยบริการห้องพักและห้องสวีตขนาดกว้างขวางและตกแต่งอย่างดีถึง 600 ห้อง รวมถึงห้องติดสระว่ายน้ำ (Pool Access) พร้อมระเบียงส่วนตัว ห้องพักแต่ละห้องมีการตกแต่งแบบร่วมสมัย ชุดเครื่องนอนนุ่มสบาย ห้องน้ำขนาดใหญ่ และสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัย เช่นพอร์ต USB และ Wifi ความเร็วสูงนอกจากนั้น ยังมีห้องโอเชี่ยนวิวสวีต Ocean View Suites) ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของหาดป่าตองและทะเลอันดามันอันงดงาม และ “ห้องสวีตสำหรับครอบครัว” ที่มีห้องแยกสำหรับคุณหนูๆ โดยเฉพาะ พร้อมเตียงนอนเรือ ห้องน้ำ สำหรับเด็ก และสิ่งอำนวยความสะดวกแสนสนุก ผู้เข้าพักสามารถดื่มด่ำกับการออกแบบของโรงแรมซึ่งจะพาเข้าสู่โลกแห่งศิลปะท้องถิ่นแท้ๆ ด้วยการตกแต่งภายในที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมเพอรานากันคลาสสิก (Classical Peranakan) ของภูเก็ต ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแกลเลอรีที่มีชีวิตชีวา ซึ่งรวบรวมภาพวาด และประติมากรรมต้นฉบับเกือบ 70 ชิ้น รวมถึงผลงานของ Artslonga (อาร์ตลองก้า) ศิลปินท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมาไว้ในที่เดียวกันนายเจค็อบ กล่าวต่อไปอีกว่า รีสอร์ตยังเอาใจนักชิมให้ได้อิ่มอร่อยแบบไม่รู้เบื่อตลอดการเข้าพักด้วยร้านอาหารและบาร์ถึง 5 แห่ง ได้แก่ ห้องอาหารชาวเล (Chao Leh Kitchen) เสิร์ฟอาหารใต้ต้นตำรับภูเก็ตและเมนูอาหารเอเชีย อาหารตะวันตก ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน “Sears & Co” นำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบชิลชิล พร้อมที่นั่งกลางแจ้งและในสวนที่ร่มรื่น ขณะที่ “The Deck Beach Club Patong” เหมาะสำหรับการผ่อนคลายกับค่ำคืนที่แสนรื่นรมย์กับครอบครัวหรือเพื่อนซี้ ดื่มด่ำกับวิวหาดป่าตองเคล้าเสียงเพลงเย็นๆ จากดีเจ พร้อมจิบคราฟต์ค็อกเทล Phuket’s Best Brews™ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคราฟต์เบียร์ท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ “โฟร์พอยท์ส” ที่ไม่เหมือนใครนอกจากนั้น ยังมี “Lobby Bar” พื้นที่เก๋ไก๋สำหรับการพักผ่อนตลอดทั้งวัน หรือจะลองชิม Chalawan Pale Ale ที่พูลบาร์ (Pool Bar) ที่นั่งในสระว่ายน้ำ รับรองจะติดใจ! ในระหว่างวัน ผู้เข้าพักสามารถเอนกายที่ The Deck Beach Club Patong ซึ่งเป็นโซนพักผ่อนที่หันหน้าออกสู่ทะเล สำหรับชาวแอ็กทีฟ ภายในรีสอร์ตมีศูนย์ออกกำลังกายให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเลือกผ่อนคลายในคาบาน่า แช่ตัวในสระว่ายน้ำ 3 สระ รวมถึงสระน้ำเกลือสไตล์ลากูน ส่วนหนูน้อยจะได้สนุกกับ “Little Sea Gypsies Kid’s Club” ซึ่งมีกิจกรรมและการเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นชั้นเรียนทำอาหาร การวาดภาพใบหน้า ค่ายฝึกสำหรับเด็ก (boot camps) และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนั้น ยังมีห้องประชุมและพื้นที่จัดงานหลากหลายรูปแบบให้บริการสำหรับกลุ่มองค์กร บนพื้นที่จัดงานขนาด 1,200 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องบอลรูม 2 ห้อง และพื้นที่กลางแจ้งอีกกว่า 1,000 ตารางเมตร และห้องประชุมย่อยอีก 7 ห้อง เหมาะสำหรับการจัดประชุม งานอีเวนต์ และงานแต่งงาน โดย งานกาล่าดินเนอร์ การประชุมขนาดใหญ่ที่รองรับได้มากถึง 500 คนนายเจค็อบ กล่าวต่ออีกว่า การเปิดตัวโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายอย่างมีสไตล์ในราคาสุดคุ้ม และการมาถึงของโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน บนเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก จะทำให้นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบริการที่ดีที่สุดภายใต้วิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก