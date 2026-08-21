เตาตาล น.แสงจันทร์ น้ำตาลมะพร้าวสมุทรสงคราม กว่า 100 ปี สร้างอาชีพชุมชน พร้อมส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนให้ลูกหลาน ยอดขายหลักหลายล้านบาทต่อปี

น้ำตาลมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม แหล่งผลิตน้ำตาลคุณภาพ ที่พร้อมส่งต่อ และสร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต เพราะความต้องการน้ำตาลมะพร้าวมีแต่จะเพิ่มขึ้น คนรักสุขภาพ หันมาเลือกบริโภคน้ำตาลมะพร้าวกันมากขึ้น
พิมพ์พรรณ แสงจันทร์ เจ้าของ บริษัทเตาตาล น.แสงจันทร์ เล่าว่า ในพื้นที่เมืองแม่กลองเป็นพื้นที่ปลูกต้นมะพร้าวมากและมีการทำน้ำตาลมะพร้าว เป็นกิจกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก เงินทุนในการดำเนินธุรกิจไม่มากนัก ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน มีเป้าหมายสร้างรายได้ภายในครอบครัว
จากเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องจักรเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการยังไม่มี ในการทำน้ำตาล ก็จะมีไม้ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงาน เรียกว่า “ไม้กระทุ้ง”ใช้กระทุ้งและสะบัดเพื่อให้น้ำตาลเย็นลง เพื่อบรรจุขายได้เร็วขึ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีและมีความทันสมัยมากขึ้น จึงมีเครื่องทุ่นแรงต่างๆ เช่นเครื่องปั่นน้ำตาล ก็จะใช้แทนไม้กระทุ้งในอดีต มีที่ยกน้ำตาลแบบสายพาน หรือบางเตาที่เป็นกิจการใหญ่ จะมีการเคี่ยวโดยใช้หม้อเพื่อประหยัดเวลา และทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มาก
เตาตาล น.แสงจันทร์ ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำตาลมะพร้าว 3 เกรด น้ำตาลมะพร้าวแท้ ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท รับหน้าสวนกิโลกรัมละ 80 บาท น้ำตาลมะพร้าวผสม หรือ หลายคนเรียกว่า น้ำตาลปี๊บ ขายกิโลกรัมละ 30-35 บาท และ น้ำตาลกรวด ราคากิโลกรัมละ 26 บาท ถึง 30 บาท
น้ำตาลทั้ง 3 รูปแบบ มีลูกค้าที่นำไปใช้งานแตกต่างกัน ออกไป อย่างน้ำตาลมะพร้าวแท้ ลูกค้าที่ซื้อไปทำขนม หรือ คนทั่วไป ที่ต้องการน้ำตาลมะพร้าวแท้ ไปทำกับข้าว ทำขนม ส่วนน้ำตาลปี๊บ พ่อค้า แม่ค้าที่ทำขนม และต้องทำจำนวนเยอะ ใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ ต้นทุนสูงเกินไป ใช้น้ำตาลปี๊บ หรือ คนที่ทำอาหารขาย หมักหมูปิ้ง โรงงานน้ำพริกเผา เป็นต้น ส่วนน้ำตาลกรวด จะซื้อไปใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว หรือ บางคนนำไปเคี่ยว ทำน้ำเชื่อม เป็นต้น
สำหรับ เตาตาล น.แสงจันทร์ เริ่มต้นทำน้ำตาลมะพร้าว มากว่า 100 ปี ตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ตกทอดรุ่นพ่อ แม่ และ มารุ่นตนเองก็เป็นรุ่นที่ 3 และกำลังจะส่งไม้ต่อไปรุ่นที่ 4 อยู่ที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในอดีตทำกันในครอบครัว และ ขายหน้าบ้านใครต้องการน้ำตาลก็แวะมาซื้อที่หน้าบ้าน เหมือนกับชาวบ้านในพื้นที่
น้ำตาลมะพร้าวของเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง เช่น ขายออนไลน์ ขายหน้าบ้าน และนำไปส่งที่ตลาด ห้างร้าน และโรงงานต่างๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ส่งผลให้ทางเตาตาลได้มีลูกค้ามากขึ้นทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงมีการจัดรถขนส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายต่อได้กำไรมากขึ้น และยังมีการขายปลีก-ส่ง ในบริเวณพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดต่างๆ
ปัจจุบันทางเตาตาลน.แสงจันทร์ได้มีลูกค้ามากขึ้นทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงมีการจัดรถขนส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายต่อได้กำไรมากขึ้น และยังมีการขายปลีก-ส่ง ในบริเวณพื้นที่ชุมชน
จากความรู้ที่ได้สะสมมานานหลายปี วิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวและขั้นตอนต่างๆ เตาตาล น.แสงจันทร์ ได้ให้โอกาสคนที่อยากมาศึกษาได้เข้ามาดูงานและวิธีการทำน้ำตาล อนาคตอาจจะมีการเปิดสถานที่ให้นักศึกษาหรือคนที่สนใจในการน้ำทำน้ำตาลมะพร้าว ได้เข้ามาศึกษาดูงานในสถานที่ของเราได้ เพื่อเป็นประโยชน์และได้ความรู้แก่คนรุ่นหลังที่สนใจจะมาศึกษาได้
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