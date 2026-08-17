EXCLUSIVE FITNESS ฟิตเนสต่างจังหวัดสดใส แม้แข่งขันสูง ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุใส่ใจดูแลสุขภาพ

ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกาย กำลังได้รับความนิยมอย่างมากตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย ด้วยไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือวัยรุ่น วัยทำงานเอง เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ และผู้ปกครองเอง ก็อยากให้ลูกหลานได้ห่างจากหน้าจอ มารวมตัวกันออกกำลังกาย ด้วย
คุณเต้ย (อริญชัย พุ่มทอง )เจ้าของ EXCLUSIVE FITNESS AND STUDIO เล่าว่า ตนเองได้เปิดให้บริการฟิตเนส อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ฟิตเนสขนาดกลาง) เปิดมากว่า 5 ปี ลูกค้าหลักของเราจะเป็น นักกีฬาเทนนิส และกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ เริ่มต้นที่ 40 ปีไปจนถึง 70-80 ปี การให้บริการ จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่1 กลุ่มทั่วไป คือผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยไม่ต้องการเทรนเนอร์ดูแลโปรแกรมการออกกำลังกาย มีทั้งแบบ รายวัน และ รายเดือน โดยรายวัน วันละ 90 บาท รายเดือน เดือนละ 890 บาท ลูกค้าสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทั้งหมด ที่เรามีให้
กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเทรนเนอร์ ในการดูแลโปรแกรมการออกกำลังกาย จะคิดค่าบริการ ในการออกแบบโปรแกรมการสอนตามเป้าหมายของลูกค้า อัตตราค่าบริการ มี
10 ครั้ง 5,500 บาท และ 20 ครั้ง 9,900 บาท (ฟรีค่าฟิตเนสรายเดือน)
ในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้บริการ จะประกอบไปด้วย ลู่วิ่ง (Treadmills) จักรยานนั่งปั่น(Upright Bike ) เครื่องเดินวงรี (Elliptical Trainer) และ เครื่องออกกำลังกายแบบแมชชีน (Machine) ที่เกี่ยวกับกลุ่มกล้ามเนื้อต่างๆทั้งหมด มีให้เลือกมากกว่า 20 รายการ และมีในส่วนของ โซนบอดี้เวท (Body Weight) มีอุปกรณ์ให้เล่นมากมาย เช่น ดัมเบลล์ บล็อคโยคะ เสื่อโยคะ อุปกรณ์มวยไทย บอลบาลานซ์ เชือก ฯลฯ
สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการออกกำลังกาย คือ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีความกระฉับกระเฉง เป็นการดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้น และไม่เจ็บป่วยได้ง่าย ระยะเวลาที่ผ่านมามีลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เพิ่มขึ้นทุกปี ลูกค้าส่วนมากมาใช้บริการต่อเนื่อง และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเทรนเนอร์ในการดูแลโปแกรมการออกกำลังกาย ส่วนลูกค้ารายครั้งและรายเดือนมีเข้ามาใช้บริการตลอด เพราะปัจจุบันคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ลูกค้าของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่า ผู้ชาย
ทั้งนี้ การแข่งขันของธุรกิจฟิตเนส ในพื้นที่รอบๆ ถือว่า การแข่งขันค่อนข้างสูง มีฟิตเนสเปิดให้บริการอยู่ใกล้เคียง ประมาณ6-7 แห่ง ในพื้นที่ อ หาดใหญ่ มีทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่ละแห่งจะมีลูกค้ามาใช้บริการแตกต่างกัน รวมถึงกฏระเบียบการให้บริการก็แตกต่างกันไป อาจจะเป็นตัวเลือกของลูกค้าได้ เช่นของเรา Exclusive Fitness and Studio วัยรุ่นไม่ค่อยมี มีแต่วัยผู้ใหญ่ เพราะกฎระเบียบของเราค่อนข้างเป็นสากล เช่น ห้ามเสียงดัง ห้ามใส่รองเท้าเตะ เก็บอุปกรณ์หลังเล่นเสร็จทุกครั้ง เป็นต้น กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่น หรือ บางกลุ่มคนอาจไม่ชื่นชอบ ฯลฯ
อย่างไรก็ตามทางเรา Exclusive Fitness and Studio จะพัฒนาการให้บริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการขยับขยายฟิตเนสให้เติบโต ขนาดใหญ่ขึ้น น่าเล่นขึ้น น่ามาใช้บริการ อย่างแน่นอนครับ
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