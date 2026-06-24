DPU เผยความสำเร็จ SUN Thailand ปี 69 ขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลง ‘เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม’

DPU เผยความสำเร็จอีกขั้นของงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ยกระดับรากฐานใหม่ใช้เทคโนโลยีนำองค์กรก้าวสู่มิติความยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ การขับเคลื่อนความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องเทคโนโลยี สุขภาวะของมนุษย์ และความมั่นคงทางพลังงาน อย่างบทบาทของ AI และ IoT สามารถนำมาบริหารจัดการเงินทุนเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ซึ่งช่วยลดต้นทุนพลังงานและยกระดับการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (SDG 13: Climate Action) ส่วนในด้านสุขภาวะ ความยั่งยืนที่แท้จริงต้องเริ่มจากประชากรที่มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี (Wellness & Longevity) ผ่านวิถีชีวิตและการแพทย์สมัยใหม่ อันเป็นการปลดล็อกศักยภาพมนุษย์ระยะยาว (SDG 3: Good Health and Well-being) ขณะเดียวกัน การสร้างความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (SDG 7: Affordable and Clean Energy) ก็เป็นสิ่งที่กระทบต่อเราทุกคนในยามที่มีปัญหาสงครามและราคาน้ำมัน ซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการประชุม ไม่เพียงแต่เป็นหมุดหมายสำคัญของภาคการศึกษาและองค์กรธุรกิจในการลดผลกระทบต่อโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
การผนึกกำลังของ 60 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) หรือ SUN Thailand สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2569 จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และประธานเครือข่าย SUN Thailand กล่าวเปิดการประชุม และ นายเผด็จ ลายทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษในวันแรกของการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ DPU ได้นำเสนอนิทรรศการและผลงานวิจัยด้านความยั่งยืนที่สะท้อนการดำเนินงานของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ การได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดแสดงโครงงานและงานวิจัยของนักศึกษาที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ผ่านหลักสูตร DPU CORE
ส่วนในวันที่สองของการประชุม (19 มิถุนายน 2569) ณ ห้องประชุมสุทธิเกตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ DPU ได้จัดให้มีการบรรยายจาก 3 วิทยากร ได้แก่ ดร.ศกยง พัฒนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม AI และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ในหัวข้อ AI in Climate Finance และ ผศ.ดร.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) บรรยายในหัวข้อ “Wellness & Longevity : The Future of Human Potential” เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ร่วมประชุมเดินทางไปยัง สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อฟังการบรรยายจาก ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ดร.ศกยง พัฒนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของ AI in Climate Finance ว่า หลักคิดของ Climate Finance คือ การลงทุนทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้การลงทุน ควบคู่เทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นลดค่าไฟฟ้า ลดน้ำมันเชื้อเพลิง จากนั้นจึงไปดู "ผลลัพธ์ที่ประหยัดจริง" นั้นว่าสามารถลดคาร์บอนได้เท่าใด เช่น ลงทุนซื้อรถไฟฟ้า EV มาใช้งาน เพราะต้องการลดต้นทุนการใช้น้ำมัน หรือการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อประหยัดค่าไฟ เป็นต้น
ที่ผ่านมา องค์กรที่ทำ Climate Finance ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Green Loan Principles (GLPs) เพราะมีเรื่องของขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งการจัดทำข้อมูล และรายงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้จะนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมอะไร การรายงานถึงเป้าหมายด้านความยั่งยืน การติดตามสถานะอย่างโปร่งใส และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในกรณีของ Climate Finance ในภาคการศึกษา สามารถหาแหล่งทุนเพื่อจัดทำได้หลายกิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ การทำ Climate Literacy ซึ่งทำได้ทั้งในด้านการให้ความรู้ การสร้างทัศนคติ การจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายคือการลงมือปฏิบัติ (Action) ที่นำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การคำนวณจำนวนหลอดไฟในแต่ละพื้นที่อาคารให้มีความเหมาะสม รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ IoT มาใช้ เพื่อการลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านการมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพื่อสร้าง Student Engagement แล้ววิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น AI in Climate Finance ไม่ใช่เรื่องไกลตัว การเริ่มต้นของภาคการศึกษาในวันนี้ คือ การลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
นอกจาก AI in Climate Finance แล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนในสังคมสามารถดูแลสุขภาพกายและใจตนเองได้เป็นอย่างดี โดย ผศ.ดร.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องสะท้อนถึงระดับสุขภาพของคนในประเทศ ซึ่ง “Wellness & Longevity : The Future of Human Potential” จะเป็นหัวใจของการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดย Longevity มี 2 ปัจจัยหลัก คือ การยืดอายุขัย (Life Span) และคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว (Health Span) เป็นการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพและลดการพึ่งพาบุคคลอื่นในการดูแลเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่
ส่วน Wellness คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีจากการดูแลซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการมี Lifestyle Medicine ที่ดี ทั้งการกิน การนอน การออกกำลังกาย การลดความเครียด การมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี การคิดเชิงบวก และการลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม หากสามารถบริหารจัดการปัจจัยดังกล่าวได้เป็นอย่างดีจะทำให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง และช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย“Longevity และ Wellness ไม่ใช่เพียงเรื่องของศาสตร์สุขภาพ แต่เป็นเมกะเทรนด์ที่กำลังเป็นนิยามใหม่ของเศรษฐกิจ การศึกษา การทำงาน และบทบาทของมหาวิทยาลัยในอนาคต”
เศรษฐกิจด้าน Wellness จะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต คิดเป็น 7.1% ของจีดีพีโลก ภายในปี 2029 ขณะที่ในมิติของ Longevity ผู้คนมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับไปสู่ Human Potential โดยเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)
การปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้น นั่นคือ มุ่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีทักษะใหม่ ๆ ที่ใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังเน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมุ่งพัฒนาศักยภาพมนุษย์ระยะยาวดังนั้น การลงทุนด้าน Wellness และ Longevity จึงไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่สร้างมูลค่าทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เตรียมพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบ ศูนย์การกีฬา ห้องปฏิบัติการ และ ฟู้ดแล็บ เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ในอนาคตอีกด้วย
ในช่วงบ่ายของวันที่สองของการประชุม ดร.ณัฐกร ไกรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ PTT’s Transition Driving Thailand’s Energy towards a Sustainable Future โดยนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนความยั่งยืนของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ภายใต้บริบทที่ไทยยังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและต้องนำเข้าน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกัน ปริมาณก๊าซในประเทศมีแนวโน้มลดลง จึงต้องกระจายแหล่งจัดหา LNG จากทั่วโลก เพื่อรักษาสมดุลของ Energy Trilemma ได้แก่ ความมั่นคง การเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ESG จึงถูกนำมาใช้เป็นกรอบสำคัญในการบริหารความเสี่ยง สร้างโอกาส และรักษาความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมนำองค์กรผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่
เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ปตท. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนผ่านกรอบ C3 ได้แก่
1. ปรับพอร์ตธุรกิจสู่คาร์บอนต่ำและพลังงานสะอาด (Climate-resilient Business) ควบคู่กับ LNG และพลังงานหมุนเวียน
2. เพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์เดิม (Carbon-conscious Asset) ลดการปล่อยคาร์บอน ผ่านการทำ Efficiency Improvement การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และพลังงานสะอาดในกระบวนการ
3. สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาโครงการสำคัญ (Coalition & Co-creation and Collective Efforts for All) เช่น CCS และไฮโดรเจน
โดยกลุ่ม ปตท. ตั้งเป้าลดการปล่อย GHG 15% ภายในปี 2035 และมุ่งสู่ Net Zero ปี 2050 ควบคู่กับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจและคุณค่าร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน