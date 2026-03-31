ปลุกตำนานพริกไทยตรัง พันธุ์ปะเหลียน ราชาเครื่องเทศระดับโลก ในงาน “วันพริกไทยตรัง : Trang Pepper Day 2026”

พาณิชย์ตรังเดินหน้าฟื้น “พริกไทยตรัง” พืชเศรษฐกิจระดับตำนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปลุกพริกไทยตรัง “พันธุ์ปะเหลียน” กลับสู่เวทีโลก ในงาน “วันพริกไทยตรัง : Trang Pepper Day 2026” พร้อมยกระดับเป็น Soft Power ด้านอาหารและสุขภาพ ชูจุดเด่น GI – Functional Food – Rare Item ตั้งเป้าลดการนำเข้า และขยายตลาด High-End
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตั้งเป้าฟื้นอดีตพืชเศรษฐกิจชื่อดังระดับโลกสมัยรัชกาลที่5 ปลุกตำนานราชาเครื่องเทศ “พริกไทยตรัง พันธุ์ปะเหลียน” ในงาน “วันพริกไทยตรัง2026 : Trang Pepper Day 2026” ให้กลับมาเป็น “Soft Power” ด้านอาหารและสุขภาพ ชูมาตรฐาน GI และสาร GLA ในพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ช่วยบำรุงสมอง ตั้งเป้าลดการนำเข้าและขยายการส่งออกสู่ตลาดสิงคโปร์ จีน และยุโรป
นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการเปิดงาน “วันพริกไทยตรัง :Trang Pepper Day 2026 ว่าจังหวัดตรังเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและยกระดับพืชเศรษฐกิจ “พริกไทยตรัง”จากสวนพริกไทยสู่การเป็นนวัตกรรมอาหารที่คนทั่วโลกต้องรู้จัก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังดำเนินการจัดงาน “วันพริกไทยตรัง Trang Pepper Day 2026” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดพริกไทยตรังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นโดยย้ำว่า พริกไทยตรัง ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องเทศ แต่เป็น “มรดกทางเศรษฐกิจ” ซึ่งตอบโจทย์เทรนด์ที่กำลังเติบโตในตลาดโลก
“ในยุคที่ตลาดโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพ พริกไทยตรังถือได้ว่าตอบโจทย์ เพราะมีทั้งเรื่องเล่าคือประวัติศาสตร์ของพริกไทยตรังที่เริ่มต้นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบกับการเป็นพืช Rare Item เพราะมีพื้นที่ปลูกจำกัด จึงทำให้พริกไทยตรังกลายเป็นสินค้า "Exotic" ที่เชฟระดับมิชลินสตาร์ หรือร้านอาหารทั่วโลก ต้องการนำไปใช้เพื่อสร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า GI และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดพรีเมียมในยุโรปและญี่ปุ่นให้ความสำคัญสูงสุดด้วย รวมไปถึงมีงานวิจัยรองรับด้านประโยชน์ทางยา ผลวิจัยพบ Gamma-Linolenic Acid (GLA) ในพริกไทยตรัง ซึ่งมีสรรพคุณช่วยสลายลิ่มเลือดในสมอง ทำให้ตอบโจทย์เทรนด์อาหารเป็นยา หรือ Functional Food ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พริกไทยตรังยังมีรสชาติที่เผ็ด ร้อน จึงมีความเป็น Unique ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส่งเสริมสำคัญที่จะทำให้พริกไทยตรัง มีความโดดเด่นในตลาดเหนือกว่าคู่แข่งในระบบอุตสาหกรรมอย่างเวียดนามหรือบราซิล ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเบอร์ต้นของโลกได้อย่างชัดเจน ซึ่งในงาน Thaifex Anuga Asia เราพบว่า ตลาดสิงคโปร์ ไต้หวัน และโซนยุโรป ให้ความสนใจพริกไทยตรังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมองว่าเป็นสินค้า Rare Item ที่มีคุณภาพสูงกว่าพริกไทยอุตสาหกรรมทั่วไป”
ด้าน นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “วันพริกไทยตรัง :Trang Pepper Day 2026” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2569 ณ ลานร้าน Occur Coffee ถนนศรีตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายโอกาสทางการตลาดของพริกไทยตรังสู่ระดับสากล และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรมตามหลักการตลาดนำการผลิต โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพริกไทยตรัง สินค้าเด่น บูธนวดตามภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Trang Pepper Forum : เรื่องเล่าพริกไทยตรัง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านพริกไทยตรังร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับพริกไทยตรัง อาทิ ผศ.ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ร.ต.อ.วีศิลป์ กองฤทธิ์ เกษตรกรผู้สืบสานตำนานพริกไทยตรัง พันธุ์ปะเหลียน, คุณกันต์หทัย จิตรไมตรีเจริญ เจ้าของแบรนด์พริกไทยตรัง Black Gold, คุณบัณฑิต ภิรมย์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทบ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง จำกัด, ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต ประธานสหพันธ์โลกเวลเนสและนวดไทย, คุณสุวัฒน์ รุ่งเรือง แพทย์แผนไทยชำนาญการ รพ.ห้วยยอด คุณปิยะนุช มุสิกพงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง และตัวแทนจากแบรนด์พริกไทย “ง่วนสูน” และ “ไร่ทิพย์” นอกจากนี้ยังมีบูธให้คำปรึกษาด้านการค้าการส่งออก นิทรรศการเกี่ยวกับพริกไทยตรัง การรังสรรค์เมนูและ Workshop อาหารและสินค้าจากวัตถุดิบพริกไทยตรัง รวมไปถึงกิจกรรมเจรจาการค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมดนตรีสดบรรยากาศในสวน โดยผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตได้โดยตรง
“ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าพริกไทยสูงถึง 1,596 ล้านบาท/ปี ในขณะที่พริกไทยตรังยังมีพื้นที่ปลูกจำกัดเพียง 200 ไร่ และให้ผลผลิตพริกไทยแห้งปริมาณ 20 ตัน/ปี จึงมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมหาศาลการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมผลักดันให้พริกไทยตรังกลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดตรังและประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งในงานครั้งนี้เราได้บรรลุเป้าหมายในการทำ MOU จับมือทำตลาดพรีเมียมพริกไทยตรัง ระหว่าง บริษัทบ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง จำกัด และบริษัท ง่วนสูน พริกไทยและเครื่องเทศ จำกัด เจ้าของแบรนด์ พริกไทยตรามือที่1 แบรนด์พริกไทยชั้นนำของไทยด้วย”
การจัดงาน “วันพริกไทยตรัง :Trang Pepper Day 2026” นอกจากจะเป็นการส่งเสริมขยายตลาดให้กับพริกไทยตรังแล้ว
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ยังนำเทรนด์ด้วยการส่งเสริมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ จัดงานด้วยการทำ Carbon neutrality หรือการคำนวณค่าความเป็นกลางทางคาร์บอนจากการจัดกิจกรรมแล้วนำไปชดเชยด้วยการซื้อเครดิตคาร์บอนด้วยซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ของการจัดงานแสดงสินค้า หรืออีเว้นท์ในปัจจุบัน ดังนั้น ประชาชน ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จึงถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน
