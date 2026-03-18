BOI - กระทรวง อว. เลือก CITE - DPU ยกระดับทักษะซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่รับอุตฯรถ EV

CITE - DPU ภายใต้การสนับสนุนของ BOI และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่” ผ่านโครงการ BOI STEM++ เพื่อเร่งพัฒนาทักษะผู้ประกอบการให้ทันต่อเทคโนโลยียานยนต์ EV และยานยนต์สมัยใหม่ หลักสูตรเข้มเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมรถ EV ไฮบริด แบตเตอรี่ ระบบชาร์จ และซอฟต์แวร์ควบคุม เสริมความร่วมมือภาคการศึกษา–อุตสาหกรรม และผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในอนาคต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Maintenance )” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-25 มีนาคม 2569 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยานยนต์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ DPU เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ คณบดี CITE เป็นผู้ดำเนินการอบรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 DPU
ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวว่า ในการเปิดอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของบุคลากรต่อการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่ในปี 2568 คาดว่ามีรถยนต์ EV ประมาณ 20 ล้านคัน ราว 1 ใน 4 ของรถยนต์ใหม่ทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีนโยบายสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม EV อย่างจริงจัง ทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ระบบช่วยขับขี่ หรือระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ล้วนเป็นส่วนสำคัญของ Ecosystem ด้านยานยนต์สมัยใหม่ หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่ายความร่วมมือ สามารถต่อยอดการทำงานและร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV ต่อไปในอนาคต
ด้าน ผศ.ดร.ชัยพร กล่าวว่า ในอีกไม่นาน สัดส่วนการใช้งานรถยนต์สันดาปภายใน รถยนต์ EV และรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยน่าจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และสัดส่วนของรถยนต์ EV และไฮบริดรวมกันจะมากกว่ารถยนต์สันดาปภายในอย่างแน่นอน สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทบาทของ CITE DPU ซึ่งมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งมีทั้งเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้ผลิต เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า Autel AU-EV API-Tech และบุคลากรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีจากยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไฮบริดได้ ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จำเป็นต้องมีการยกระดับองค์ความรู้และทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเสริมองค์ความรู้และการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุง หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ ได้ออกแบบให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทักษะด้านการบำรุงรักษายานยนต์สมัยใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด ระบบแบตเตอรี่และการชาร์จ รวมถึงการทำงานของระบบอัจฉริยะในยานยนต์ที่มีการควบคุมผ่านระบบสมองกลและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง การที่ผู้ประกอบการได้เพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์และเครื่องมือจะทำให้ช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากขึ้น
ผศ.ดร.ชัยพร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันในระยะยาว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐและ BOI ที่มุ่งยกระดับกำลังคนของประเทศให้พร้อมรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา DPU ที่มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ประกอบการตัวจริงในอุตสาหกรรม เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้อต่อการฝึกงานและการทำงานในอนาคต รวมถึงได้รับประสบการณ์จากเทคโนโลยีและโจทย์การทำงานจริงของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับทักษะและความพร้อมของบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านยานยนต์สมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยานยนต์
รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า การจัดอบรมด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้มีเพียงมิติของการผลิตเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างระบบรองรับการใช้งานจริง ทั้งด้านการบริการและการซ่อมบำรุง โดยเฉพาะผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถรายย่อยที่เคยมีประสบการณ์กับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเป็นหลัก จำเป็นต้องปรับตัวและยกระดับองค์ความรู้ให้สามารถดูแลรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดได้ ซึ่งเทคโนโลยีของยานยนต์สมัยใหม่มีความแตกต่างจากเดิมอย่างมาก ทั้งระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ควบคุม จึงต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
“การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในระบบบริการซ่อมบำรุง ภาครัฐควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการซ่อมบำรุงจากผู้ผลิตผ่านนโยบายหรือกฎหมายที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์เองก็ควรพิจารณาสร้างเครือข่ายอู่ซ่อมบำรุงที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน และเมื่อมีอู่ที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น จะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงและส่งผลดีต่อระบบประกันภัยในอนาคต ที่สำคัญผู้ประกอบการเองก็ต้องพัฒนาทักษะและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวทันกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จึงเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยได้” รศ.ดร.ยศพงษ์ กล่าว
นายสืบพงศ์ ปราบใหญ่ ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นแรก กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้ถูกต้อง เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้อื่นในฐานะนักวิชาการ โดยเห็นว่าหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และขอชื่นชมบทบาทของ DPU ที่จัดหลักสูตรสะท้อนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างชัดเจน ทำหน้าที่บูรณาการองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาให้บริการวิชาการแก่ประชาชนทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาทั้งจากภาครัฐและเอกชน และขอบคุณหน่วยงานอย่าง BOI และ กระทรวง อว. ที่สนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรลักษณะนี้ขึ้น
นายสมควร อ่าวนิล ผู้ประกอบการอู่สมควรการช่าง จ.ลพบุรี กล่าวว่า การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ระบบใหม่ ๆ เนื่องจากที่ผ่านมาแหล่งเรียนรู้ด้านยานยนต์ EV และไฮบริดยังมีไม่มาก อีกทั้งการอบรมในหลายแห่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ หลักสูตรของ DPU ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ความรู้ครอบคลุมด้านยานยนต์สมัยใหม่หลายระบบ มี Workshop ทำให้เข้าใจได้อย่างดีสามารถนำไปให้บริการลูกค้าได้จริง นอกจากนี้การเข้าร่วมอบรมยังช่วยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่น สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยกระดับมาตรฐานของอู่นอกให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย
ทั้งนี้ โครงการอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงยานยนต์สมัยใหม่ (Modern Automotive Maintenance)” มีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเสริมทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติด้านการบำรุงรักษาและวิเคราะห์ระบบยานยนต์ EV ยานยนต์ไฮบริด ระบบแบตเตอรี่ การติดตั้งสถานีชาร์จ และการปรับแต่งซอฟต์แวร์ควบคุมยานยนต์ ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม เพื่อรองรับตำแหน่งงานใหม่ในอุตสาหกรรม เช่น EV Technician, Hybrid System Specialist และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ยานยนต์ หลักสูตรแบ่งการเรียนรู้เป็น 6 Modules ผสมผสานการบรรยายและเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติ จัดอบรมแบบ Onsite รวม 14 วัน เปิดอบรมรุ่นละ 270 คน จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนมีนาคม–มิถุนายน 2569 คาดว่าจะมีผู้ผ่านการอบรมรวม 1,080 คน นอกจากผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย ยังได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง อุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์การทำงานของรถยนต์ รวมทั้งมีอาหารกลางวันอีกด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต