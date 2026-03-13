ใครว่าศก.ไทยขาลง !! เค.เค.แอนด์ เค.อินเตอร์เทรดฯ ผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น เผย ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยเปิดไม่พัก

นายกำชัย วิจิตรโกสุม ผู้บริหาร บริษัท เค.เค.แอนด์ เค.อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จำกัด เล่าว่า บริษัทดำเนินกิจการเป็นตัวแทนผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารจากต่างประเทศ โดยวัตถุดิบหลักที่นำเข้ามานั้นส่วนใหญ่จะมาจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป โดยลูกค้าจะเป็นทั้งร้านอาหาร และ โฮล์เซลล์ ต่างๆ
จุดเริ่มต้นที่มาทำธุรกิจดังกล่าว เกิดขึ้นมาจาก ผมอยู่ประเทศญี่ปุ่น และพอได้เดินทางกลับมาประเทศไทย เห็นว่า คนญี่ปุ่นในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเยอะมาก และร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย เกิดขึ้นเยอะ คนไทยเองชื่นชอบการรับประทานอาหารญี่ปุ่น ผมก็เลยได้ศึกษาเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารต้องการอะไรบ้าง และไปหาว่าจะต้องนำเข้าอย่างไร
หลังจากนั้น เราได้ดิวกับทั้งตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร และได้ลูกค้า ร้านอาหาร โรงแรม โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยทำมาตั้งแต่ปี 2006 ร่วมกับหุ้นส่วนอีก 2 คน คือ คุณกำพล วิจิตรโกสุม และ คุณเกรียงไกร ทองสุข ในช่วงแรก คุณกำพล เปิดบริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ สายไฟฟ้าในรถยนต์ และทำควบคู่กัน แต่ต่อมา การจำหน่ายอุปกรณ์สายไฟฟ้าในรถยนต์ ทำน้อยลง รายได้ส่วนใหญ่เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ มาจากจำหน่ายวัตถุดิบอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ
ปัจจุบันนอกจากนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการนำเข้าจากประเทศ นอร์เวย์ เวียดนาม และเกาหลี ซึ่งลูกค้าปัจจุบัน ยังคงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น และ โฮลเซลล์เลอร์ ยอดขายของเราเติบโตตลอดจากจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น โดยมียอดขายล่าสุดปี 2568 อยู่ที่ 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายที่ลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 700 ล้านบาท
ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นมา เพราะร้านอาหารมีที่เปิด และปิดอยู่ตลอดเวลา ร้านที่เปิดใหม่ ก็เยอะ ร้านที่ปิดตัวลงก็มีในสัดส่วนที่พอๆกัน ส่วนยอดขายในช่วงใกล้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม ลูกค้าใหม่ของเราก็มีเข้ามาปกติ ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามตะวันออกกลาง ในส่วนของราคาวัตถุดิบ ก็มีขึ้นมีลง ตามปกติตามสภาวะตลาด
ในส่วนลูกค้าหลักของเราก็ยังคงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วัตถุดิบที่นำเข้ามา จะแบ่งออกเป็น วัตถุดิบแช่แข็ง ของสด และ ของสดแช่เย็นอุณหภูมิปกติ วัตถุดิบที่เรา นำเข้า ประกอบไปด้วย เนื้อวัว เนื้อหมู หอยเชลล์ ปลาแซลมอน และอื่นๆ อีกหลายสิบรายการที่ร้านอาหารต้องใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์
สนใจติดต่อ Facebook : KKNKOfficial
Website : https://www.kkandkgroup.com