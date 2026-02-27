นอนไม่หลับโรคยอดฮิตไปแล้ว วิกฤตคือโอกาส “ชาใบหม่อน” ชาเสริมการนอน ไร่วิวเก็บตะวัน โตแบบเงียบๆ

ชาใบหม่อน ชาไทยเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ และจากปัญหาเรื่องการนอนที่กลายเป็นโรคยอดนิยมของคนไทย และคนทั่วโลก จึงเป็นโอกาสให้ชาใบหม่อน เพราะเป็นชาที่เสริมการพักผ่อน การนอนหลับของคนที่มีปัญหาเรื่องการนอน และหาสมุนไพรที่มาจากธรรมชาติ ชาใบหม่อน น่าจะเป็นทางเลือก และเป็นโอกาสให้กับ เจ้าของไร่วิวเก็บตะวัน ผู้ผลิตชาใบหม่อน ได้เติบโตในเส้นทางนี้
นายชุมพล เคนเหลื่อม เจ้าของไร่วิวเก็บตะวัน ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน เล่าว่า ไร่วิวเก็บตะวันของเรา เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในเรื่องของชาตราใบหม่อน เพราะเราเป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่น การทำชาใบหม่อนอย่างจริงจังเพียงอย่างเดียวมาหลายปี ทั้งให้ความรู้ และผลักดันให้คนไทยหันมาดื่มชาใบหม่อน ซึ่งดีต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ ต่างจากรายอื่นๆ ที่ทำชาใบหม่อน ขายควบคู่ไปกับสินค้าอีกหลายตัว และด้วยความที่เราทำตลาดชาใบหม่อน อย่างจริงจัง นี่เอง ทำให้เวลาคนนึกถึง ชาใบหม่อน ก็จะนึกถึง ชาตราใบหม่อนจากไร่วิวเก็บตะวัน
การผลิตชาใบหม่อนของเรา ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานค่อนข้างมาก เพราะเน้นขายกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งต้องการสินค้าที่ปลอดภัย เราดูแลตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว และการผลิต ทุกอย่างต้องได้มาตรฐาน ลูกค้าของเราจะมีทั้งลูกค้าประจำที่ทานต่อเนื่อง เพราะเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ
สำหรับการดื่มชาใบหม่อน แตกต่างจากการดื่มชาชนิดอื่นๆ หรือ การดื่มเครื่องดื่มประเภทกาแฟ หรือ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอิน ทำให้ร่างกายตื่นตัว แต่ชาใบหม่อนตรงกันข้าม เพราะของเราดื่มเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย เสริมการนอนหลับ พักผ่อน ผู้สูงอายุที่ต้องการพักผ่อน นิยมดื่มกันเยอะ และปัจจุบัน หลายคนเจอปัญหาเรื่องการนอน ชาใบหม่อนของเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ ให้กับลูกค้าของเราได้ ทำให้สินค้าของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมามียอดขายมากกว่า 8 ล้านบาท
ส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย นอกจากการออกร้านในงานโอทอป เมืองทอง และการขายตามร้านขายของฝากแล้ว มีการนำสินค้าไปขายผ่านช่องทาง ออนไลน์ Shopee Lazada Lotus Central รวมถึงมีการส่งออกไปต่างประเทศ ด้วย แต่ก็ยังส่วนเล็กๆ ไม่เยอะมาก
ในอนาคตมีการผลักดันเรื่องของสมุนไพรในต่างประเทศ ให้เยอะขึ้น น่าจะเป็นโอกาสให้เราได้ไปเติบโตในต่างประเทศได้มากขึ้นด้วย ตอนนี้ เน้นให้ความรู้ วางระบบมาตรฐานและนำสินค้าไปวางจำหน่ายในจุดที่ลูกค้าเข้าถึงง่าย และราคาไม่แพงมาก โดยมีการนำชาใบหม่อน ไปชงขายเสิร์ฟเป็นแก้วในร้านเครื่องดื่ม ขายแก้วละ 30-50 บาท ในรสชาติปกติ ทางเลือกสุขภาพ ให้ลูกค้าได้สัมผัสลิ้มลองชิมกันสามารถสั่งซื้อซ้ำเข้าถึงจับต้องชาสมุนไพรพรีเมี่ยมของไทย100%ได้ง่ายขึ้น
ติดต่อโทร.06-2272-6038