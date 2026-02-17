(ชมคลิป) เปิด 5 ธุรกิจ SME ดาวเด่นในปี 2569

เริ่มต้นปี 2569 มาได้สองเดือนมาดูกันว่าธุรกิจ SME ใดบ้างกลายเป็นดาวเด่นและน่าจับตามองในปี 2569 พร้อมกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้ตลอดทั้งปีและก้าวกระโดดในปีต่อๆ ไป
เริ่มต้นที่ธุรกิจแรก ธุรกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจร
ธุรกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร หรือ Pet Wellness เริ่มเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมให้กับคนในยุคปัจจุบัน เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เพียงเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่ผู้เลี้ยงยังรักสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เหมือนคนในครอบครัว ทำให้ผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมสัตว์เลี้ยง สปา คลินิกกายภาพบำบัด อาหารสัตว์ หรือแม้กระทั่งประกันภัยสัตว์เลี้ยง ซึ่งถูกมองว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและผู้เลี้ยงมีความพร้อมที่จะจ่ายเพื่อสุขภาพของเหล่าสัตว์เลี้ยง
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม คือ ศึกษาตลาดสินค้าหรือการบริการกลุ่มสัตว์เลี้ยงว่ามีแนวโน้มไปทิศทางใด หรือมีสินค้าใดที่ตอบโจทย์กลุ่มรักสัตว์เลี้ยงและหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้
ธุรกิจที่ 2 คือ ธุรกิจเพื่อสังคมสูงวัย
ธุรกิจ Health Wellness หรือ ธุรกิจสังคมผู้สูงวัย ที่ในยุคปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น งานบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ศูนย์กายภาพบำบัด คลินิกเฉพาะทาง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงคอร์สกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ได้แก่ โยคะหรือการทำสมาธิ ซึ่งกลายเป็นตลาดที่ต้องการการดูแลอย่างมีคุณภาพและใส่ใจเป็นพิเศษ
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม คือ ศึกษาตลาดสินค้าหรืองานบริการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ดี มีใจรักในงานบริการและงานดูแลผู้สูงอายุ ต้องเข้าใจพฤติกรรมและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ รวมถึงศึกษาสินค้าต่างๆ ที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ธุรกิจที่ 3 คือ ธุรกิจเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านสายมู
คนไทยมีความเชื่อและที่พึ่งทางใจมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตและในยุคปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจสายมูในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งสินค้าสำหรับสายมูกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเครื่องประดับและของตกแต่งบ้านที่สื่อให้เห็นถึงความมงคลผสมผสานเข้ากับความสวยงาม ผู้บริโภคสายมูจึงนิยมกันเป็นอย่างมาก โดยสินค้าในกลุ่มของตกแต่งหรือเครื่องประดับผู้ประกอบการต้องทำให้มีความโดดเด่นในเรื่องความเชื่อและการนำโชคต่างๆ
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อม คือ ศึกษาตลาดสายมูว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าแบบใด การออกแบบให้สวยงามผสมผสานกับความเป็นสิริมงมลหรือนำพาโชคลาภมาแก่ผู้บริโภค รวมถึงทำสินค้าให้เป็นเอกลักษณ์ก็จะช่วยให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้
ธุรกิจที่ 4 คือ ธุรกิจอาหารสุขภาพ
ธุรกิจอาหารสุขภาพหรือ Plant Based นั้นเป็นเทรนด์การรักสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยคนไทยหันมาใส่ใจและดูแลเรื่องอาหารสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อลดภาระการเจ็บป่วยและมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจึงตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจด้านอาหารสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน ขนมเพื่อสุขภาพ หรือการผูกปิ่นโตอาหารคลีนแบบรายสัปดาห์ ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม คือ ศึกษาเรื่องอาหารสุขภาพว่ามีวัตถุดิบแบบใด สำรวจตลาดว่าทำเลที่จะทำนั้นทำให้กลุ่มคนแบบใด สามารถทดลองตลาดก่อนได้เพื่อจะได้รู้ถึงความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพในแต่ละพื้นที่
ธุรกิจที่ 5 คือ ธุรกิจให้บริการเครื่องมือ AI
แน่นอนว่าในยุคปัจจุบันการเข้ามาของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนไทยรวมถึงคนทั่วโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถลดแรงงานคนลงได้ ซึ่งในเครื่องมือ AI กลายเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากในกลุ่มการทำธุรกิจ เพราะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี เช่น เครื่องมือการใช้แชตบอทตอบคำถามลูกค้า การใช้ AI วิเคราะห์เทรนด์ต่างๆ การใช้ AI ทำงานหลังบ้านได้ เช่น การคัดกรองใบสมัครงานเบื้องต้น การเขียนแคปชั่นโฆษณา เป็นต้น
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม คือ ศึกษาและเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ AI พร้อมกับพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์การทำงานได้อย่างแม่นยำ
ที่มา : ธนาคารกรุงศรี
