(ชมคลิป) โฮมเมดไส้กรอกรมควัน “ปลอดสาร” เรียนไม่นานก็รู้ครบ จบในวันเดียว! 20 ปีกว่าจะมาเป็น “ครูจุ๊บ”

“เพราะคุณไม่จำเป็นต้องไปเริ่มจาก “0” คุณอาจจะมาเริ่มที่ 70 ได้แล้วเอาอีก 30 ที่ครูไปต่อยอดค่ะ สำหรับคนที่อยากจะสร้างอาชีพ หรือหาอาชีพโดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงมากจนเกินไป ครูก็แนะนำนะคะเพราะครูเองก็ไม่ได้สอนในการทำเพียงอย่างเดียว
แต่ครูจะแนะนำว่าสิ่งที่คุณควรจะทำเพื่อประกอบอาชีพหรือเพื่อสร้างอาชีพของคุณเอง เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเนี่ย ควรทำอย่างไรนะคะ ควรขายอะไรนะคะ ตัวนี้สำคัญ! เพราะว่ามันจะไปจบอยู่ตรงที่ว่าคุณมี‘เงิน’ ในการลงทุนเท่าไร? ครูจะพยายามคิดให้นักเรียนด้วยซ้ำว่า คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรมากมายเลยนะคะ สร้างก่อน มีเหลือเฟือ แล้วค่อยโตค่ะ” ครูจุ๊บ-ชุมามาส นุตคำแหง เจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหาร “KRU JUB Cooking School” โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรับการแปรรูปเนื้อสัตว์ (Processed meat) อย่าง ไส้กรอกรมควันสไตล์เยอรมัน หรือ เยอรมันซอสเซส ที่พิเศษสุด ๆ ก็คืออร่อยและยังเป็นสูตรที่ปลอดสารอีกด้วย หนึ่งเดียวคนนี้ที่รับสอนนอกเหนือจากกรมปศุสัตว์แล้ว ครูจุ๊บเล่าให้ฟังว่าเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารมานานกว่า 20 ปีแล้ว จากจุดเริ่มต้นที่มีเพื่อน ๆ มาขอให้ตนช่วยสอนวิธีการทำขาหมูแสนอร่อยจนทำให้ใครได้ชิมก็ติดใจและค่อย ๆ ขยายไปสู่เมนูอื่นอีกหลายต่อหลายเมนูตามการเรียกร้องของคนอยากมาเรียนด้วย ครูจุ๊บบอกว่าการทำอาหารเป็นเหมือนพรสวรรค์ที่ครูมีและตามมาคือพรแสวงในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่เคยหยุดนิ่ง “แล้วครูเองเป็นคนที่ชอบก็คืออย่าง เป็ดย่าง เนี่ยค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเป็ดย่างทำยังไง ครูไม่ใช่แค่เปิดตำราแล้วทำที่บ้าน แต่ครูจะเสิร์ชในกูเกิ้ลเลยว่า 1-5 อันดับที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย แล้วครูไปชิมเลย พอไปชิมเสร็จเราก็จะแยกจดเป็นเรคคอร์ดค่ะ ว่าร้านที่หนึ่งเป็นยังไง ผิวสียังไง เนื้อสัมผัสเป็นยังไง รสชาติเป็นยังไง ร้านที่สองเป็นยังไง ร้านที่สามเป็นยังไง แล้วข้อดีของแต่ละร้านเป็นยังไง แล้วครูเอาข้อดีทั้งหมดมาแล้วสร้างสูตรขึ้นมา” เป็นความชอบแล้วเผอิญเนี่ย ครูเป็นคนที่แยกแยะ ครูไม่เคยทานอาหารอร่อยไม่ใช่ว่า เขาทำไม่อร่อยนะคะ แต่เวลาเราทานไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของครูที่เข้าไปคำแรกปุ๊บ ครูจะรู้เลยว่า อู้ยมันมีน้ำมันหอย อู้ยมันมีซีอิ๊วขาว เอ๊ะเขาใส่เต้าเจี้ยวด้วยนี่นามันเลย ใจไปตรงนั้นมากกว่า ก็เลยรู้สึกสนุกกับการที่กินปุ๊บ จุ๊ด จุ๊ด จุ๊ด เอ๊ะมีอะไรนะ!
กว่าจะมาเป็น ครู
“ครูไม่ใช่ Chef นะคะ ไม่ใช่ Cook เพียงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบค้นคว้ากับการทำอาหาร ว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ย มีอะไรบ้าง? จำเป็นไหมที่ต้องใช้ นะคะแล้วอยากสรรค์สร้างเมนูใหม่ ๆ ที่ทำง่าย ๆ นะคะ ปลอดภัย” ครูจบกฎหมายระหว่างประเทศ จากโตเกียว แต่กลับมาแล้วเนี่ยเราไปทำงานในออฟฟิศประมาณ 4 เดือนแล้วเรามีความรู้สึกว่า ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวเราแล้วเรามีความรู้สึกว่า ถ้าเราทำแล้วไม่มีความสุข อีกกี่สิบปีเราถึงจะหา “ความสุข” ของเราจนเจอ? ครูก็ลาออกแล้วมานั่งคิดว่า เราอยากทำอะไรก่อน ครูอยากปลูกต้นไม้ ครูก็ไปศึกษาเรื่องต้นไม้ มาปลูกผัก ทำสวน จนเราทำผักส่งเข้าห้างฯ เลยนะคะ แล้วอาหารมาตอนไหน? อาหารก็มาจากหลังต้นไม้เนี่ยแหละค่ะ ปลูกผักนะคะ พอเราปลูกผักแพคกิ้งส่งเข้าห้างฯ เสร็จ มันก็จะมีของเหลือ เราก็ต้องมาจัดการของเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา ไม่งั้นมันก็จะเป็นของที่เสีย ต้นทุนเราหายด้วย เราก็เอาตัวนั้นมาทำอะไรดี? “เราปลูกผักสลัด อุ๊ยฉันทำน้ำสลัด ครูก็คิดค้นสูตรน้ำสลัดขึ้นมา จนเราส่งจำหน่ายในเดอะมอลล์กับฟู้ดวิลล่าทุกสาขา”
13 ปีค่ะ 13 ปีแล้วก็ย้อนกลับมาดู “ลูก”เพราะเราตอนนั้นไม่ได้ดูแลลูกเลย เราไปสร้างบ้านอยู่ที่โน่น(จ.ฉะเชิงเทรา) ทิ้งให้สามีดู อยู่กับแม่บ้านอยู่กับพี่เลี้ยง ก็กลับมาเสร็จเราเห็นว่าเลยว่าไม่ได้แล้ว เราเลี้ยงคนงานมหาศาล ลูกเรา 3 คนไม่มีปัญญาเลี้ยง เราก็เลยกลับมาแล้วทิ้งทุกอย่างหมดเลย แล้วเรารู้สึกว่า 3 คนนี้มันมีค่ากับเรามากที่สุดในชีวิตเลย มากกว่าเงินทองมหาศาลที่จะได้ ก็เลยกลับมา แล้วก็มานอนขับรถรับ-ส่ง ได้คุยกับลูก เดือนเดียวก็ไม่ไหวแล้ว(หัวเราะ) ก็เลยพอดีเพื่อนที่อยู่การบินไทย เขาโทรมาบอกจุ๊บ แกฉันจำได้นะว่า แกทำขาหมูอร่อยมาก(ไม่เหมือนใครเลย) เขาก็ชวนเพื่อนเขา 4-5 คนจากการบินไทย แล้วให้ครูสอนขาหมูให้ เขาก็กรี๊ดกร๊าดกันเอากลับไปทานด้วย แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอุ๊ยอร่อย! ฉันอยากมาเรียนทำไอ้โน้น ฉันอยากมาเรียนทำไอ้นี่ค่ะ นี่คือจุดเริ่มต้น
Processed meat : สะดวก อร่อย และ “ปลอดภัย” เพราะไม่ใช้สารเคมี
จากวันแรกจนมาถึงวันนี้กับการทำหน้าที่ “ครู” ประมาณ 20 ปี วิชาที่นักเรียนมาเรียนกันเยอะ ๆ ก็มีหลายอย่างมากเลย อาหารไทย ไส้กรอก เป็ดย่าง(ที่ดัง ๆ เป็ดย่างหมูแดง) ที่เขาพูดเลยว่า “เป็ดย่างขั้นเทพ” ที่นี่! ใช่ค่ะจากครัวที่นี่ ฮ้อยจ๊อ (ที่ลูกสาวท่านเจ้าสัวก็มาเรียน Private) แล้วก็เอาไปทำจำหน่ายในกิจการของท่าน(ครูขอไม่เอ่ยชื่อ) มีค่ะหลาย ๆ ที่ และก็สำหรับ “ไส้กรอก” ต้องเรียกได้ว่าถ้าไม่ใช่กรมปศุสัตว์แล้วน่าจะเป็นครูที่สอนเยอะนะคะ“อินสไปร์ของครูก็คือ คุณพ่อคุณแม่ แล้วภาพคนป่วยที่ไปเข้ารับการรักษา ‘มะเร็ง’ แล้วกลุ่มเด็กที่เป็นมะเร็งที่โรงพยาบาลราชวิถี มันเป็นแรงบันดาลใจให้ครูรู้สึกว่า อึ๊ย! มันสำคัญนะ มันใกล้ตัวนะ”
เราก็จะรู้จักทาน “ไส้กรอกปศุสัตว์” ที่ถือว่ามีมาตรฐานที่สุดของประเทศไทย ณ ตอนนั้น เราก็สนใจเราซื้อมาทานแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะทำเอง “พอถึงจุดหนึ่ง ช่วงที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยด้วย‘มะเร็ง’ แล้วเราก็รู้สึกว่าอึ๊ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรานะ มันใกล้ตัวเรามากในเรื่องของโรคมะเร็งนะคะ เราก็เลยมานั่งดูว่ามาจากอะไรได้บ้าง”ส่วนใหญ่คนก็จะทาน Processed meat เนี่ยเยอะมาก ทีนี้ในการทำ Processed meat เราอยากศึกษาก็เลยขอไปอบรมกับทางกรมปศุสัตว์“เราก็เห็นว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิด บางอย่างยังต้องอาศัย “ใช้” อยู่ บางอย่างก็อาจจะต้องหาตัวอื่นมาแทนไหม? ถึงจะดีกว่า ซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งนะคะตอนนั้น เพียงแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยเราก็มีแนวคิดว่า เราสามารถทำได้ไหมโดยที่ไม่ใช้ “เคมี” เลย” นั่นหมายถึงเราก็ต้องมาค้นคว้าศึกษาว่า ทำไมถึงใช้เคมี? ถ้าไม่ใช้ จะเกิดอะไรขึ้น? เราก็ต้องหาข้อแก้ไขว่า ถ้าไม่ใช้แล้วเกิดอะไรขึ้น เราจะแก้ไขตรงนี้ด้วยวิธีการอย่างไร
ทีนี้ก็มาแยกแยะว่าไส้กรอกที่อันตราย! อันตรายจากเคมี เคมีตัวไหน? เกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรมาช่วยดับตัวนี้ได้ไหม?“ซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีสำหรับประเทศไทย อย่างตัว ไนไตรท์ ไนเตรทเนี่ย ซึ่ง 2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งประกาศออกมาเองนะคะว่าเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรง”เดิมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นสารที่อาจ(ใช้คำว่าอาจ) จะทำให้เกิดมะเร็ง แต่ตอนนี้เป็น “สารก่อมะเร็ง” โดยตรง“ซึ่งฟังแล้วมันน่ากลัวนะคะ แล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ย ก่อนหน้านี้ที่จุดสนใจอีกอันก็คือว่า เด็กเนี่ย(2ขวบเนี่ย) ไส้กรอกแล้วใช่ไหมคะ เดินเข้าร้านสะดวกซื้อก็หยิบทาน หรือพ่อแม่ซื้อไปเป็นมื้อเช้าให้ คือเข้าใจนะคะครูเข้าใจ ก็เลยมีความคิดอยากจะทำ แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ยังมีปัญหาในการจัดทำเพราะว่า พ่อแม่ก็ยังติดว่าต้องอร่อย ทานแล้วต้องปิ๊ง! ทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ” ซึ่งตัวนี้เราแก้นิสัยคนทานไม่ได้เลย เราแก้ผลผลิตเราได้ แต่เราไม่สามารถแก้ความถูกใจเรื่องความอร่อยของคนไทย เพราะฉะนั้นคนที่สั่งออร์เดอจากเราหรือซื้อของเราไปทานเนี่ย ก็จะต้องบอกเขาทุกครั้งว่ามันจะไม่เหมือนในร้านสะดวกซื้อ หรือตามถิ่นต่าง ๆ ที่คุณเคยซื้อทาน แต่แน่ใจได้ว่าคุณจะ 100% ว่าคุณปลอดภัย
โฮมเมดเยอรมันซอสเซส “ไส้กรอกรมควัน” แบบปลอดสาร
คืออย่างไส้กรอกที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาเรียกว่า “ไส้กรอกอิมัลชัน”(Emulsion sausage) เป็นไส้กรอกผ่านกระบวนการ ครูจะเรียกตัวนั้นว่า ไส้กรอกเนื้อเนียน แต่ถ้า Sausage ก็คือไส้กรอกเนื้อหยาบสไตล์เยอรมัน“ทีนี้เนื้อเนียนครูก็สอน โดยไม่ใช้เคมีด้วยนะคะ แล้วก็สองก็คือไส้กรอกเยอรมันซึ่งเราก็จะเป็นไส้กรอกเนื้อหยาบสไตล์ที่เราชอบกัน (พวกดื่มจะชอบกัน)”ทีนี้ในส่วนของไส้กรอกที่ครูขายอยู่เนี่ย ครูใช้เนื้อหมูที่สดมาก เชือดวันต่อวัน ครูไม่ได้ใช้ของที่เป็นแบรนด์ใหญ่ ๆ เพราะว่าเขาก็จะมีกระบวนการของเขา ซึ่งเราทำไม่ได้ค่ะ ของครูต้องสดมาก ๆ สั่งหมูโดยตรงมาจากเขียงหมูที่ไว้ใจได้เรื่องการมีมาตรฐาน แล้วเรียกว่าเอามือจับเนื้อหมูแล้วเอามาดมจะต้องไม่มีกลิ่นหมูติดเลย
เพราะว่าตัวไส้กรอกเนื้อเนียนเรายังต้องใช้เปอร์เซ็นต์ไขมันค่อนข้างสูง เพราะว่าไม่งั้นมันจะขาดความชุ่มชื้นในตัวไส้กรอก คนไทยรับไม่ได้ ก็เลยยังต้องทำเป็น Sausage เป็นตัวหลัก แต่ครูก็พยายามทำให้อยู่ระหว่าง “กลาง” ไม่เนื้อเนียนเท่าอิมัลชัน ไม่หยาบเหมือน Sausage“ครูพยายามทำโดยที่ 1. โซเดียมต้องต่ำ คุณไม่ต้องสั่งไปเยอะเพราะครูเปิดสองอาทิตย์ต่อรอบ ครูกะว่าให้แค่พอทานแล้วของครูเนี่ยแช่แข็ง(ฟรีซ) ได้ 2. ไม่ใส่น้ำตาล เพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของที่ทานอยู่เนี่ย ไต เบาหวาน มะเร็ง ทานได้ เพราะเราไม่ได้ใส่ผงชูรส เราไม่ใส่สารกันบูดนะคะ ครูส่งเซ็นทรัลแล็บตรวจเลยในเรื่องนี้”วอล์คอินไม่มีขายค่ะที่นี่ ต้องสั่งอย่างเดียว แล้วเราก็มีเป็นรอบว่าคุณสั่งเสร็จ เราเก็บรวบยอดทุกวันพุธแล้วเราผลิตเลย ผลิตเสร็จแช่แข็งให้ถึงจุดเยือกแข็งของเขาเสร็จ เราก็ส่งออกอีกวัน คุณจะได้ทานของสด ๆ
Sausage ตอนนี้เราจะมีเป็นเยอรมันแฟรงค์เฟอร์เตอร์, เวียนนา, การ์ลิค ชีส, การ์ลิค ชิลลี่ “จริง ๆ เนี่ยถ้าเราเปิดใจเนี่ยนะคะ มันมีรสชาติหลากหลายเยอะแยะเลย” ถ้าพูดถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะBratwurst หรือไส้กรอกเยอรมันเขาก็จะเป็นกลิ่นหอม อวล ๆ น้อย ๆ หอมอยู่ในปาก อย่างตัว Garlic & Chilli รสชาติจะเหมือน ไส้กรอกอีสานของไทย แต่เป็นสไตล์ฝรั่งอันนี้อร่อยครูชอบนะคะ แล้วก็จะมีเป็น Garlic & Cheese โดยเราจะใส่ชีสทั้งหมด4 ชนิด (Edam, Cheddar, Mozzarella, Swiss) ก็อบอวลหน่อยเด็ก ๆ จะชอบ ส่วน Frankfurter กับ Vienna ก็จะเป็นรสชาติของไส้กรอกเหมือนเราทานเป็นอาหารเช้า เวียนนาเนี่ยเด็ก ๆ จะชอบ“จริง ๆ ครูยังมีเป็น Cumberland เป็นไส้กรอกน้ำผึ้งนะคะที่เด็ก ๆ ชอบ ผู้หญิงชอบ มี Chorizo ดุเดือดแบบสเปน อร่อย(พวกนักดื่มชอบ) แล้วก็จะมีเป็นพริก Jalapeno กับชีสอันนี้ก็อร่อย เพราะว่าครูดองพริก Jalapeno กับไวน์ขาวเอง แล้วเอามาทำไส้กรอกเองอีกทีหนึ่ง” ครูจะทำซาวร์เคราต์เอง ทำผักดองเอง
เรียนไม่นานก็รู้ครบ จบในวันเดียว!
เพราะว่าการเปิดสอนเนี่ยมันเป็นการกระจาย “ความรู้” กระจายรายได้ให้กับคนอื่น ๆ ให้ไปทำกัน แล้วหลักการการสอนของครูก็คือ ใช้เครื่องมือเท่าที่มี อย่าเพิ่งลงทุน แล้วก็อย่าลืมว่าคนไทยมีจะ 80 ล้านคนแล้ว ครูทำขายคนเดียวไม่ไหวค่ะ“ครูสอนอย่างที่ครูทำขายด้วยครูไม่หมก ว่าอันนั้นไม่บอก อันนี้ไม่บอก ครูขายสูตรแบบนี้ รสชาติแบบนี้ ครูก็สอนเขาแบบนี้นะคะ แล้วครูมั่นใจว่าเราสอนด้วยราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะ” เพราะว่า 1. ครูสอนในบ้านครูเอง 2. ครูสอนด้วยตัวครูเอง คุณมาครูไม่ได้ออกไปค่ะ หลักการครูคือเราต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกัน สังคมโดยรวมดี ประเทศเราจะเจริญ
ครูสอนแบบ Base ก่อนแล้ว ครูก็จะแนะว่าโอเคอันนี้อร่อยนะของครู อันนี้อร่อย คุณทำแล้วโอเคไหม ถูกใจไหม หรือว่าถ้าคุณไปทำแล้ว คุณขายตรงแถวนี้เนี่ยเขาทานกันธรรมดา ๆ เขาอยู่แถบอีสานเนี่ย คุณเล่นรสชาติไทยไปเลยรสชาติอีสานแต่ทำเป็นไส้กรอกฝรั่ง อันนี้คือเป็นสิ่งที่ครูแนะนำนักเรียนทุกคนที่มาเรียน“การเข้าใจ‘ครั้งแรก’ การที่ได้ลิ้มลองครั้งแรกมันจะเป็น First Impression ประทับใจเลยทันทีว่า อันนี้อร่อย! ต้องซื้อของคนนี้เท่านั้น สำคัญมากค่ะ”ต้องอธิบายค่ะ อะไรที่เหมาะ บางที่เนี่ยเราขายไส้กรอกฝรั่งไม่ได้เลย คุณแค่เปลี่ยนรสชาติกิ๊กเดียว คุณทำไส้กรอกฝรั่งแต่รสชาติไทย ขายได้เลย! มันมีตัวลูกเล่นมีการแปรได้อยู่ค่ะ แต่ต้องรู้จักเลือกให้เป็น
เวลาครูสอนครูไม่ได้ใช้เวลาวันเดียวอย่างที่สอนคุณ ครูใช้เวลาเตรียมตัวล่วงหน้า 2 วัน แล้วสอนวันที่ 3 วันที่ 4 ครูพักแล้วเพราะครูอัดเต็มที่เลย เพราะงั้น“สอน 1 คน ครูใช้เวลา 4 วัน ประสบการณ์ครู 30 ปีจะต้องจบภายใน 1 วันค่ะ ไม่ว่าคุณอยากทำอะไร อย่างไส้กรอกก็คือจบภายใน 1 วันค่ะ” แต่ว่าใน1 วันเนี่ยครูก็จะดูว่า ครูคืออย่างสมมติทำ “เบค่อน” สอนทำเบค่อน เบค่อนเนี่ยมันจะต้องมีการหมักไว้ 7 วัน ครูจะทำในส่วน “หมัก 7 วัน” ทิ้งเอาไว้ จนถึงวันที่ 8 เป็นวันสอน“วันที่สอนเป็น ‘วันแรก’ ของนักเรียน เขาจะทำในขั้นตอนที่1 -7 แล้วเขาเอาก้อนที่เขาหมักเนี่ยกลับบ้าน แล้วเอาก้อนที่ครูหมักจนถึงวันที่ 7 มาทำในห้องค่ะว่าพอเสร็จขั้นตอนนี้นะ คุณจะเอาของคุณออกจากตู้เย็นมาแล้วคุณทำแบบนี้ ทำแบบนี้” เพราะฉะนั้นอีก 7 วันข้างหน้า คุณทำของคุณที่บ้าน แล้วดูซิเหมือนกันไหม “เหมือน‘ซาวร์โดว์’ ครูก็ทำแบบนี้ เพราะคุณจะต้องเห็นเลย ครูสอนถึงกระทั่งเห็นว่าถ้าเราทำไว้ก่อน ทำวันนี้ ทำเมื่อวานซืน หั่นให้นักเรียนชิม ต่างกันไหม? เพราะงั้นถ้าต่างกันแล้วคุณจับได้ คุณจะรู้เลยว่าร้านขายขนมปังซาวร์โดว์ในประเทศไทย มีร้านไหนบ้างที่โกหกคุณ”
ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจาก “0” ถ้าคุณต่อยอดได้ “สำเร็จ” ไวกว่า!
ได้หมดค่ะ ไทย จีน ฝรั่ง (คุณมีในใจมาว่าอยากเรียนอันไหน) ก็สอนได้เลย เพราะว่าอย่างตอนที่ครูก็ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษไปสอนให้กับ นักโทษที่ใกล้จะพ้นโทษซึ่งมีการให้โอกาสในเรื่องของการมีทักษะอาชีพทำกินติดตัว“ส่วนใหญ่ครูก็จะบอกว่าหนึ่งครูขอสอนวิชาที่ หยิบหม้อ ไห กระทะในครัวใช้ได้เลย ต้องไม่ลงทุนทั้งสิ้น! สองคุณต้องไม่ไปเช่าพื้นที่ เพราะนั่นคือ Fixed cost ที่คุณต้องจ่าย สามทำเลที่ตั้งคุณอยู่ที่ไหน คุณตั้งหน้าบ้านได้ไหม คุณตั้งโต๊ะโรงรถคุณได้ไหมขายเลย! แล้วคุณควรขายอะไร?ิคุณก็ไปดูสิว่าบ้านข้าง ๆ คุณขายอะไรบ้าง”สิ่งเหล่านี้เราจะคุยกันก่อน เหมือนกรณีของธนาคาร(โละพนักงาน) มีพนักงานคนหนึ่งอายุ 55 ปี ถูกโละออกแล้วเขาจะไปทำมาหากินอะไร?!!! เขามา แล้วเขาก็บอกเขาขอเรียนขนมเค้ก ก็นั่งคุยกัน ครูก็มองแล้วเดี๋ยวก่อนขอนั่งคุยก่อน ทำขนมเค้กมาก่อนหรือเปล่าคะ ไม่เคยทำครับ ทำไมถึงอยากทำขนมเค้กคะ ก็เห็นเขาเรียนกันเยอะเผื่อผมจะทำขายได้ แล้วคุณเคยทำไหมเคยจับไหมทั้งที่ไม่เคยเลย ไม่เคยเลย อยู่บ้านทำกับข้าวทานไหมคะ ทำครับ ผมทำทานเอง คุณเรียนทำกับข้าวไปเถอะ!
เข้าใจความหมายไหมคะ? ครูก็บอกนักเรียนไปว่า คุณจะเอาอายุ 55 เนี่ยคุณจะไปสู้กับเด็กที่มันเริ่มตอนอายุ 17 ได้ไหม? ไม่มีทางนะคะ ทุก ๆ อย่างเนี่ยเริ่มช้า 2 ปีคุณยังสู้เขาไม่ได้เลย! เพราะฉะนั้นเนี่ยเอา Skill ที่คุณมีนั่นแหละ เพียงแต่ครูจะเสริมในส่วนที่คุณขาด คุณบอกซิคุณทำกับข้าวอะไรบ้าง เขาก็บอก เขาทำกับข้าวพื้นฐานทั่วไปแต่รสชาติไม่นิ่งอะไรต่ออะไร ครูก็บอกงั้นเรียนคลาส“อาหารจานเดียว” กับครูเดี๋ยวจะปั้นให้! แล้วกลับบ้านไปก่อนเพราะครูเตรียมของเบเกอรี่ไว้ครูก็ไม่ได้คิดเงินเพิ่มเติม ครูก็เก็บของเบเกอรี่ “แล้วก็เตรียมอาหารจานเดียวเอาไว้นะคะ เป็นคลาสอาหารจานเดียว อาหารตามสั่งแบบนั้น พอเขากลับมาอีกวันครูก็สอนเขา ทำไปทั้งหมดเกือบ 10 เมนูได้ไป แล้ว 10 เมนูวันนั้น เขาถือไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลนวธานี แล้วปรากฏว่าข้างล่างเนี่ยเขาเปิด พอดีจังหวะดีด้วยก็คือ เปิดรับเขาเรียกว่าอะไร ส่งอาหารกล่องให้แพทย์ พยาบาลที่นั่น เขาก็เอาส่วนที่ทำกับครูเนี่ยถือไปเพราะเราไม่ได้ใส่ผงชูรสค่ะนะคะ เขาก็ถือไปแล้วก็ส่งให้เขาไปเทสต์ (เป็นตัวอย่างสินค้า) วันละ 300 กล่องค่ะ!” เสร็จแล้วเขาก็โทรมา ครูจุ๊บอ่าผมทำยังไงดี ผมตื่นมาหุงข้าวตั้งแต่ตี 2 ไม่ไหวแล้ว (มีหม้อใบใหญ่ ๆ 2 ใบ) ครูก็บอกว่า แล้วคุณจะหุงข้าวทำไมให้เหนื่อย คุณไปถามร้านที่เขาขายถ้วยละ 5 บาท ถ้าคุณเอาวันละ 300 ถ้วยทุกวัน คุณคิดว่าเขาอยากได้ไหม? ปรากฏว่าคนที่ขายข้าวส่งใส่กล่องโฟมให้ด้วยแคะให้ด้วย ส่งกล่องละ 3 บาท เห็นไหมจบหมดเลย! จบเลย
แล้วก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วเขาก็จะมาเรียน “กะหรี่ปั๊บ” กะหรี่ปั๊บครูอร่อยมากขึ้นชื่อ ครูก็บอกว่า จะเอาเวลาไหนไปนอน? เพราะว่าบ่าย 2 ต้องส่งกะหรี่ปั๊บใช่ไหมคะ เช้าส่งข้าว กลับมาทอดกะหรี่ปั๊บ คุณน่ะจะตายก่อนใช้เงิน! จะรวยแล้วไม่ได้ใช้เงิน “ครูก็บอกถ้าคุณทำอย่างงั้น คุณไม่ต้องทอดกะหรี่ปั๊บ คุณก็ดูเส้นทางที่คุณจะไปส่งข้าว ผ่านโรงพยาบาลอะไรบ้าง ก็เอาของเราเสนอไปสิ! คุณทำอยู่แล้วคุณก็แค่เพิ่มปริมาณขึ้นมา”ข้าวไม่ต้องหุง คุณก็ทำกับข้าวแต่ทำแค่เมนูเดียว เช่น กะเพราไก่ คุณซื้อไก่วันละ 20 กก. แม่ค้าเขาก็ลดราคาให้คุณ คุณมีกำลังการต่อรอง เห็นไหมคะ ปรากฏได้ 2 โรงพยาบาลค่ะ คือบางทีนักเรียนบางคนเขาก็จะมองไม่ออก ว่าแนวคิดต่าง ๆ
กว่า 20 ปี ที่มาจากการ “บอกต่อ” ปากต่อปาก
ครูจุ๊บ-ชุมามาส นุตคำแหง เจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหาร “KRU JUB Cooking School” บอกด้วย ของครูคือการบอกปากต่อปากค่ะ ของครูเป็นปากต่อปาก ครูไม่ได้ไปจ่ายเงินเพื่อโฆษณาหรือไปซื้อยอดไลก์ ครูไม่เคยนะคะ(ไม่เคยโปรโมตใด ๆ) ส่วนใหญ่มาจากคนที่เขามีการบอกต่อกัน ปากต่อปากค่ะ “ตอนที่เปิดสอนวันแรก สามีเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศนะคะแกถามคำแรกเลยว่า ถ้าจะสอน คิดออกหรือยังว่าเป็นครูอาชีพ หรือ อาชีพครู? ความหมายต่างกันค่ะ ครูก็นอนคิดแล้วก็ถามเขานะคะเพราะครูไม่ฉลาด (หัวเราะ) ครูก็ถามแกว่า ต่างกันยังไงในความหมาย ครูอาชีพ คือเป็นทุกอย่างทำด้วยใจ ทุ่มเทกับการเรียนการสอนทั้งหมด แต่อาชีพครู คือ สอน ๆ ไปเดี๋ยวก็รับเงินเดือน ต่างกันตรงนี้” ครูก็มานอนคิด ถ้างั้นครูเป็น “ครูอาชีพ” ก็ได้(หัวเราะ) อะไรอย่างเงี้ย เพราะน่าจะดีกว่าถูกไหมคะ น่าจะดี แล้วได้ประโยชน์กับคนอื่นมากกว่า แล้วสิ่งที่สำคัญคือ คุณพ่อคุณแม่ของครูที่ปลูกฝังมาว่า มี 10 แบ่งให้เขาบ้าง เราใช้แค่ 2 อีก 8 ก็แบ่งปันไป เราไม่มีให้เขา เรามีอะไรให้เขาได้บ้าง? การให้โอกาสคนสำคัญค่ะ
โฮมเมดไส้กรอกรมควันแบบ "ปลอดสาร" เรียนไม่นานก็รู้ครบ จบในวันเดียว! 20 ปีจากการบอกต่อและกว่าจะมาเป็น
“ครูจุ๊บ” หลังจบบทสนทนากันในวันนั้น สิ่งที่ฉุกคิดขึ้นมาได้อีกอย่างก็คือ การเชื่อในสัญชาตญาณตัวเอง ที่มันกำลังบอกกับคุณว่าจริง ๆ แล้วอะไรที่เป็นตัวตนของเรา และการมี Passion เต็มเปี่ยมเสมอที่จะทำ จงอย่าปิดกั้นโอกาสนั้น! ครูจุ๊บคืออีกตัวอย่างคนที่กล้าคิดนอกกรอบ ผสานกับพรสวรรค์(ที่มีอยู่) และบวกกับพรแสวงจนทำให้เกิด ผลลัพธ์ ในรูปแบบของโปรดักส์ใหม่ ๆ ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลา และสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดอีกก็คือว่าครูมีหัวใจของความเป็น “ครู” ผู้ให้ ซึ่งถ้าหากว่าคุณคือคนหนึ่งในเวลานี้ที่กำลังมองหา “โอกาส” สำหรับการก่อร่างสร้างอาชีพหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ลองไปหาครูไปปรึกษาก่อนบางทีอาจจะค้นพบคำตอบโดยที่ไม่ต้องเสียเวลากับลองผิดลองถูกเลยก็ได้นะ “KRU JUB Cooking School” ตั้งอยู่ที่ซอยสามัคคี 58/20 (เลขที่14) ถนนสามัคคี 58 อยู่ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ถนนริมคลองประปา จ.นนทบุรี โทร. 093-124-5695 หรือติดตาม FB : KRU JUB Cooking School ครูจุ๊บ
