สธ. เตรียมจัดใหญ่ “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม 2026” ชู “T-Beauty” ยกระดับอุตฯสุขภาพไทย สู่ Wellness ระดับโลก

กรุงเทพฯ – 28 มกราคม 2569 – นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม” (Thailand Medical & Wellness EXPO 2026) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อผนึกพลังภาคอุตสาหกรรมสุขภาพของไทย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “T-Beauty” และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการดูแลสุขภาพ และเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ควบคู่กับการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน ในระยะยาว โดยมุ่งเปิดพื้นที่ให้ภาคการแพทย์ สุขภาพ และความงามของไทยได้แสดงศักยภาพ และเชื่อมโยง สู่โอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า งานในครั้งนี้ออกแบบให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ รวมถึงนักลงทุนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถเข้าถึงนวัตกรรม และบริการด้านสุขภาพได้อย่างครบวงจร โดยเนื้อหาหลักของงานจะครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ เวชศาสตร์เชิงป้องกัน เวชศาสตร์ความงามและการชะลอวัย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแนวคิด “เวชศาสตร์วิถีชีวิต” ในการดูแล สุขภาพประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ผ่าน 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โภชนาการที่เหมาะสม การเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างสม่ำเสมอ การจัดการความเครียด การนอนหลับที่มีคุณภาพ การหลีกเลี่ยงสารหรือปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ
การรวมพลังของผู้ประกอบการและสมาคมวิชาชีพด้านสุขภาพในครั้งนี้ จะสะท้อนถึงศักยภาพของ อุตสาหกรรมสุขภาพไทยที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร มาตรฐานการบริการ และองค์ความรู้ทางการแพทย์หากประเทศต่าง ๆ สามารถสร้างอัตลักษณ์ด้านความงามและสุขภาพของตนเองได้ ประเทศไทยก็มีศักยภาพ ในการพัฒนา “T-Beauty” ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจสุขภาพ และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการดูแลสุขภาพ และ เวลเนส ของภูมิภาค
สำหรับงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม 2026 ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจัดแสดง สินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจด้านการดูแลสุขภาพแบบ องค์รวมตลอดช่วงชีวิต เพื่อลดภาระโรค ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระยะยาว
รายละเอียดงาน:
• ชื่องาน: มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และความงาม 2026
• กำหนดจัดงาน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
• สถานที่: ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี