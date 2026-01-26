ครั้งแรกของความร่วมมือในวงการศึกษาในไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จับมือพันธมิตร NCUK และ Bridge International ยกระดับโอกาสทางการศึกษาไทยสู่ระดับโลก ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อม ตอบโจทย์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
การศึกษาระดับนานาชาติได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก ด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษาสากลจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสสู่การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดยพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือที่เกิดขึ้นเมื่อ 23 มกราคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และ Bridge International และ NCUK (Northern Consortium United Kingdom) ในการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมตามระบบการศึกษาของอังกฤษที่นำมาสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล (Global Standard)
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทยสู่ระดับสากลเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านวิสัยทัศน์ การกำหนดมาตรฐาน และกลยุทธ์ เพื่อขยายโอกาส เชื่อมต่อการศึกษาทั้งในประเทศไทยและระดับสากล
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับ Bridge International และ NCUK เป็นการสร้างช่องทางศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับสากลให้แก่เยาวชนไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
เปิดประตูโอกาส การศึกษาต่อ
ความร่วมมือดังกล่าว ดร.ดาริกา กล่าวว่า เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดย NCUK จะเข้ามาช่วยยกระดับให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล (Global Standard) และเป็นที่รู้จักในเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ส่วน Bridge International จะดูแลเรื่องหลักสูตร บุคลากรผู้สอน และกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานของอังกฤษ ขณะที่ DPU ทำหน้าที่เป็นฐานที่ตั้งศูนย์ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสากล โดยนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จะมีทางเลือกของการเรียนภายใต้หลักสูตรเตรียมความพร้อมตามระบบการศึกษาของอังกฤษจนจบชั้นมัธยมศึกษาที่ปี 6 จากนั้นเรียนระดับปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 และ 2 ที่ประเทศไทย แล้วนำเกรดที่ได้ไปเทียบเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ สำหรับปีสุดท้าย
โดยที่นักเรียนจะได้รับการการันตีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ (Guaranteed Entry) ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายของ NCUK หากสามารถเรียนจบหลักสูตรและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำ อย่างประเทศอังกฤษ เช่น University of Manchester, University of Lancaster , University of Birmingham, University of Bristol, University of Exeter, Queen Mary University of London, Lancaster University, University of Liverpool เป็นต้น และยังครอบคลุมประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และอเมริกา อีกด้วย
“DPU เน้นการขยายโอกาส และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียน ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านที่พักและค่าครองชีพในช่วงแรกด้วยการเรียนปรับพื้นฐานภายในประเทศก่อนเดินทางไปศึกษาต่อปีสุดท้ายที่ต่างประเทศ เช่นอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา หรืออเมริกา” ดร.ดาริกา กล่าว
โมเดลความร่วมมือ เพิ่มโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศ
Mr. Andrew Straughan, Global Director of NCUK (Northern Consortium United Kingdom) กล่าวถึงความมุ่งมั่นในความร่วมมือครั้งนี้ว่า NCUK ก่อตั้งจากการรวมตัวของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร อาทิ University of Manchester และมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกหลายแห่ง ทั้งในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อเมริกา เป็นต้น โดยทำหน้าที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่จัดเตรียมหลักสูตรปรับพื้นฐานทางวิชาการเพื่อให้นักเรียนต่างชาติมีทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
หลักสูตรเตรียมความพร้อมตามระบบการศึกษาของอังกฤษ ประกอบด้วยหลักสูตร Foundation, A-Level และ O-Level รองรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 โดยจัดการเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation) เป็นเวลา 1 ปีในประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาของอังกฤษที่เน้นการเรียน 13 ปี (Year 13) ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือจะเรียนต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ2 แล้วไปเรียนปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่อไป
ด้าน Mr. San Zaw Htet, CEO of Bridge International กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเพิ่มเส้นทางการศึกษาต่อที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวางแผนการศึกษา เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ