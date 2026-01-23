DPU ประกาศผลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ โชว์ศักยภาพแข่งขัน 4 ภาษา เด็ก ม.ปลายทั่วประเทศ

คณะศิลปศาสตร์ DPU เปิดเวทีประกวด “Empowering Potential Language Competition” ครั้งที่ 1 ดึงศักยภาพนักเรียน ม.ปลาย จากทั่วประเทศ โชว์ทักษะ 4 ภาษา “อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี” เชื่อมโลกธุรกิจและวัฒนธรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนให้ผู้ชนะเลิศ ผลักดันเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านภาษาระดับประเทศ เล็งจับมือพันธมิตรภายนอกร่วมจัดแข่งขันต่อเนื่องทุกปี
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดการประกวดศักยภาพทางภาษา “Empowering Potential Language Competition” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เปิดเวทีให้นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพใน 4 ภาษา ทั้งจีนธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ ญี่ปุ่น และเกาหลี ผ่านโจทย์การใช้ภาษาเชิงประยุกต์ ตั้งแต่ไลฟ์สดขายสินค้า สุนทรพจน์ ไปจนถึงออกแบบบูธวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวว่า การแข่งขันประกวดศักยภาพทางภาษาครั้งนี้จัดขึ้นครั้งแรก เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านภาษาเป็นทุนแห่งโอกาสและเครื่องมือในการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจสากล ซึ่ง DPU ได้นำ AI เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาทั้ง 4 หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาให้ตอบโจทย์ธุรกิจของโลกในอนาคต และมุ่งสร้างเครือข่ายนานาชาติกับสถาบันทางภาษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพราะภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละชาติเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก การที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษา จึงเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชาติโดยตรงไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้พร้อมสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และทำงานร่วมกับผู้อื่นในพหุวัฒนธรรมได้
“การแข่งขันครั้งนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาทั้ง 4 ภาษา ผ่านรูปแบบที่กำหนดไว้ในการแข่งขันสอดรับกับทักษะและการใช้งานจริงในโลกปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามความเชื่อของ DPU ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่หลากหลาย เรามีหน้าที่สร้างกลไกในการดึงศักยภาพและพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้เด็กและเยาวชน เพื่อนำมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป” รองอธิการบดีสายงานวิชาการ DPU กล่าว
ดร.วริศ ลิ้มลาวัลย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันศักยภาพทางภาษาในปีแรก มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 235 คน จากโรงเรียน 61 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 131 คน จากโรงเรียน 41 แห่ง สำหรับการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ ภาษาจีนธุรกิจ ไลฟ์สดขายสินค้าไทยเป็นภาษาจีน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นการแสดงบทบาทสมมติเป็นทีม หรือ “English Role-Playing Competition” ภาษาเกาหลี เป็นสุนทรพจน์เดี่ยวว่าด้วยการท่องเที่ยวไทยตามวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน และภาษาญี่ปุ่น DPU Japan Fair เปิดตำนานแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านการออกแบบบูธ ซึ่งการแข่งขันในแต่ละภาษามีคณะกรรมการตัดสินจากทั้งอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาทิ Japan Foundation Bangkok, Korea Education Center รวมถึงตัวแทนองค์กรภาคเอกชน และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อให้การตัดสินมีมาตรฐานเป็นกลาง และสะท้อนมุมมองวิชาชีพอย่างรอบด้าน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสังเกตการณ์และรับฟังความเห็นจากคณะกรรมการทั้ง 4 ภาษา ต่างชื่นชมศักยภาพด้านภาษาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน แม้บางคนจะไม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน แต่ได้รับการชี้แนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำไปต่อยอดการศึกษาได้ในอนาคต หรือนำไปพัฒนาเพื่อกลับมาแข่งขันใหม่อีกครั้งในปีหน้า โดยรูปแบบการแข่งขันแต่ละภาษามีความหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การนำเสนอเชิงธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง DPU ต้องการผลักดันให้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพทางด้านภาษาในระดับประเทศที่น้อง ๆ ระดับ ม.ปลายต้องการมาแสดงศักยภาพด้านภาษา โดยจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งน่ายินดีว่าในการแข่งขันครั้งนี้มีหน่วยงานและภาคเอกชนขอเข้าร่วมสังเกตการณ์มากมาย ซึ่งขอเรียนเชิญเป็นพันธมิตรร่วมจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 100% ตลอดหลักสูตร และเงินสด 10,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่รางวัลจากอธิการบดี DPU พร้อมทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 50% ตลอดหลักสูตร และเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่รางวัลจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 25% ตลอดหลักสูตร และเงินสด 3,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง และรางวัลชมเชยอันดับที่สอง ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 20% และเงินสด 2,000 บาท
ผลการแข่งขันการประกวดศักยภาพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม (ทีมที่ 1) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบุญวัฒนา (ทีมที่ 1) และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย (ทีมที่ 1) รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนนวมินราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และรางวัลชมเชยอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี (ทีมที่ 1)
ภาษาจีนธุรกิจ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดัดดรุณี (ทีมที่ 1) รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (ทีมที่ 1) และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ทีมที่ 2) รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา (ทีมที่ 2) และรางวัลชมเชยอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนดัดดรุณี ทีมที่ 2
ภาษาญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา และรางวัลชมเชยอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม
ภาษาเกาหลี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรางวัลชมเชยอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย