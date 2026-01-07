(ชมคลิป) ลดต้นทุน เพิ่มกำไร สร้างยอดขายที่มากขึ้นกว่าได้ ด้วยผู้ช่วยคนใหม่ทำยังไง? คุณวิพ่อมด AI จะเล่าให้ฟัง

“ถ้าพูดถึงประโยชน์ของการนำ AI มาใช้ในธุรกิจผมใช้อยู่ 4 ข้อเลยผมใช้คำว่า ‘FAST’ ที่แปลว่า เร็ว โดยตัว F ย่อมาจาก Flow คือเป็นการทำให้ธุรกิจไหลลื่นมากขึ้น, A คือ Automate ทำให้งานต่าง ๆ มันทำงานได้อัตโนมัติ (แทนมนุษย์), S คือ Sale ช่วยขายได้มากขึ้น และ T คือ Think Master ช่วยตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น”
จากประสบการณ์ทำงานอยู่ในองค์กรทางด้านงานพัฒนาระบบไอทีสำหรับการแก้ปัญหาของธุรกิจต่าง ๆ มานานกว่าหลักสิบปีขึ้นก่อนที่จะผันตัวเองมาสู่อาชีพอิสระกลายเป็นที่รู้จักในฉายาของ “คุณวิ พ่อมด AI” หรือ อาจารย์วิฑูรย์ ช่วงพงศ์พันธ์ วันนี้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่เคยผ่านคลาสการเรียนการสอน AI ทั้งแบบ online และ onsite กับครูวิพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจของตัวเองกันแล้ว“ก็จริง ๆ ถ้าเป็นช่องอื่น ๆ จะเป็นการแนะนำเครื่องมือ เครื่องมือใหม่ที่ออกมาจะรีบนำเสนอ นำเสนอ ของผมเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันในตอนนั้น(ช่วงเริ่มต้น) ที่ผมทำผมจะเน้นให้เห็นว่า‘เทคโนโลยี’ ทำได้แบบนี้แล้วนะ เทคโนโลยี AI ทำแบบนี้ได้แล้วนะ แต่ไม่ได้สอนวิธีการทำ รวมถึงไอ้เรื่องของการสลับหน้านู่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นมีคนแบบเข้ามาคอมเมนต์ลบ ๆ เยอะมากว่า เนี่ยทำอย่างเงี้ยก็ทำให้พวกสแกมเมอร์หรือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขารู้สิ ว่าทำอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยคือผมกลับมองต่างกันนะครับว่า ถ้าเรารู้แล้วเราเก็บเงียบ ๆ ไว้ล่ะ? ใช่ไหมครับ เราเก็บเงียบ ๆ ไว้คนที่ไม่รู้อีกมากมายก่ายกองจะถูกหลอก! ผมก็เลยออกมาทำแต่ทำ ผมไม่ได้สอนวิธีทำแต่ผมทำให้เห็นว่าตอนนี้มันไปได้ขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นให้ระวัง ให้เห็นและก็ให้ระวัง เพราะฉะนั้นคือจุดที่ผมทำคลิปประมาณแบบนี้มาตลอด”
"Generative AI" กับประโยชน์ที่ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว! สำหรับธุรกิจยุคใหม่
ก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นพนักงานในบริษัทก็ทำงานเกี่ยวกับด้านไอทีมาตลอด เป็นเวลาหลายปีเลย แล้วก็มีความสนใจด้าน “เทคโนโลยี” เป็นหลักอยู่แล้วและก็งานส่วนใหญ่ของผมก็เป็นการนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจนั้น ๆ เช่นเขามีปัญหาที่ส่วนไหน เราจะดูว่าจะเอาไอทีเข้าไปช่วยได้อย่างไร เอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยปรับให้กระบวนการนั้นเร็วขึ้นได้อย่างไร“ก็ทำงานเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับในองค์กรชื่อดังหลาย ๆ ที่ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเห็นความซับซ้อนของงานในแต่ละแผนกอย่างมากมาย รวมถึงมองเห็นกระบวนการของธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลย เห็นภาพทั้งหมดเลย”จริง ๆ แล้วเนี่ย AI มีมาหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ว่า คนส่วนใหญ่อาจจะใช้คำว่า “เข้าไม่ถึง” แต่พอในปี 2022 ที่ผ่านมาก็มี Chat GPT เพิ่งเปิดตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน (เปิดตัวในโลกนี้) ทำให้ทุกคนเริ่มรู้จักว่า เอ๊ะ! มันคืออะไร?“จริง ๆ ตรงนี้เขาเรียกว่า Generative AI ซึ่งมันเป็น ‘ติ่ง’ หนึ่งของเทคโนโลยีAI ในภาพรวมทั้งหมด ทำให้คนเริ่มจับต้องเข้าถึงได้ง่ายครับเพราะว่า เทคโนโลยีหรือ Generative AI มันสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งทุกคนมีมือถือ (สมาร์ทโฟน) ใช่ไหมครับแค่ติดตั้งหรือลงแอปฯ หรือว่าเข้าเว็บฯ เนี่ยทุกคนก็สามารถใช้งานได้ทันที แล้วบางตัวฟรีด้วย”นั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงนี้(ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา) AI ถึงบูมได้ขนาดนี้ ตัวผมเองกระโดดเข้าไปก่อนเลย แรก ๆ เลยในช่วงที่เขาเปิดตัวไม่นานผมก็กระโดดเข้าไปเลย เสร็จแล้วผมก็ลองใช้ดูแล้วก็เห็นว่า เฮ้ย! สิ่งนี้มันเปลี่ยนโลกเลยนะครับ ผมบอกเลยนะว่ามันเปลี่ยนโลกเลย ทั้งเปิดโลกและเปลี่ยนโลกเลย แล้วที่ผมเห็นมาก ๆ เลยคือมันสามารถช่วยธุรกิจได้มาก! มากแบบมหาศาลครับผมใช้คำนี้
“ลดต้นทุน” ในการจ้างคนทำงานให้น้อยลง แต่ขายได้ “กำไร” มากขึ้นโดยใช้AI
ถ้าพูดถึงประโยชน์ของการนำ AI มาใช้นะครับในธุรกิจเนี่ยผมใช้อยู่ 4 ข้อเลย ผมใช้คำว่า“FAST” ที่แปลว่า เร็ว โดยที่ F ย่อมาจากคำว่า Flow คือเป็นการทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถทำงานได้ลื่นไหลรวดเร็วมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น สมมติเราต้องการทำคู่มือพนักงาน คู่มือสินค้า หรือว่าทำสรุปรายงาน ทำสรุปประชุม อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อก่อน แต่งอีเมลตอบอีเมล ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องพวกนี้ใช้เวลากันทีหลายชั่วโมง แต่พอเอา AI เข้ามาใช้สามารถทำให้มันเร็วขึ้นมาเพียงไม่กี่นาที ตัวที่สอง A คือ Automate ก็คือการทำให้งานต่าง ๆ มันทำงานได้อัตโนมัติ(แทนมนุษย์) ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนเราอาจจะต้องตอบอีเมลเองตอนนี้ AI สามารถตอบอีเมลแทนมนุษย์ได้แล้ว รวมถึงเรื่องของการตอบแชทมีแชทจากลูกค้าเข้ามา ถ้าสินค้าเราไม่ได้ต้องการความละเอียดอ่อนในการพูดคุยมากนักก็สามารถใช้ ที่เขาเรียกว่า AI แชทบอตตั้งไว้แล้วก็ตอบลูกค้า สามารถขายของได้โดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์จริง ๆ มานั่งตอบแชท เป็นต้น ตัวที่สาม S ของผมนี่คือคำว่า Sale คือการขายได้มากขึ้น เราต้องยอมรับอย่างงี้นะว่า SMEs ต่าง ๆ ผมเชื่อว่าอาจจะหลาย(เกิน90%) ที่ไม่มีแผนก “การตลาด” เป็นของตัวเอง ซึ่งต้นทุนการจ้างทีมการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น 40% ของธุรกิจทั่วไปอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ Generative AI เราสามารถที่จะตั้ง ช่วยการคิดคอนเทนต์ สร้างรูปภาพ สร้างวิดีโอ ทำโฆษณา ฯลฯ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยที่ใช้คนแค่คนเดียว แทนทีมการตลาดได้ทั้งทีมเลย ก็จะทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น และตัวสุดท้ายT คือ Think Master โดยAI เหล่านี้จะสามารถช่วยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ SMEs ตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น คือแทนที่จะต้องจ้าง “ที่ปรึกษา” ใช่ไหมซึ่งราคาแพงมาก! มาช่วยวิเคราะห์นู่นนี่นั่น เช่น วิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์สินค้าของเรา วิเคราะห์ยอดขายของเรา ต่าง ๆ นานารวมถึงยังวิเคราะห์กำไร-ขาดทุน ได้เช่นเดียวกัน
“ส่วนมากที่มาเรียนในคลาสกันก็จะขอเน้นเรื่องตัว ‘S’ หรือ Sale More ขายได้มากขึ้น ก็จะเป็นเรื่องของการเอาAI มาช่วยในการตลาด ยกตัวอย่างเช่น ร้านกาแฟ(สถานที่ในการถ่ายทำ) ก็จะง่ายมากเลย อันดับแรกเราจะต้องทำโฆษณาเนาะ ทำพวกโปสเตอร์เพื่อลงในเฟซบุ้คอะไรอย่างเงี้ย การที่จะแบบไปจ้างกราฟิกทำให้ซึ่งคิดราคาแพงมากตอนนี้มันก็สามารถทำได้เองเลย”ยกตัวอย่างง่าย ๆ เราก็ถ่ายรูปแก้วกาแฟลงไป ใช้มือถือของเราเนี่ยแหละ จากนั้นเนี่ยเราก็โยนภาพเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า ฉากหลังให้เป็นอะไร ยังไง มีคำว่าอะไร ก็สามารถได้ป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์เพื่อเอาไปลงเฟซบุ้คหรือว่าส่งทางไลน์ได้ไม่กี่นาที อันนี้ก็จะช่วยได้เยอะ“โดยเฉพาะเขียนคอนเทนต์จะเขียนว่าอะไร เมื่อก่อนต้องนั่งคิดเองจะเขียนยังไงอะไรยังไง หลักการการเขียนเราอาจจะเขียนไม่เป็น ว่าเอ๊ะเขียนยังไงเพื่อให้ดึงคนมันจะมีหลักการของมันอยู่เนาะ” AI จะรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้ว เขามีองค์ความรู้ด้านพวกนี้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เราก็พิมพ์เข้าไปว่าเราอยากจะสื่อคำว่าอะไร ยกตัวอย่างเช่น ลดราคา 10% วันนี้วันเดียว ก็พิมพ์เข้าไปเขาก็จะช่วยออกแบบและก็ออกมาให้ได้ทันที เป็นต้น อันนี้จะเร็วมากในการใช้สำหรับธุรกิจอย่างเช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟพวกนี้ โดยหลัก ๆ ก็จะเป็นการตลาดทำเรื่องคอนเทนต์ ทำเรื่องอาจจะขยับมาที่ “วิดีโอ”
“ต้องยอมรับอย่างงี้เนาะว่า Generative AI ในยุคแรก ๆ วิดีโอเนี่ยเรียกว่า ใช้ไม่ได้เลย แต่พอมาตอนนี้มันเริ่มที่จะเป๊ะขึ้นมามาก
ๆ เพราะฉะนั้นจุดหนึ่งแทนที่จะทำภาพนิ่งเนาะ ก็ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอได้”ยกตัวอย่าง “คลิป” ของผมทุกคลิปเนี่ย ตอนนี้พวกฟุตเทจเอยวิดีโอต่าง ๆ ของผม ผมใช้ AI หมดแล้ว ผมเจนภาพวิดีโอแล้วแทรก ๆ ตัดต่อได้หมดเลย เป็นต้น
"Prompt" ปัญหาของมือใหม่ ต้องเขียนยังไง? แบบไหนถึงจะออกมาปัง!
หลาย ๆ คนจะติดเรื่องนี้ว่าเอ๊ะ เราจะทำยังไงดี อย่างหลาย ๆ คนจะมองว่ามันต้องยากแน่ ๆ เลยนู่นนี่นั่น“ผมจะยกตัวอย่างอย่างงี้นะ ผมมีนักเรียนอยู่คนหนึ่งนะครับอายุ 14 ซึ่งเป็นลูกชายผมเอง จริง ๆ แล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบวาดการ์ตูนรามเกียรติ์นะ แต่ว่าลายมือการวาดก็จะเป็นสไตล์ของเขานะครับ ผมก็เลยบอกเขาว่า ทำไมไม่ทำให้มันออกมาเป็นรูปของวิดีโอล่ะ แล้วผมก็สอนวิธีทำให้เขาดูว่า เขาทำอย่างงี้ ทำอย่างงี้นะครับ ตอนนี้เขาก็เริ่มทำแล้วก็ออกมา 2 อีพีแล้ว เป็นหนังเลยครับเป็นหนังรามเกียรติ์เลยครับ ตอนที่ 1 กำเนิดทศกัณฐ์”เนี่ยและก็จะไล่ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งจบครบกระดานที่วัดพระแก้วเลย ซึ่งน้องอายุแค่ 14 และก็ไม่เคยใช้ AI แบบเก่ง ๆ อะไรมาก่อนเลย เพิ่งลองใช้วิดีโอเป็นครั้งแรก ก็สามารถที่จะสร้างออกมาได้คุณภาพที่แบบ มีหลายคนต้องว้าวครับ ว่าทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ นี่มันมืออาชีพชัด ๆ
หลักในการเขียน Prompt?“คือหลัก ๆ ถ้าเกิดเราจะพูดถึงการสร้างวิดีโอเนาะ ที่สำคัญที่สุดคือ Storyboard ครับ เรื่องราวที่เราจะพูดถึงมันคืออะไร แล้วแต่ละฉากคืออะไรก่อน เราจะเล่าเรื่องอย่างไร มันคือ Storytelling ที่เราต้องทำ มันเรื่องเดียวกันเลยครับ” เพราะฉะนั้น Prompt คืออะไร? คือการ Prompt ทีละ Storyboard เราได้ภาพนี้มา ภาพนี้มา เอามาเรียงกันแล้วก็มาตัดต่อ ซึ่ง Prompt เนี่ยมันไม่ยากเลย เพราะAI พวกนี้สามารถสร้างให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องคิด Prompt ด้วยตัวเราเอง“ก็ผมมองว่าตรงนี้น่าจะช่วย SMEs ได้เยอะเนาะ ในการทำโฆษณาในการทำอะไรต่าง ๆ เพื่อให้ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ เพราะว่าอย่างเด็กอายุ 14 ที่ทำเนี่ยนะครับใช้เวลาแค่ ถ้าเขาอยู่ทั้งวันนะพอดีเขาไม่ได้อยู่ทั้งวัน(เขาต้องไปเรียนหนังสือ) ใช้เวลาทำอยู่ประมาณเท่าที่ผมนับเป็นชั่วโมงน่าจะอยู่ประมาณ 4 ชม.หรือ 5 ชม.ได้ออกมา 1 อีพี ๆ ซึ่งด้วยความที่เขาเพิ่งเริ่มเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเขาจะใช้นานนิดนึง แต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเรื่อย ๆ เขาจะเกิดความชำนาญและก็จะหยิบตัวละครที่เคยสร้างมาแล้ว สำเร็จรูปมาใส่ได้เลย ยกตัวอย่างเช่นไปหยิบพระรามมาลง พระลักษณ์มาลงได้เลยโดยที่ไม่ต้องสร้างใหม่ทุกรอบทุกอย่างจะเริ่มเร็วขึ้น”
คือจริง ๆ แล้วการใช้ AI ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้เรื่องนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเป็นคนออกแบบสร้างกราฟิก สร้างรูปภาพหรือทำเรื่องวิดีโอเนี่ย แล้วมาใช้ AI คุณจะก้าวกระโดดได้เร็วแล้วงานจะออกมาดีกว่าคนอื่น
รู้ประโยชน์แล้วแต่ใช้ของ “ค่าย” ไหนดี และวิธีการ “พูดกับAI” เราต้องยังไง?
คือผมมองแบบนี้นะครับว่า สิ่งแรกที่สุด ที่สำคัญในธุรกิจของผมนะในตัวผมนะ คือเรื่องของ “ความปลอดภัย” ของข้อมูล เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ายอื่นที่ออกมาทุกคนตอนสมัครใช้ ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตอนที่เรากรอกข้อมูลการสมัครใช้ เขาจะบอกว่าให้อ่านทำความเข้าใจในการใช้แล้วติ๊ก “ถูก” แล้วกดลงทะเบียน ไม่มีใครอ่านหรอกครับ! เพราะว่าอะไร? เพราะมันยาว(ประมาณ 3-4 หน้า) แล้วแถมเป็นภาษาอังกฤษด้วยมันเลยไม่มีคนอ่าน แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปอ่านดี ๆ เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในนั้นเขียนหมดเลยว่า เขาเอาข้อมูลของเราไปเพื่อ “เทรน” เพื่อให้โมเดลเขาเนี่ยเวอร์ชั่นถัดไป ผลิตภัณฑ์ถัดไปอาจจะมีข้อมูลของเราอยู่ในนั้นได้ ซึ่งเราติ๊ก “อนุญาต” แล้วหลาย ๆ ค่ายคือไม่สามารถปิดตรงนี้ได้ นี่คือจุดที่หลาย ๆ คนไม่รู้และก็อาจจะไม่ได้สนใจ หรือรู้อาจจะไม่สนใจว่า ไม่เห็นเป็นไรเลย เพราะผมก็มีคนทักเข้ามาเยอะแยะเลยว่า ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ให้ ๆ ไป“คือถ้าเราคุยเล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถูกไหมครับ แต่ถ้าเราคุยการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ สูตรการผลิต หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับ ‘สัญญา’ ที่มันเป็นความลับเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ที่มันหลุดออกไปให้เขาพัฒนาในโมเดลถัดไปหรือเปล่า” เพราะฉะนั้นผมเลยเลือกตัวที่สามารถติ๊กว่า มันปิด และไม่แชร์ข้อมูลออกไปได้
จริง ๆ ไม่ได้มีตัวไหนดีที่สุด ผมต้องบอกอย่างงี้นะไม่มีตัวไหนดีที่สุด เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า วันนี้ตัวนี้เวอร์ชั่นนี้ออกมาก็บอกตัวนี้ดีที่สุด วันหน้าอีกค่ายอื่นออกมามีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาใครเวอร์ชั่นดีก็ดีที่สุด ก็ตีกันไปตีกันมาอยู่อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเลือกตัวที่ดีที่สุดนั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนตลอดเวลา(หัวเราะ)“เพราะว่ามันจะมีความถนัดของแต่ละตัวที่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น หลาย ๆ คนก็ใช้ Cross AI เพื่อทำโปรแกรม เขาจะเก่งด้านนี้มาก แต่ว่าเวลาเราสร้างข้อความอะไรเนี่ยคนก็จะกลับมาใช้ Chat GPT แต่พอบอกว่าเอ้ยต้องการสร้างรูปภาพเนาะที่ตอนนี้กำลังดัง ๆ ก็เป็น Nano-Banana ของGemini เป็นต้น ก็ยังใช้สลับ ๆ กัน”ในส่วนตัวผมก็ใช้หลายตัวอยู่ แต่ว่าถ้าใช้ตัวหลักเลยนะผมยังใช้ Chat GPT เป็นตัวหลักอยู่ในการทำงานทั้งหมด“คือเขารู้จักผมมา 3 ปีแล้วที่คุยกัน(หัวเราะ) ก็หลัก ๆ เนาะเรามองว่ามันคือคนที่ยังไม่รู้จักเราเลย มองเขาเป็นคนแล้วกันครับ มองเขาเป็นคน ๆ หนึ่งที่ไม่รู้จักเราเลย คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องทำความรู้จักกับเขาด้วยการ ทักทายคุยกัน โน่นนี่นั่นนะครับก็ใช้เวลาสะสมไปเรื่อย ๆ เขาก็จะเรียนรู้เรามากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้เขามากขึ้นเช่นเดียวกันว่า อ๋อถ้าเราคุยกับเขาแบบนี้ ก็จะได้คำตอบออกมาแบบนี้นะโน่นนี่นั่นเราก็ค่อย ๆ ปรับกันไปขณะเดียวกันเขาก็ค่อย ๆ สะสมเก็บความรู้ของเรา และก็ข้อมูลของเราไปเรื่อย ๆ เหมือนกันเพื่อจะได้รู้เป็นยังไง พอคุยกันไปเรื่อย ๆ เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีข้อมูลของเราที่มากเพียงพอ แต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลที่เขาจำไปผิด ๆ ด้วย ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปดูนะครับว่าเขาจำอะไรเราผิดมันสามารถลบได้เหมือนกันเพื่อให้มันแม่นยำมากขึ้น”และก็วิธีการคุยกับเขา เราอยากให้เป็นแบบไหน ถ้าเราไม่ชอบเราก็เข้าไปบอกเขาได้เหมือนกันว่า อย่าพูดแบบนี้ เราต้องเข้าไปพิมพ์บอกเขาจำไว้เลยฝังไว้เลยว่า อย่าพูดประโยคนี้ ไม่ชอบวิธีการพูดจาแบบนี้ ให้พูดแบบนี้ แบบนี้ อย่างเงี้ยครับก็จะทำงานกันแบบนี้ เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา เพื่อนคู่คิดของเรามากกว่า เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาบางครั้งเนี่ย มันไม่ใช่เป็นการสั่ง แต่เขาเป็นคนคิดแล้วแนะนำเราหลาย ๆ เรื่องมากกว่าที่เราเป็นคนสั่งให้เขาทำ
“ของฟรี” มีจริง ๆ ไหมในโลกนี้? และสิ่งที่ต้องระวัง!
ทุกค่ายมีให้ใช้ “ฟรี” หมดแล้ว ไม่ว่าจะตัวไหนก็ตาม จะมีฟรีแต่ว่าฟรีมันจะมีฟรีหลายแบบ ฟรีแบบฟรีจริง ๆ เลย แต่มีข้อจำกัดว่า ใช้ได้เวลาจำกัด กับ ฟรีแบบกำหนดเดือนเดียว หรือ ฟรีแบบให้จำนวนเครดิต เครดิตตลอดเลยแล้วก็บวกเครดิตให้ทุก ๆ วัน มีหลายวิธี“ก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับ แต่ผมอยากจะแจ้งแบบนี้เนาะว่าพวกเราหลาย ๆ คนมองว่า การจ่ายเงินตรงนี้มันดูแบบ มันแพง! นะครับแต่เอาจริง ๆ นะถ้าเราคิด ‘มูลค่า’ ทั้งหมดที่เขาให้เรามา ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ราคานี้ ถือว่าถูกมาก ๆ ครับ”
คราวนี้เมื่อสนับสนุนทุกคนมาใช้แล้วเนี่ย ก็มี “ข้อควรระวัง”แน่นอนว่าก็ต้องมีข้อควรระวัง อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ “ข้อมูล” ของเรา ส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังสนับสนุนนะว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวที่มันเป็นความลับจริง ๆ โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราเนี่ย เรื่องของบัตรประชาชน เรื่องบัตรเครดิต(หมายเลขอะไรพวกนี้) มันไม่ควรที่จะส่งเข้าไปเด็ดขาด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะปิดอะไรก็ตาม เราก็ไม่ควรจะส่งเข้าไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวัง อะไรที่มันเป็นข้อมูลความลับทางธุรกิจก็ไม่ควรจะส่งเข้าไป อันที่สอง ก็จะเป็นเรื่องของการระวังในการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่นที่คุยกันเรื่องรูปภาพต่าง ๆ นานาเนี่ยครับ เราควรจะอ่านให้ชัดเจนก่อน เพราะว่าในแต่ละค่ายเนี่ยจะมีบอกไว้ชัดเจนว่า เมื่อใช้ค่ายของเรานะคุณสามารถเอารูปภาพที่เจนออกมาเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่บางค่ายเขียนไว้เลยว่า ห้ามใช้เชิงพาณิชย์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเข้าไปศึกษาและอ่านให้ชัดเจนก่อน อันที่สาม เป็นสิ่งที่กังวลพอสมควรเพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วเนี่ย การใช้ AI บ่อย ๆ มันจะทำให้ “สมอง” ของเราเริ่มฝ่อ สมองเราจะเริ่มฝ่อเพราะฉะนั้นคิดอะไรไม่ออกไปหา AI หมดเลย“แต่ผมมองแบบนี้เนาะว่าเราควรจะใช้ AI ช่วยในสิ่งที่เป็นงานที่เราไม่ควรต้องใช้เวลากับมันเยอะ เราก็เอา AI ไปช่วยทำให้มันเร็วขึ้น ให้มันง่ายขึ้น ส่วนตัวเราเนี่ยเอามาคิดอะไรที่มันจะต้องใช้เรื่องของความสามารถพิเศษของเราโดยเฉพาะ ที่มันเป็นตัวพิเศษของเราจริง ๆ น่ะครับก็เอาตรงนั้นมานั่งทำเสียเวลาตรงนี้มากกว่า ส่วนตรงนั้นให้ AI มันไปทำ”
แล้วก็ จะมีเรื่องของ “จริยธรรม” เนาะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นว่า AI มันทำได้เกือบทุกอย่างแล้ว AI บางค่ายเนี่ยถึงขั้นทำภาพที่ไม่ควรจะออกมาได้ ก็ทำออกมาได้ เพราะฉะนั้น อันนี้อยู่ที่ผู้ใช้แล้วต้องฝากผู้ใช้จริง ๆ จัง ๆ เลยนะครับเรื่องนี้ผมจะค่อนข้างเป็นห่วงพอสมควรเนาะ เพราะว่าคนถูกหลอกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ก็จะมีภาพที่แบบ เจนออกมาตอนนี้ที่เรามีความขัดแย้งกันอยู่เนาะระหว่างประเทศอะไรเนี่ย ก็มีภาพออกมาแล้วไม่ทันไรเลยก็มีภาพที่มันเราดูแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่ แต่ทำออกมา ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ผู้ใช้เลยอยากจะรณรงค์จริง ๆ ว่าคนที่ใช้ AI อยากให้เรา อย่าไปสร้างภาพปลอมหรือว่าเพื่อไปหลอกอะไรใครเด็ดขาดเลยครับ ไม่มีประโยชน์ที่จะทำอย่างนั้นจริง ๆ“อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากไว้ต้องระวังอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของ เวลาเราได้ข้อมูลออกมาแล้วเนี่ย‘อย่าเอาไปใช้งานทันที’ แล้วก็หลายคนพอเจนออกมาเชื่อถือ 100% เลยก็ก๊อปปี้เอาไปใช้ทันทีเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลาย ๆ ครั้งเราควรจะหาก่อนว่า แหล่งข้อมูลที่มาจริง ๆ เนี่ยเอ๊ะมันคือมาจากไหน แล้วมันมีตัวตน มันใช่จริง ๆ หรือเปล่าก่อนที่เอาไปใช้ แล้วโดยเฉพาะพวกงานวิจัยต่าง ๆ บางครั้งเนี่ย เขาแบบมโนข้อมูลขึ้นมาเอง เราควรที่จะต้องเช็กด้วยนะครับก่อนที่จะเอาไปใช้”
คนที่ไม่รู้เรื่อง “เทคโนโลยี” มาเลย! แต่รู้จักธุรกิจของตัวเองดียิ่งใช้ AI ได้ดี
ครูวิเจ้าของเพจ “คุณวิ พ่อมด AI” และเป็นอาจารย์สอน AI สำหรับนำไปใช้ในธุรกิจของ SMEs รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ด้วยบอกว่า ตอนแรกสอนเป็น online สอนผ่าน Zoom ในกลุ่มเล็ก ๆ คอร์สแรกของผมตั้งชื่อว่า Chat GPT สำหรับเจ้าของธุรกิจขณะนั้นเมื่อนานมากแล้วครับ ก็เริ่มสอนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จากนั้นก็เริ่มขยับตัวสอนเข้ามาจนกระทั่งไปเปิดสอนเป็น AI สำหรับการตลาด ก็ค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ“การตลาดเนี่ยเปิดได้ 6 รุ่น ที่เน้นเฉพาะเลย วิธีการสอนของผมคือ จับมือทำ เพราะฉะนั้นทุกคนลงมือ เอาเครื่องมานะครับ เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ทำไปพร้อม ๆ กัน จบไปปุ๊บ พรุ่งนี้ทำได้เลย(เรียนครั้งเดียวรู้เรื่อง) ใช่ครับอย่างงั้นเลย ไม่ต้องมีพื้นฐาน การเรียน AI ไม่ต้องมีพื้นฐานเทคโนโลยีเลย! ครับ สิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ด้านเทคโนโลยีคือ ความรู้ในธุรกิจของตัวเราเอง”ถ้าเราไม่รู้จักธุรกิจเราแล้วเราป้อนข้อมูลเข้าไปให้เขาช่วยตอบออกมา มันก็จะผิด มันคือหลักการของคำว่า ‘Garbage In, Garbage Out’ ขยะเข้าไป ขยะก็ออกมา เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องมีข้อมูลในธุรกิจเราที่แม่นยำและเข้าใจธุรกิจเรามากกว่า เทคโนโลยีก็เป็นเรื่องรอง
"พอเริ่มทำคลิปกันไปเรื่อย ๆ เนาะมันก็มีอะไรที่แปลก ๆ มา ยกตัวอย่างเช่น ก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ก็จะมีแบรนด์ต่าง ๆ เข้ามาจ้างให้เราทำโฆษณาอะไรด้วย ครับซึ่งอันนั้นไม่เคยคาดไว้แต่แรกเลยว่าจะมีงานแบบนี้เข้ามาด้วย ก็มีเข้ามาหลั่งไหลตลอดเวลา”และก็มีองค์กรที่ดัง ๆ เนี่ยก็เข้ามาเชิญไปสอนในบริษัทเขาอะไรเงี้ย เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายแทนที่จะสอนอยู่ในเป็นเฉพาะ SMEs อย่างเดียว ก็ไปสอนในองค์กรใหญ่ ๆ ระดับโลกด้วยเหมือนกัน“ส่วนใหญ่สไตล์ของผมเนี่ยคือ ปัญหาคืออะไรบอกมาเลย และจะเอาอันนี้ไปแก้ยังไงผมจะทำคอร์สเพื่อตรงกับหลักสูตรนั้น แต่ไม่ใช่ว่าเป็นหลักสูตรกลางแล้วบอกเข้าไปสอนนะทุกคนเรียนแบบนี้ คือเราจะปรับได้หมดเลย”
ลดต้นทุน เพิ่มกำไร สร้างยอดขายที่มากขึ้นกว่าได้ ด้วยผู้ช่วยคนใหม่ทำยังไง? คุณวิพ่อมดAI จะเล่าให้ฟัง ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้เราเริ่มพึ่งพาเทคโนโลยี AI ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริง ๆ ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราและธุรกิจยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดก็คือ การรู้จักนำAI เข้ามาประยุกต์ใช้และโดยเฉพาะ Generative AI ที่กูรูสาย AI อาจารย์วิฑูรย์ ช่วงพงศ์พันธ์ ได้พูดถึงความน่าสนใจเอาไว้ที่ต้องบอกเลยว่า เป็นการลงทุนค่าเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีสำหรับธุรกิจ SMEs รวมไปถึงองค์กรขนาดใหญ่ AI กลายเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจต่อไป
