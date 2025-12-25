finbiz by ttb แนะกลยุทธ์ SME สร้างแบรนด์เล็กให้โตด้วย “คุณค่า” โดนใจผู้บริโภค

หากผู้ประกอบการ SME เคยคิดว่า “แบรนด์เล็ก ๆ ที่เพิ่งเกิดใหม่ จะไปสู้แบรนด์ใหญ่ได้อย่างไร” ถึงเวลาต้องลบความคิดนั้นออกไป finbiz by ttb พบว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันว่าลูกค้าในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ไม่ได้เลือกแบรนด์เพียงเพราะชื่อเสียงอีกต่อไป แต่เลือกแบรนด์ที่มี Purpose และ Authenticity คือ “จุดยืนและความจริงใจ” และนี่คือโอกาสทองของ SME ที่จะมีตัวตนชัดเจน
ผู้บริโภคยุคใหม่เลือกสินค้าและบริการจากอะไร ?
คุณภาพยังสำคัญ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ “คุณค่า” ซึ่งสะท้อนผ่านการตั้งคำถามว่า
แบรนด์คิดอะไร แบรนด์เชื่อในอะไร และแบรนด์กำลังทำเพื่ออะไร แบรนด์ที่ตอบคำถามเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ย่อมมีโอกาสครองใจผู้บริโภคมากกว่าแบรนด์ที่มีเพียงสินค้าดี แต่ยังไร้จุดยืน
สถิติทางธุรกิจที่ SME ต้องรู้
•ข้อมูลจาก Mintel Group ชี้ว่า 73% ของ Gen Z เลือกแบรนด์ที่มีจุดยืนชัดเจน
•Worth Global Style Network (WGSN) มีข้อมูลนำเสนอว่า 62% ของ Millennials หรือ กลุ่ม Gen Y พร้อมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
•ในรายงาน WGSN Trend Report จาก WGSN ยังระบุอีกว่า Localism (เทรนด์ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าท้องถิ่น) เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่โตเร็วที่สุดในเอเชีย
คุณค่าที่ SME ต้องมี เพื่อครองใจผู้บริโภคยุคใหม่
ปัจจัยที่สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ไม่ใช่แค่ “สินค้าดี” แต่คือ คุณค่าที่แบรนด์สื่อสารออกไป ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่องสำคัญ
1.ความจริงใจ (Authenticity) สื่อสารตรงไปตรงมา ทำในสิ่งที่พูด เช่น ถ้าแบรนด์ใส่ใจเรื่องอะไร ตั้งใจทำแบรนด์นี้เพื่ออะไร ต้องแสดงออกให้เห็นได้ว่าแบรนด์กำลังตั้งใจทำสิ่งนั้นจริง ๆ
แนะนำสำหรับ SME : เล่าเรื่องจริงของแบรนด์ เช่น ที่มาของแบรนด์ เรื่องราว ที่มาของวัตถุดิบ หรือแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ
2.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ไม่มองแค่กำไร แต่คิดถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนะนำสำหรับ SME : เริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ เช่น ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่น หรือ ทำแคมเปญคืนกำไรให้ชุมชน
3.ความเข้าใจผู้คน (Human-Centric Approach) เข้าใจความต้องการและชีวิตของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่แบรนด์ให้ความสำคัญ แนะนำสำหรับ SME : ฟังเสียงลูกค้า ปรับสินค้าให้ตอบโจทย์จริง เช่น การทำเสื้อผ้าปรับไซส์ ปรับแบบเสื้อผ้าให้เหมาะกับคนไทย สรีระแบบเอเชีย หรือทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น มีแพ็กเกจที่ใช้ง่ายสำหรับกลุ่มลูกค้าที่โฟกัส
4.จุดยืนที่ชัดเจน (Clear Purpose) ตอบได้ว่า “ทำธุรกิจเพื่ออะไร” เช่น เป็นแบรนด์ที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทย เป็นแบรนด์ที่สร้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อโลก แนะนำสำหรับ SME : นิยามให้ชัด แล้วสื่อสารออกไป เช่น “เราอยากให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิตในแฟชั่นยุคใหม่” และเมื่อ SME มีพร้อมทั้ง คุณภาพ และ คุณค่า โอกาสชนะใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
5 วิธีสร้างแบรนด์ที่มีคุณค่า ผ่าน Checklist ง่าย ๆ สำหรับ SME
•กำหนดจุดยืนของแบรนด์ให้ชัดเจน
•เล่าเรื่องจริง ไม่สร้างภาพ
•ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน
•ฟังเสียงลูกค้าและปรับสินค้าให้ตอบโจทย์
•สื่อสารคุณค่าให้ชัดในทุกช่องทาง
สร้างแบรนด์ให้มีคุณค่า ต้องมีระบบที่แข็งแรง
การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งนั้นสำคัญ แต่ SME จะเติบโตยั่งยืนได้ต้องบริหารการเงินให้คล่องด้วย เพื่อจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญ โดยทีทีบี มีระบบที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจบริหารการเงินได้สะดวกยิ่งขึ้น คือ ทีทีบี บิสสิเนสวัน (ttb business one) ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ สำหรับลูกค้านิติบุคคล เอสเอ็มอีทุกประเภท ผู้ช่วยทางการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ให้สามารถควบคุมการบริหารจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว ด้วย 3 หัวใจหลัก
•ONE Platform เข้าถึงทุกอุปกรณ์ ทั้ง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ด้วยประสบการณ์เดียวกัน
•ONE to Control ทำทุกธุรกรรม ซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ทั้งในและต่างประเทศ ควบคุมได้จากที่เดียว
•ONE to Command เห็นภาพรวมการเงินชัดเจน พร้อม Dashboard วิเคราะห์กระแสเงินสด
ยุคนี้ไม่ใช่การแข่งขันเรื่องขนาด แต่เป็นการแข่งขันเรื่อง ความหมาย ดังนั้น SME ที่มีจุดยืนชัดเจนและเล่าเรื่องอย่างจริงใจ จะครองใจผู้บริโภคได้มากกว่าแบรนด์ใหญ่ที่ไร้ตัวตน นี่คือเวลาของ SME ที่จะจัดการการเงินให้พร้อม และลุกขึ้นมาเล่าเรื่องธุรกิจอย่างจริงใจ ให้โลกได้เห็น !