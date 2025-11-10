กระต่ายยักษ์เฟลมมิช ใหญ่ที่สุดในโลก สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแรง Chicken Town Café and Farm เพาะขายตัวละกว่า 2,000 บาท

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนเลี้ยงสัตว์เพื่อความเพลิดเพลิน ประเทศไทยมีการนำเข้ากระต่ายจากประเทศในแถบยุโรป หลายสายพันธุ์ และได้รับความนิยม สร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเลี้ยงเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ มีกระต่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ เพราะสามารถเพาะได้ในประเทศไทย เมื่อไม่นานมานี้ นั่นคือ กระต่ายยักษ์เฟลมมิช
มารู้จัก กระต่ายยักษ์เฟลมมิช กระต่ายใหญ่ที่สุดในโลก
“กระต่ายยักษ์ เฟลมมิช” (Flemish Giant Rabbit) เป็นสายพันธุ์กระต่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีถิ่นกำเนิดในแคว้นฟลานเดอร์ส ประเทศเบลเยี่ยม และเป็นที่นิยมเลี้ยงเพื่อการบริโภคเนื้อ และขนนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งเมื่อโตเต็มวัยมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 6-7 กิโลกรัม และสามารถหนักได้ถึง 10กิโลกรัม ใหญ่เท่ากับสุนัข
ในส่วนลักษณะนิสัยกระต่ายยักษ์เฟลมมิช เหมือนกับกระต่ายทั่วไป เป็นมิตรกับมนุษย์ จนได้ฉายาว่า “ไจแอนด์ผู้อ่อนโยน” เป็นสัตว์ที่สังคมสูง นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับเด็ก เพื่อสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์ และเหมาะกับคาเฟ่ นิยมซื้อไปจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มาเที่ยวคาเฟ่
สำหรับการเลี้ยงกระต่ายชนิดนี้ จะต้องมีพื้นที่พอสมควร เพื่อให้กระต่ายได้มีพื้นที่วิ่ง ออกกำลังเพราะตัวใหญ่มีกล้ามเนื้อต้องวิ่งออกกำลัง ส่วนขนของกระต่ายสายพันธุ์นี้ จะมีขนเรียบ และขนชั้นในหนาแน่น ทำให้ต้องดูแลขนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันเชื้อโรคติดมากับขน ถ้าต้องเลี้ยงในกรง กรงก็จะต้องปูด้วยผ้าขนแกะ เพื่อป้องกันแผลกดทับเนื่องจากตัวใหญ่ และต้องทำความสะอาดกรงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความที่เป็นสัตว์สังคมสูง ตามธรรมชาตินิยมอยู่เป็นฝูง จึงควรที่จะเลี้ยงเป็นคู่ ระหว่างตัวผู้ และตัวเมีย ถ้าไม่อยากให้เขาเพาะพันธุ์ ก็ต้องทำหมันให้กับเขาก่อน ส่วนสีขนกระต่ายปัจจุบันมีการผสมออกจนได้หลายสี แต่สีหลักตามธรรมชาติ สีน้ำตาลแดง สีเทา สีดำ และสีขาว
กระต่ายยักษ์เฟลมมิชในประเทศไทย ทำก่อนรวยก่อน
ทั้งนี้ การเข้ามาเมืองไทยของกระต่ายยักษ์เฟลมมิช ซึ่งมีการนำเข้ามาพร้อมๆ กับกระต่ายสายพันธุ์นำเข้าอื่นๆ ประมาณสัก 10 ปี แต่กระต่ายยักษ์เฟลมมิช ปรับตัวได้ช้า ทำให้ไม่สามารถเพาะพันธุ์ในประเทศไทยได้ เราจึงไม่ได้เห็นกระต่ายสายพันธุ์นี้ ออกมาจำหน่าย เหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆ เช่น กระต่ายหูตก ฮอลแลนด์ลอป มินิลอป ที่ได้รับความนิยม มากว่า 10 ปี
รวมถึงกระต่ายสายพันธุ์ขนกำมะหยี มินิเร็กซ์ ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะด้วยขนนุ่มเหมือนกำมะหยี ตัวโตกว่า มินิลอป หรือ ฮอลแลนด์ลอป เล็กน้อย แต่เป็นกระต่ายไซต์ปกติทั่วไป คือ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ถึง 1.5 กิโลกรัม และยังมีกระต่ายสายพันธุ์อื่นๆ อีกหลายสายพันธุ์ ที่มีการนำเข้ามาจากยุโรป และมาเพาะพันธุ์ในประเทศไทยผลสำเร็จ สามารถปรับตัวให้อยู่กับอากาศร้อนเมืองไทยได้
สำหรับกระต่ายยักษ์เฟลมมิช เริ่มมีการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทย ไม่เกิน 1-2 ปี และกระต่ายยักษ์ที่เพาะได้ในประเทศไทย สามารถปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพอากาศในประเทศไทยได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องปรับอุณหภูมิ เดิมที่กระต่ายยักษ์เฟลมมิช ไม่ได้รับความนิยม เพราะผู้เลี้ยงต้องเลี้ยงในห้องแอร์ และคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในห้องแอร์
Chicken Town Café and Farm นครสวรรค์ จากซื้อมาทำกิจกรรม สู่การเพาะเลี้ยงขาย
นายศักดา บรรพจุลจินดา เจ้าของ Chicken Town Café and Farm อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เล่าว่า ได้นำกระต่ายยักษ์เฟลมมิช มาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อทำกิจกรรมในคาเฟ่ โดยซื้อพ่อแม่พันธุ์มาในราคาตัวละ 7-8 พันบาท และหลังจากนั้น กระต่ายผสมพันธุ์กัน จนได้ลูกกระต่ายออกมา และมีลูกค้าที่มาเที่ยวที่คาเฟ่ของเราชื่นชอบ และขอซื้อปัจจุบันมีการเพาะจำหน่ายในราคาตัวละ 2,000 บาท เป็นกระต่ายอายุ 2-3 เดือน แต่ถ้าเป็นกระต่ายโตเต็มวัย น้ำหนัก 6-7 กิโลกรัม ขายตัวละ 5,000 บาทขึ้นไป
อย่างไรก็ดี ลูกค้านิยมซื้อกระต่ายอายุน้อยๆ มาเลี้ยงมากกว่าซื้อกระต่ายอายุเยอะๆ แต่ทางฟาร์มของเราจะขายตอนอายุ 2 เดือนขึ้นไป เพาะกระต่ายโตไม่ต้องดูแลมาก ส่วนราคากระต่ายสายพันธุ์ นำเข้าแท้ ไม่ได้ผสมข้ามสายพันธุ์ เริ่มต้นกันที่ 1,500 บาท ไปจนถึง 7-8 พันบาท แต่ถ้าเป็นเกรดเลี้ยงเล่นที่ขายตลาดนัดจตุจักร ขายกันที่ตัวละ 350 บาท
ไม่ได้แค่นำเข้า แต่ยังส่งออกได้ด้วย
สำหรับลูกค้าที่ซื้อกระต่ายยักษ์ นอกจากลูกค้าทั่วๆไป และยังเป็นลูกค้าที่เปิดคาเฟ่ หรือ มินิซู สวนสัตว์เล็ก ก็จะซื้อไปโชว์ ลูกค้ากลุ่มนี้ จะชอบอะไรที่แปลกใหม่ หรือ สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ๆ เพื่อไปโชว์ ส่วนลูกค้าที่ซื้อไปเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับเด็ก ๆ กระต่ายยักษ์ ตอบโจทย์ เพราะนิสัยเป็นมิตรกับเด็กๆ เป็นสัตว์สังคมสูง ส่วนใครต้องการซื้อเพื่อไปเพาะพันธุ์ขาย ก็สามารถทำได้เช่นกัน เพราะความต้องการของตลาดยังมีอยู่มาก เพราะยังเป็นสิ่งใหม่ และการเพาะพันธุ์ก็เหมือนกับการเพาะพันธุ์กระต่ายทั่วๆไป
ในส่วนของช่องทางการขายกระต่ายยักษ์ ในปัจจุบัน สามารถขายได้ทั้งในประเทศ และส่งออกไปขายต่างประเทศ ก็มีตลาดรองรับเช่นกัน หลายคนคิดว่า นำเข้ามาเสียดุลการค้ากับต่างประเทศ แต่การนำเข้ามาของผู้ประกอบการคนไทย เป็นการนำเข้ามาเพาะขยายพันธุ์ ขายในประเทศและหลายคนส่งออกต่างประเทศ เพราะในบางประเทศ ภูมิอากาศแบบเรา ยังเพาะไม่ได้ ซื้อจากประเทศไทย และทุกวันนี้ โลกการค้าเชื่อมต่อได้ทุกมุมโลก ผ่านการค้าบนโลกออนไลน์ กระต่ายยักษ์ที่เพาะในประเทศไทย มีความต้องการจากต่างประเทศเข้ามาเช่นกัน แต่ด้วยตลาดในประเทศยังไม่เพียงพอ ตัวเลขการส่งออกก็เลยยังน้อย
ผู้บุกเบิกการเลี้ยงไก่ซิลกี้ ในไทย
คุณศักดา เจ้าของ Chicken Town Café and Farm เล่าว่า เดิมตนเองทำการเพาะพันธุ์ไก่ซิลกี้ ซึ่งเป็นไก่ขนฟู นำเข้าจากต่างประเทศ ที่ผ่านมาตลาดไม่ได้แค่ขายในประเทศ แต่ยังมีตลาดส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย โดยได้มีการส่งออกไปขายยังประเทศจีน ผ่านช่องทางออนไลน์ ขายไปได้ประมาณ 5,000 ตัว แม้ว่าช่วงนี้ตลาดจีน ไม่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามา แต่ก็ยังมีตลาดตะวันออกกลาง ที่อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขาย คาดว่า ในเร็วๆนี้ ได้ส่งออกไปประเทศตะวันออกกลาง
ส่วนราคาไก่ซิลกี้ เมื่อส่งขายต่างประเทศ สามารถทำราคาได้สูงกว่าขายในประเทศไทยถึง 3 เท่า อย่างในประเทศไทย ไก่ประกวดสวย ราคาไม่เกิน 2,000 บาท แต่ พอส่งออกสามารถขายได้ในราคาตัวละ 7,000 บาท ส่วนราคาไก่ซิลกี้ ที่ขายในปัจจุบัน ลูกเจี๊ยบตัวละ 300 บาท ไก่โตหน่อย ตัวละ 500 บาท ส่วนไข่ฟองละ 100 บาท ถึง 150 บาท
ทั้งนี้ ต้องบอกว่า ปัจจุบัน ที่ผมเดินมาได้ จนมีคาเฟ่ มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์สวยงาม และสัตว์เอ็กโซติก มาจากการเลี้ยงไก่ซิลกี้ โดยปัจจุบันรายได้หลักของเรากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มาจากไก่ซิลกี้ ส่วนที่เหลือมาจากการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ และการทำคาเฟ่ ซึ่งคาเฟ่เปิดเพื่อไว้ต้อนรับลูกค้าที่มาดูศึกษาการเลี้ยงไก่ เปิดเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด ส่วนช่องทางการขายสัตว์ ตอนนี้ มีช่องทางเดียวคือ ทางหน้าเพจ เฟซบุ๊ก
ติดต่อ โทร. 08-1405-2612
Facebook : นิ้ง ชิคเก้นทาวน์
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด