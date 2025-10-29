การจับจ่ายสุดคึกคักรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันแรกในงาน ‘Pathum Festival 2025’ ยกขบวนสินค้าจาก 100 ร้านค้า

ปทุมธานี จัดหนักกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปลายปีในงาน Pathum Festival 2025 ยกขบวนสินค้าเกษตร สินค้านวัตกรรม และสินค้าคุณภาพกว่า 100 ร้านค้า พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการผู้บริโภคคนเมือง
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดงานใหญ่แห่งปี “Pathum Festival 2025” มหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากปทุมธานี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2568 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงศักยภาพของจังหวัดปทุมธานีว่านอกจากจะเป็นเมืองปริมณฑลที่มีความเจริญสะดวกสบายแล้ว ปทุมธานียังถือเป็น “ประตูสู่ภาคกลาง” และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญ ที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาหารและการเกษตรแปรรูป
"จังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร สินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) และสินค้า BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งาน Pathum Festival 2025 จึงเป็นเวทีสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของจังหวัด ในฐานะศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ"
ด้าน นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Pathum Festival 2025 ว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และเป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับนักธุรกิจที่มองหาพันธมิตรเพื่อสร้างเครือข่าย และสินค้าคุณภาพที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
"งาน Pathum Festival 2025 เราคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงจากผู้ประกอบการจังหวัดปทุมธานีกว่า 100 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า GI อาทิ ข้าวหอมปทุมธานี กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า พืชผักอินทรีย์ รวมถึงสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด BCG มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายให้กับประขาชนที่สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังมองหาพันธมิตรธุรกิจ และสินค้าคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ธุรกิจด้วย" นายนิมิตกล่าว
พิเศษในงานนี้พบกับ “ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตอินเตอร์ By Pathum Innotech Kitchen” นิยามมาเพื่อจะสื่อการประชาสัมพันธ์ เชิง Soft Power ถึงอัตลักษณ์อาหารขึ้นชื่อและเป็นภาพจำของจังหวัดปทุม แต่ในเวอร์ชั่นที่คงอัตลักษณ์ และพัฒนาเมนูให้สามารถก้าวเข้าสู่ครัวโลก ทุกเชื้อชาติสามารถทานก๋วยเตี๋ยวเรือของไทยได้ และสามารถเป็นหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อในร้านอาหารนานาชาติได้ เช่น ต้มยำกุ้ง หรือผัดไทย
งานนี้ต้องการนำเสนอก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ในเมนู 4 เวอร์ชั่น
1.ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตออริจินัล เผ็ดมาก เผ็ดกลาง เผ็ดน้อย
2.ก๋วยเตี๋ยวเรือหมาล่า น้ำซุปเตี๋ยวเรือขลุกขลิกผสมผงหมาล่า ใช้วัตถุดิบวุ้นเส้นเกาหลี เลือดหมู ปลาดอลลี่ ลูกชิ้นปลา สาหร่ายสด เห็ดเข็มทอง ไข่นกกระทา เป็นต้น
3.ก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำกุ้ง น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือขลุกขลิก มีกลิ่นข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กุ้งแม่น้ำ (เป็นเมนูคผสมผสานรสต้มยำน้ำใส ไม่ใช่น้ำข้น เพราะน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเราข้นอยู่แล้ว)
4.ก๋วยเตี๋ยวเรือซีฟู้ด น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือขลุกขลิก มีกลิ่นข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และมีรสซี๊ดซ๊าดเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ด ส่วนผสมมี
กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่ ปลาหมึก
ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดฯ ยังคาดการณ์ว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน จะมีเงินสะพัดและเกิดการเจรจาธุรกิจคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงปลายปีพร้อมไปกับโครงการ "คนละครึ่งพลัส" ของรัฐบาลที่จัดให้มีการส่งเสริมการจับจ่ายสินค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ จังหวัดปทุมธานีจึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน Pathum Festival 2025 ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2568 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยทุกวันจะมีโปรโมชันและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ระดมจัดกันตลอดทั้งวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2567-0224