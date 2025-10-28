(ชมคลิป) เปิดเบื้องหลังความสำเร็จ 3 แบรนด์ไทยไลฟ์สดกับ “เทศกาลเจนนี่” กลยุทธ์การตลาดระยะยาว สร้างจุดเปลี่ยนให้ธุรกิจออนไลน์

ทำความรู้จักกับ Sureeporn Cosmetics, Cicelle และ Kacha Brand 3 แบรนด์สินค้าไทยที่มาเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จหลังจากไฟล์สดใน “เทศกาลเจนนี่” ที่ร่วมสร้างปรากฎการณ์การไลฟ์สดขายของบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ซึ่งมีแบรนด์สินค้าจำนวนมากให้ความสนใจกับปรากฎการณ์ดังกล่าว พร้อมเปิดเผยเบื้องความสำเร็จหลังจากไลฟ์สดเสร็จสิ้นด้วยการสร้างกลยุทธ์การตลาดระยะยาวให้แบรนด์ตัวเองเพื่อความสำเร็จและจุดเปลี่ยนของธุรกิจ
ในช่วงเวลานี้นักร้องสาวสวยอย่าง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ในฐานะครีเอเตอร์ไทยที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการเปิด “เทศกาลเจนนี่” ไลฟ์สดขายของผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ที่มีแบรนด์สินค้าในประเทศไทยเข้าร่วมแคมเปญของเธอจนล้นหลาม จนสามารถทุบสถิติ TikTok Shop LIVE ด้วยผู้เข้าชมไลฟ์ในเวลาเดียวกันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1.2 ล้านวิว และสร้างยอดขายสูงถึง 8 หลัก พร้อมดันแบรนด์สินค้ากว่า 270 แบรนด์ไทยก้าวสู่ความสำเร็จทางดิจิทัล
โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวสร้างชื่อให้ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ได้อย่างประสบความสำเร็จพร้อมตอกย้ำว่าแพลตฟอร์ม TikTok Shop สามารถส่งเสริมแบรนด์ไทยให้แจ้งเกิดและเติบโตได้อย่างเห็นผลผ่านระบบนิเวศแบบ "Full-Funnel" ที่เชื่อมโยงผู้บริโภคตั้งแต่การค้นพบสินค้าไปจนถึงการตัดสินใจซื้อได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงให้กับประเทศ
ทั้งนี้เทศกาลเจนนี่ยังส่งเสริมและหนุนแบรนด์สินค้าไทยกว่า 270 แบรนด์ด้วยการสร้างยอดขายผ่านไลฟ์ของเจนนี่ ได้แก่แบรนด์ Kathy Cosmetics, BioActive+, Madame Fin, LYO, Cho Cosmetics, CHAME' Thailand, Whitelab Essentials, Sureeporn Cosmetics, Taokaenoi, บีลีฟ เนเชอรัล, Yerpall Thailand, RAD Cosmetics, KACHA BRAND, PROMTHONG, Manyrarebkk และ Cicelle ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของครีเอเตอร์และคนดังสามารถส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กได้ ผ่านพลังของคอมมูนิตี้บนแพลตฟอร์มในการผลักดันธุรกิจไทยสู่ความสำเร็จทางดิจิทัล และเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้กับผู้คนจำนวนมาก
โดยมาดูกันว่า 3 แบรนด์สินค้าไทยแบรนด์ใดบ้างที่เปิดเผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จธุรกิจหลังจากเข้าร่วม “เทศกาลเจนนี่”
เริ่มที่แบรนด์แรก Sureeporn Cosmetics - 10 นาทีเปลี่ยนชีวิต! กับยอด 15,000 ออเดอร์ และความสำเร็จที่นำไปต่อยอดได้มากมาย
คุณณัฐธิดา สิงห์โท หรือ คุณอาย ซีอีโอแบรนด์เครื่องสำอาง Sureeporn Cosmetics และเจ้าของช่อง มินิอายตันจัง ที่มาพร้อมกับความตั้งใจที่อยากให้ผู้หญิงไทยทุกคนสวยได้กับสินค้าคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ในราคาที่จับต้องได้ เผยว่า "เราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้ไลฟ์กับคุณเจนนี่ในเวลาตีหนึ่ง ซึ่งยอดผู้ชมอยู่ที่ 140,000 คน เป็น 10 นาทีที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต เพราะทำให้เรารู้เลยว่าเวลาแต่ละนาทีที่ผ่านไปสำคัญแค่ไหน เราทำยอดได้ 15,000 ออเดอร์ใน 10 นาที แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือ "ผู้ชมใหม่" ที่ไม่เคยรู้จักแบรนด์เรามาก่อน
นอกจากการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นความท้าทายของเราแล้ว สิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นคือการทำให้ลูกค้าใหม่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของเรา แต่ละนาทีคือการสื่อสารที่ทรงพลัง และสิ่งที่ต้องทำให้ผู้ชมเห็นในเวลา 10 นาทีคือ 'คุณภาพสินค้าที่มาพร้อมความคุ้มค่า' เมื่อคุณเจนนี่นำเสนอแป้งพัฟของเราในไลฟ์สตรีม เราได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ทันที โดยเฉพาะผู้บริโภค Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่กำลังเติบโต
หลังจากไลฟ์กับคุณเจนนี่ เรากลับมาไลฟ์ที่ช่องและพบว่าผู้ชมเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่า โดยได้ยอดเพิ่มอีก 7 หลัก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไลฟ์กับคุณเจนนี่คือเราต้องมีการไลฟ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างโอกาสในการซื้อ และทำคอนเทนต์ที่เอนเตอร์เทนคนดูมากขึ้น เพื่อให้พวกเขาอยู่กับเรานานขึ้น และจดจำแบรนด์เราได้ ความเรียล ความจริงใจ และ ความบันเทิง ยังคงเป็นหัวใจหลักในการสร้างคอนเทนต์ และ engagement กับคนดู"
คุณอายเล่าว่า "เราวางแผนด้านโลจิสติกส์ไว้ก่อนแล้วเพื่อรับมือกับยอดออเดอร์ที่เข้ามา ทุกคนในทีมเข้าใจว่านี่คือโอกาสสำคัญและพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ส่งตรงเวลา ไลฟ์ครั้งนี้ไม่ได้เพียงช่วยสร้างรายได้ให้เราเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชนจากออเดอร์ที่เข้ามาอย่างล้นหลาม
ความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราต่อ Live Commerce ที่ไม่ใช่แค่ช่องทางการขาย แต่เป็น 'เครื่องมือที่ช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ที่ทรงพลัง' ด้วยการเข้าถึงผู้ชมหลายล้านคนโดยไม่ต้องลงทุนครั้งใหญ่เหมือนโฆษณาแบบดั้งเดิม
ที่สำคัญคือเราไม่ได้หยุดแค่ไลฟ์เดียว เรานำคลิปจากไลฟ์ของคุณเจนนี่มาตัดต่อและทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้กระแสยังคงอยู่และยอดขายก็เติบโตต่อเนื่องแม้ไลฟ์จะจบไปแล้ว เราวางแผนที่จะสร้างคอนเทนต์ผ่านวิดีโอสั้นอย่างสม่ำเสมอ จัดไลฟ์สตรีมเป็นประจำ และดึงข้อมูลเชิงลึก ทั้งพฤติกรรมและฟีดแบคต่าง ๆ จากลูกค้าใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอด เรามองว่านี่ไม่ใช่แค่ยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นชั่วคราว แต่เป็น 'จุดเริ่มต้นสำหรับการเติบโตระยะยาว'
ปรากฏการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังให้ธุรกิจไทยขนาดเล็กอื่น ๆ ตระหนักว่าความสำเร็จบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอยู่ใกล้ตัวมาก ๆ ขอแค่เรากล้า และตั้งใจจริง หมั่นศึกษาและปรับใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ได้ TikTok Shop คือเวทีที่ให้โอกาสแบรนด์ที่ไม่มีทุนสูง แต่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจ ก็มีโอกาสเติบโตได้"
แบรนด์ที่สอง Cicelle - ชูความสำเร็จที่ 'จังหวะดี' ในวันปิดยอด 80 ล้าน! สู่ Brand Visibility ที่กว้างขึ้น และยอดขายโตต่อเนื่อง 3 เท่าต่อวันจนถึงวันนี้
คุณอดิศักดิ์ รุจิธีรโชติ เจ้าของแบรนด์ Cicelle (ซีเซล) กระเป๋าแบรนด์ไทยคุณภาพดี ดีไซน์ทันสมัยในราคาที่จับต้องได้ ที่เข้าไลฟ์คุณเจนนี่เวลาตีห้าครึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดี แต่กลายเป็นจังหวะที่สร้างจุดเปลี่ยนให้แบรนด์ดังและปังภายในชั่วข้ามคืน โดยคุณอดิศักดิ์ เล่าว่า "แบรนด์เรามีทีมการตลาดที่ติดตามกระแสต่าง ๆ อยู่แล้ว พอรู้ว่ามีประเด็นไลฟ์ของคุณเจนนี่ขึ้นมา ทีมงานรีบติดต่อตรงและนำของไปให้คุณเจนนี่เย็นนั้นเลย แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ จังหวะที่เราได้ไลฟ์คือตีห้าครึ่ง คนดูเหลือแค่หลักหมื่น แต่กลับกลายเป็นว่า เราเป็นแบรนด์ที่มาปิดยอดคืนนั้นของคุณเจนนี่ที่ 80 ล้านบาท Cicelle จึงอยู่ในจังหวะที่สร้างไวรัลอย่างรวดเร็ว เหมือนยิงแอดถูกจุด
เราตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 1,000 ออเดอร์ แต่สิ่งที่เราได้มามีค่ามากกว่ายอดขายคือ 'ความไวรัลของคอนเทนต์ที่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง' Cicelle มีเวลาแค่ 15 นาที แต่ได้จังหวะที่ perfect มาก คนดูทำคลิปไวรัลช็อตปิดยอด 80 ล้านเยอะมาก เลยทำให้มีคนมาฟอลโลว์ช่องเราสูงถึง 3-5 หมื่นคน คนดูไลฟ์เราต่อวันเพิ่มเป็น 2 เท่า และยอดขาย 3 วันหลังจากนั้นสูงถึง 7 หลักจากปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราเห็นวิธีการและแนวทางใหม่ๆ ในการทำการตลาดบน TikTok Shop ในระยะยาว
เราต่อยอดโดยการนำคลิปที่ไลฟ์กับคุณเจนนี่มาทำคอนเทนต์ต่อเนื่องเพื่อสร้าง engagement และวางแผนที่จะนำโมเดลนี้มาประยุกต์ใช้โดยการไลฟ์แบบเป็นซีรีส์กับเหล่าเซเลป หรืออินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่องให้คนติดตามว่าตอนต่อไปจะมีใครมาไลฟ์กับแบรนด์เรา เพราะเราเห็นพลังการไลฟ์บน TikTok Shop ที่คนสามารถเข้าถึงพร้อมกันและทำกิจกรรมร่วมกันได้ระดับหลักล้าน ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม สร้างโอกาสให้กับธุรกิจของคนตัวเล็กที่เงินทุนน้อย แต่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ และความตั้งใจก็สามารถประสบความสำเร็จได้
อยากฝาก SME ทุกคนว่าโอกาสมีทุกที่อยู่ที่เราคว้ามันหรือไม่ ถ้าเห็นโอกาสต้องรีบทำเลย TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียม และช่วย empower ในการสร้างแบรนด์ แนะนำไอเดียใหม่ๆ ในการทำการตลาด หรือแนวทางการไลฟ์ใหม่ ๆ เป็น co-pilot ที่ช่วยเราทำงานและเป็นคู่คิดที่ดี"
แบรนด์ที่สาม Kacha Brand - สร้าง Brand Awareness ที่ปังกว่ายอดขาย สู่กลยุทธ์การเติบโตระยะยาวที่ยั่งยืน
คุณคชาปกรณ์ บุดดา หรือคุณกัส เจ้าของแบรนด์ Kacha Brand แบรนด์กางเกงสแล็คและกางเกงขาสั้นที่มีดีไซน์ทันสมัยเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และวัยทำงาน เล่าถึงประสบการณ์การไลฟ์กับคุณเจนนี่ และความสำเร็จที่เกินความคาดหมายว่า "กางเกงที่เราเอาไปขายในไลฟ์คุณเจนนี่ ขายได้กว่า 5,000 ตัว ยอดขายอยู่ที่ 7 หลัก จากที่ตั้งเป้าไว้แค่หลักร้อยตัวแค่นี้ผมก็คิดว่าคุ้มแล้ว เพราะยอดคนดูตอนนั้นคือ 200,000 คน 'สร้างการรับรู้ของแบรนด์' มากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิมหลายเท่า หลังจากที่ไลฟ์กับคุณเจนนี่เราก็มาไลฟ์ต่อที่ช่อง ผู้ชมไลฟ์ของเราเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า และสร้างยอดขายได้ถึง 7 หลัก จนถึงวันนี้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้น 20-35% และเรารู้สึกได้เลยว่าคนดูรู้สึกดีกับสินค้าเรามากขึ้น
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไลฟ์กับคุณเจนนี่คือเราต้องมีการไลฟ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม และทำคอนเทนต์ที่เอนเตอร์เทนคนดูมากขึ้น เพื่อสร้าง engagement กับคนดูอย่างต่อเนื่อง และเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเรามากขึ้น เราเข้าใจดีว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น กลยุทธ์ของเราหลังจากสร้างการรับรู้ของแบรนด์แล้ว เราตั้งใจจะ 'สร้างคอมมูนิตี้' ให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ Kacha Brand โดยการสื่อสารกับลูกค้าผ่านไลฟ์อย่างสม่ำเสมอ
เรานำคอนเทนต์จากไลฟ์ของคุณเจนนี่มาทำคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะทำเป็น screen shot หรือวิดีโอสั้นเพื่อสร้าง traffic ไม่ให้กระแสหายไปแม้ไลฟ์จะจบไปแล้ว พยายามทำคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นวันนั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทุกคนในทีมเข้าใจว่านี่คือโอกาสของแบรนด์ และทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับออเดอร์ที่เข้ามา จึงไม่มีปัญหาใดๆ ในเรื่องการจัดการออเดอร์ เรื่องโลจิสติกส์ และการขนส่ง
TikTok Shop เป็นแพลตฟอร์มที่ครบจบในที่เดียว เข้าใจง่าย และช่วยให้ SME ขายสินค้าได้โดยไม่มีกระบวนการซับซ้อน อยากบอกกับ SME ที่กำลังลังเลในการเข้ามาแพลตฟอร์มออนไลน์ว่า 'ให้เริ่มทำเลย' ขนาดของธุรกิจไม่สำคัญ ที่สำคัญคือคุณภาพของสินค้า ความตั้งใจ และความไม่ย่อท้อ พอเราเริ่มทำแล้วเราจะเห็นปัญหาระหว่างทางแต่นั่นจะทำให้เราเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ไม่กลัวปัญหา และทำให้เราแกร่งขึ้น พร้อมจะสู้กับทุกปัญหา เมื่อมีสินค้าพร้อมก็ทำเลย เป็นโอกาสทองของคนรุ่นใหม่ที่อยากทำแบรนด์ของตัวเอง"
เรื่องราวความสำเร็จของทั้งสามแบรนด์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากธุรกิจไทยเกือบ 270 รายที่ได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ แสดงให้เห็นว่า TikTok Shop ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มการขายเท่านั้น แต่เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงที่ช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญผ่านความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพลังของชุมชนที่มีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม 3 แบรนด์ไทยที่เข้าร่วมปรากฏการณ์เทศกาลเจนนี่ที่ได้เผยเบื้องหลังความสำเร็จ กลยุทธ์ระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน บทเรียนและความสำเร็จที่เป็นจุดเปลี่ยนของธุรกิจ บทบาทของ TikTok Shop Live ที่ช่วยในการขยายธุรกิจ และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการสร้างรายได้ เช่น การสร้างงานที่มากขึ้น การกระจายรายได้สู่ชุมชน และการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ผลักดันให้ธุรกิจ SME ไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล และเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
