เปิดดีลการลงทุน 'ซื้อ-ขาย' งานวิจัย สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ครั้งใหญ่ใน 'PATHUM INNOTECH EXPO 2025'

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี โชว์ศักยภาพการเป็นเมืองแห่งงานวิจัยและนวัตกรรม ยกขบวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงธุรกิจ ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน “PATHUM INNOTECH EXPO 2025” พร้อมเปิดเวทีการเจรจาธุรกิจ ชวนนักลงทุนร่วมค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “PATHUM INNOTECH EXPO 2025” ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2568 ว่าจังหวัดปทุมธานีนอกจากจะมีศักยภาพด้านการผลิต โดยเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูงที่หลากหลายแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของไทย และเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และงานวิจัย โดยมีกลุ่มงานวิจัยที่โดดเด่นในหลายด้าน อาทิ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านวัสดุและโลหะ ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และด้านนาโนเทคโนโลยี ที่มีการนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องสำอาง อาหาร วัสดุสิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดหลากหลายโครงการ และมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
“การจัดงาน PATHUM INNOTECH EXPO 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญที่จะโชว์ศักยภาพของงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ งานนี้จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญ สำหรับทั้งนักวิจัยและนักวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือผลงานในการวิจัยระหว่างกัน และรวมไปถึงนักธุรกิจต่าง ๆ ที่กำลังมองหาผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นเวทีใหญ่ที่เป็นเสมือนตลาดงานวิจัยและนวัตกรรมให้ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป”
ด้าน นายนิมิตร ฆังคะจิตร พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดงาน PATHUM INNOTECH EXPO 2025 ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ THE PATHUMTANI INNOTECH&EXPO 2025 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “PATHUM INNOTECH 2025” ซึ่งจังหวัดปทุมธานีนอกจากจะเป็นที่ตั้งของ สวทช. แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกจำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น โดยงาน PATHUM INNOTECH EXPO 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญของการจัดแสดงโชว์สินค้าที่มีนวัตกรรม และผลงานวิจัย ซึ่งไม่ได้เน้นการจำหน่ายสินค้าในงาน แต่จะเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการต่อยอดธุรกิจจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นักวิจัย และผู้ประกอบการนำมาจัดแสดงในงาน
“วัตถุประสงค์ที่สำคัญของงานนี้คือการเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หรือผลงานในการวิจัย ระหว่างนักวิชาการ นักธุรกิจต่าง ๆ และเป็นเวทีให้ผู้ที่มีนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ ได้นำผลงานของตนเองมาประชาสัมพันธ์ จัดแสดง หรือเผยแพร่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่เราจะขายกันในงานนี้ก็คือตัวผลงานวิจัยที่นักลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะนำไปต่อยอดในทางการค้า โดยอาจจะมีการเจรจาตกลงเพื่อซื้องานวิจัยนั้น หรืออาจจะเป็นลักษณะของการขอลงทุนร่วมกันในทางธุรกิจ หรืออาจจะมีการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งในงานเราได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจโดยเฉพาะด้วย”
นายนิมิตรยังกล่าวต่อว่า จุดเด่นของการจัดงาน PATHUM INNOTECH EXPO 2025 นั้น นอกจากจะเป็นงานมหกรรมนวัตกรรมและงานวิจัยที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ที่โชว์ศักยภาพของความเป็นเมืองแห่งงานวิจัยและนวัตกรรมของจังหวัดปทุมธานีแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมสำคัญคือ การจัดเวที Pitching “สุดยอดนวัตกรรมไทยที่มีผลงานวิจัยรองรับ” จำนวน 8 ผลงาน ที่พร้อมก้าวสู่เวทีการลงทุนและตลาดโลก เพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วย โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่เวทีกลางในวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจงานนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ สามารถเข้าร่วมชมงาน PATHUM INNOTECH EXPO 2025 ได้ ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2567-0224