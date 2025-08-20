คณะสร้างเจ้าของธุรกิจ ม.ศรีปทุม ปั้น “SMEs-สตาร์ทอัปพันธุ์แกร่ง“ เรียนพร้อมลงมือทำ จบมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งเป้าสร้าง SMEs และสตาร์ทอัพ หนุนเศรษฐกิจชาติยั่งยืน ชูจุดแข็งหลักสูตรปั้นผู้ประกอบการให้เก่ง แกร่งรอบด้าน พร้อมเติบโตท่ามกลางทุกความเปลี่ยนแปลง ชูจุดแข็งไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบก็สามารถสร้างธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนเรียน ตอบเทรนด์คนรุ่นใหม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นศูนย์การสร้างนวัตกร มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก
ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) เปิดเผยว่า การสร้าง "เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่" ที่มีศักยภาพสูง เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ เก่งทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นมาเป็น SMEs และสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว คณะฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่แตกต่างกันของคนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการไทยทุกราย จึงมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคน และเมื่อทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา พวกเขาจะสามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จได้
ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษาทุกคนสามารถสร้างธุรกิจได้ตั้งแต่ยังเรียน เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง หัวใจสำคัญของหลักสูตรคือการปลูกฝัง "Entrepreneurial Mindset" หรือจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจ และมอบประสบการณ์จริงผ่าน "Project Based Learning" ซึ่งหมายถึงการลงมือทำจริง โดย ไม่จำเป็นต้องรอให้เรียนจบก็สามารถสร้างธุรกิจได้ตั้งแต่ตอนเรียน โดย นักศึกษาจะได้ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์ตรง และจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจ หลักสูตรไม่มีการสอบ แต่เน้นที่โปรเจกต์ ซึ่งช่วยให้โฟกัสกับการสร้างโปรเจกต์ธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และรู้ได้ทันทีว่าอะไรที่เวิร์คหรือไม่เวิร์ค พร้อมสามารถปรึกษาโค้ชผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา ผู้เรียนจะไม่ได้เก่งเพียงด้านเดียว แต่จะ เก่งรอบด้านและลงลึกไปในการบริหารการเป็นผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์นวัตกรสู่ความสำเร็จ และบ่มเพาะให้เข้มแข็ง มีทั้งองค์ความรู้ สมรรถนะ และความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในระดับโลก การสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
• ต้นน้ำ เปิดรับนักศึกษาทั้งที่มีไอเดียและยังไม่มีไอเดีย เพื่อให้ได้เรียนรู้และร่วมกันสร้างสรรค์
• กลางน้ำ ด้วย เครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ เช่น A B C DF หรือ The Story พี่ๆ ผู้ประกอบการเหล่านี้จะเข้ามาร่วมให้โจทย์ บ่มเพาะ และฝึกฝนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
• ปลายน้ำ สนับสนุนนักศึกษาจนสามารถ ดำเนินและสร้างธุรกิจได้จริง หรือหากยังไม่พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็สามารถไปเป็นที่ปรึกษา, R&D หรือโปรเจกต์เมเนเจอร์ได้
ในด้านเงินทุน มีเงินสนับสนุนเบื้องต้นให้นักศึกษา โดยคณะสร้างเจ้าของธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ให้เป็นศูนย์การสร้างนวัตกร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับแต่งตั้ง รวมถึงการมีพาร์ทเนอร์และหน่วยงานภายนอก เช่น กองทุน Ted Fund (กองทุนเท็ด) ที่มีงบประมาณสนับสนุนใน Seed Stage 100,000 บาท และช่วง POC (จัดตั้งบริษัท) อีก 100,000 บาท เมื่อจัดตั้งบริษัทก็มีทุนสนับสนุนโปรแกรม Proof of Concept (POC) ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น จำนวน 1,500,000 บาท นักศึกษายังสามารถเข้าถึงกองทุนอื่นๆ ได้ตามประเภทธุรกิจที่สนใจ ตัวอย่างเช่น โปรเจกต์ "Jacker" แพลนต์เบสจากขนุนอ่อน ที่ได้รับทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 100,000 บาท พร้อมที่ปรึกษามาช่วยบ่มเพาะ และเตรียมออกสู่ตลาดปลายปีนี้
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และพลังบวกสู่เป้าหมาย นักศึกษาของศรีปทุมไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ในห้องเรียน แต่ยังได้ออกไปดูงานนอกสถานที่ มีโอกาสพูดคุยปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา และได้รับ Connection ที่อาจารย์ช่วยเสริมให้ สภาพแวดล้อมของ SPU คือ "สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้" ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนก้าวไปสู่จุดสูงสุดในแบบของตนเอง ดังคอนเซ็ปต์ "I believe in you" การได้เรียนรู้ท่ามกลางเพื่อนร่วมชั้นที่มีไฟและเป้าหมายเดียวกัน ยังช่วยสร้างพลังบวกและผลักดันให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้ไกลยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ล่าสุดนักศึกษาปี 3 เปลี่ยนปัญหาลูกขนุนเป็นโอกาสทางธุรกิจ ผลสำเร็จของ มหาลัยแห่งนวัตกรรม ที่สอนให้เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ยังไม่จบเมื่อด้วยการนำเอา "ขนุนอ่อน" มาสร้างมูลค่ากลายเป็น"แพลนต์เบส" มูลค่าหลักล้าน ภายใต้แบรนด์ JACKEN ของนักศึกษาจากคณะที่ "สร้างเจ้าของธุรกิจ" กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการศึกษาไทย
“เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่ควรรอให้เรียนจบแล้วค่อยไปทำธุรกิจ เพราะโลกเปลี่ยนเร็วมาก ดังนั้นเราจึงสร้างหลักสูตรทันสมัยที่ให้นักศึกษาได้เรียนไปพร้อมกับทำธุรกิจไป ตั้งแต่วันแรก เป้าหมายใหญ่ของคณะคือการ สร้างฟันเฟืองเศรษฐกิจไทย การสร้างเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เป็น SMEs และสตาร์ทอัพที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย ถ้าเราสร้างผู้ประกอบการแข็งแกร่งได้ 100 คน พวกเขาจะสร้างงานให้คนอื่นอีกหลายพันคน และนี่คือวิธีที่เราผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อประเทศต่อไป "ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าวทิ้งท้าย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลือกคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ หรือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line ในชื่อ "คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ SPU" นอกจากนี้ยังสามารถ มา Sit in เพื่อทดลองเรียน และสัมผัสบรรยากาศจริง พูดคุยกับรุ่นพี่และอาจารย์ได้อีกด้วย
