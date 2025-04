วิทยาลัยนานาชาติ DPU เปิดหลักสูตรใหม่ 'ภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ' ญี่ปุ่น-เกาหลี ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ

เปิดเผยว่า จากสถิติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชี้ให้เห็นถึงภาพรวมจากนักลงทุนต่างชาติ ปี พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ EEC พุ่งสูงถึง 124% มูลค่ารวมกว่า 56,490 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2566 จำนวน 17,877 ล้านบาท (46%) โดยประเทศญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1 มีมูลค่าการลงทุน 20,593 ล้านบาท ขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ติด 1 ใน 10 ประเทศที่ลงทุนในพื้นที่ EEC มากที่สุดเช่นกัน ส่วนภาพรวมการลงทุนของต่างชาติในไทยทั้งหมด มีจำนวน 954 ราย เพิ่มขึ้น 43% เงินลงทุนรวม 228,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79% สร้างงานคนไทย 5,040 คน ญี่ปุ่นยังเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 1 มีมูลค่าลงทุนสูงสุดถึง 121,190 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลงทุนในธุรกิจบริการ วิศวกรรม การค้าระหว่างประเทศ ร้านอาหาร พัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการรับจ้างผลิตสินค้าดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่สามารถสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศนี้ได้ และตอบโจทย์ความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเปิดหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ เพื่อรองรับเทรนด์ความต้องการแรงงานด้านดังกล่าวกล่าวว่า หลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ มีวิชาเอก 2 วิชา คือ วิชาภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจและวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ โดยจะเน้นการสอนในรูปแบบเข้าใจง่าย ใช้ภาษาในชีวิตจริง สร้างทักษะการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้จริง และนักศึกษาจะสามารถสอบผ่าน JLPT ( Japanese Language Proficiency Test) ระดับ N3 ขึ้นไปสำหรับสาขาภาษาญี่ปุ่น และ TOPIK ( Test of Proficiency in Korean ) ระดับ 3 ขึ้นไปสำหรับสาขาภาษาเกาหลี นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกวิชาโท ที่ตรงกับความสนใจได้ เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือ ศิลปกรรม เพื่อต่อยอดสู่อาชีพที่หลากหลาย ที่สำคัญในทุกรายวิชามีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจผนวกกับแนวคิดผู้ประกอบการ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี AI (Artificial intelligence) โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยการฝึกพูดและเขียนกล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ 2 แห่ง คือ Gyeongsang National University (GNU) และ Daegu Haany University ในรูปแบบหลักสูตร 2+2 โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 ปี และเรียนที่เกาหลี 2 ปี ภายหลังจากเรียนจบจะได้รับปริญญาบัตรในรูปแบบดับเบิ้ลดีกรีหรือปริญญาตรี 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ สำหรับสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับบริษัท Nozomi Group และ YOU-I Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานที่ญี่ปุ่น และ ล่าสุด DPU ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Japan University of Economics ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานสูง โดยเฉพาะงานด้านการบริบาล เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือ Super Aging Society โดยสถานประกอบการในญี่ปุ่น ต้องการแรงงานไทยที่สื่อสารได้เป็นหลักหลักสูตรภาษาตะวันออกเพื่อธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี เน้นทักษะภาษาที่ใช้ได้จริงในทุกวงการ โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง เช่น การดูแลผู้สูงอายุ วงการบันเทิง (อนิเมะและมังงะญี่ปุ่น, ซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลี) และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ทั้งสองหลักสูตรเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สมัครเรียนได้ที่ https://regisbachelor.dpu.ac.th/ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/th/international-college