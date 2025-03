CADT DPU ร่วมกับ ชสบ. จัดสัมมนา “SDGs in Thailand Aviation Industry Forum รวมกูรูการบินอัปเดตแนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน

ร่วมกับ ชมรมสถาบันการศึกษาและบุคลากรด้านการบินประเทศไทย (ชสบ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาและการเสวนา เรื่อง “SDGs in Thailand Aviation Industry Forum : เส้นทางสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบินของไทย” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย SDGs และความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน และยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ SDGs ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสายการบิน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำแนวทาง SDGs ไปปรับใช้ในแผนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6-1 (ปรีดี พนมยงค์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “SDGs and the Future of Aviation” และบทบาทของ IATA ในการผลักดันเป้าหมาย Net Zero โดยอาจารย์ยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการภูมิภาคประจำประเทศไทย ลาว กัมพูชา และ เมียนมาร์ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA: International Air Transportation Association) นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา โดย ผู้แทนจากสายการบินและองค์กรเอกชน ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs "การบินยั่งยืน : โอกาสและความท้าทายในอนาคต" ดำเนินรายการ โดย นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุตกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ในระดับโลก การเติบโตของอุตสาหกรรมย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลในทุกมิติของอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กำหนดเป้าหมาย Net Zero ในอุตสาหกรรมการบิน ให้บรรลุภายในปี 2050 ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ให้สุทธิเป็นศูนย์ โดยใช้แนวทางสำคัญ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การปรับปรุงการดำเนินงาน การใช้เชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuels: SAF) และการชดเชยคาร์บอนผ่านโครงการ CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)นอกจากนี้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ยังได้นำเป้าหมายนี้ไปกำหนดเป็นเป้าหมายขององค์กรตนเอง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับสมาชิกสายการบินทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบินเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ“ในเรื่องนี้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้าง จึงอยากให้มีเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาจะค่อนข้างโฟกัสเรื่องการใช้เชื้อเพลิงยั่งยืน แต่ในมุมมองเรื่องสิ่งแวดล้อม ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การจัดการขยะบนเครื่องบิน การบริหารจัดการด้านอื่น ๆการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสายการบิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้มานำเสนอแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นรูปธรรมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรม” รักษาการคณบดี CADT DPU กล่าวอาจารย์ปวรรัตน์ กล่าวในตอนท้ายว่า การสัมมนาครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสสำคัญของนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินในอนาคต ได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทราบถึงความท้าทายด้านความยั่งยืนเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนเข้าสู่สายงานด้านนี้