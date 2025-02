finbiz by ttb แนะ 9 เทรนด์สร้างแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย เสริมธุรกิจให้ปังปัง

A person using a computerDescription automatically generatedในปี 2025 นี้ การทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียไม่เพียงแค่ต้องติดตามเทรนด์ใหม่ๆ แต่ยังต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่คือ 9 เทรนด์และกลยุทธ์ที่ธุรกิจควรรู้ เพื่อเพิ่มการมองเห็นและสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ finbiz by ttb รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียมาอัปเดตเทรนด์การสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย ปี 2025 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไปพิจารณากัน1.Video Formจากสถิติในระดับโลกล่าสุดที่ผู้คนใช้เวลารวมบนแพลตฟอร์มต่างๆ 5 อันดับสูงสุด ได้แก่ TikTok Youtube Facebook WhatsApp และ IG เวลาเฉลี่ย 3 อันดับแรก แชมป์เป็นของ Tiktok ต่อด้วย Youtube และ Facebook จะพบว่าวิดีโอยังคงเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมักจะชื่นชอบเนื้อหาที่เป็นวิดีโอเพราะสามารถสื่อสารได้ครบถ้วนในระยะเวลาสั้นๆ การเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียงช่วยให้ผู้ติดตามเข้าใจและจดจำแบรนด์ได้ดีขึ้น การสร้างวิดีโอคุณภาพไม่เพียงแต่จะดึงดูดความสนใจ แต่ยังเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์อีกด้วย2.Live CommerceLive Commerce หรือการขายสินค้าผ่านการไลฟ์สดเป็นหนึ่งในวิธีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ตรงให้ลูกค้าแบบเรียลไทม์ การที่ลูกค้าได้เห็นสินค้าและซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดได้ทันทีช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการขายได้ดีกว่าเนื้อหาแบบดั้งเดิม งานวิจัย McKinsey ชี้ว่า 53% ของผู้ชมที่ดูไลฟ์แล้วจะสั่งซื้อ ซึ่งมีผลวิจัยติดต่อกันมา 2 ปีซ้อน ส่วนในจีนการไลฟ์อย่างดุเดือดทั้งวันทั้งคืนของธุรกิจต่างๆ ก็เป็นที่นิยม และสามารถกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรกำนัล บัตรของขวัญ (Voucher) ได้อย่างมาก ซึ่งคาดการณ์ว่าในไทยไม่เกิน 2 ปี การไลฟ์จะเป็นที่นิยมและมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น3.Content Creatorsการร่วมมือกับ Content Creators ยังคงเป็นกลยุทธ์สำคัญในปี 2025 เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้ติดตาม การเลือกคนที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จะช่วยให้การสื่อสารคอนเทนต์มีความน่าเชื่อถือและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยให้ยึดหลักว่า คอนเทนต์เป็นเสมือนซุปไก่ที่ประกอบด้วยเนื้อหาและบริบท รสชาติของคอนเทนต์ต้องดีทั้งน้ำทั้งเนื้อ คอนเทนต์จึงจะกลมกล่อมสร้างอิมแพกต์ได้ โดยบริบทที่เป็นดั่งซุปไก่นั้นหมายถึง งานภาพ งานแสงสีเสียง หรือสถานที่ที่ถ่ายคอนเทนต์นั่นเอง4.Targeted Contentหนึ่งในความสำเร็จของการทำคอนเทนต์ คือการสร้างเนื้อหาที่ผู้ชมต้องการดู พูดสิ่งเขาอยากฟัง ทำสิ่งที่เขาอยากเห็น เขียนสิ่งที่เขาอยากอ่าน ในเวลาที่เขาต้องการ คอนเทนต์ที่สามารถสร้างความประทับใจได้จะทำให้ผู้ติดตามรักและเชื่อในแบรนด์ของเรา5.Short-form Videosวิดีโอสั้นกลายเป็นรูปแบบหลักในหลายแพลตฟอร์ม เพราะความสั้นและกระชับของเนื้อหาเป็นที่ดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว การสื่อสารผ่านวิดีโอที่ไม่เกิน 60 วินาที ในหลายแพลตฟอร์มจะเป็นคลิปที่ได้รับการแนะนำ เพราะคลิปสั้นที่ดีจะทำให้ผู้ชมสามารถรับสารได้อย่างตรงจุดและชัดเจน เน้นที่การนำเสนอไอเดียหลักในช่วงเวลาสั้นๆ สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้6.Ad Librariesการใช้ Ad Libraries หรือคลังโฆษณา เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้กลยุทธ์การโฆษณา โดยผู้ประกอบการสามารถจัดกลุ่มของโฆษณาไว้เป็นชุดๆ ต่างๆ กันและยิงโฆษณาไปหาเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม จะทำให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายแบบใดสนใจโฆษณารูปแบบไหน ซึ่งจะสามารถทำให้ปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายได้ ทำให้เข้าใจการวางแผนโฆษณาและการกำหนดเป้าหมายจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ7.Google Keywordsกลยุทธ์การตั้งคีย์เวิร์ดบน Google แบ่งออกเป็นสองแนวทาง ต้องทราบ Position ของสินค้าและบริการของตนเองว่าเหมาะกับกลยุทธ์แบบ รับ หรือ รุก หรืออาจใช้ทั้งรับ และ รุก ในบางธุรกิจ สำหรับแนวทางรับ ธุรกิจสามารถใช้ Google Trends เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดที่ผู้บริโภคค้นหามากที่สุด จากนั้นนำคีย์เวิร์ดเหล่านี้มาใช้ในการปรับเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการค้นหาแบบออแกนิก ซึ่งแนวทางนี้จะใช้กับสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจะมีความต้องการอยู่บ้างแล้ว และกำลังค้นหาอยู่ ในทางกลับกัน แนวทางรุก ใช้กับสินค้าที่ต้องการกระตุ้นความต้องการในตลาด เช่น การใช้คีย์เวิร์ดที่ตรงกับสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคยังไม่รู้ว่าตนเองต้องการ ยกตัวอย่าง ผ้าพันคอ ที่ลูกค้าเองจะไม่ได้มีความต้องการ แต่จะต้องนำเสนอให้กลุ่มลูกค้าเห็นว่าหากมีผ้าพันคอแล้วจะสามารถใช้ได้อย่างไร นำเสนอคุณประโยชน์ของสินค้า ให้ลูกค้ามีความต้องการขึ้นมา สำหรับบางธุรกิจ ผู้ประกอบสามารถพิจารณาทั้ง 2 แนวทางมาใช้ร่วมกัน8.TikTok for BusinessTikTok เป็นแพลตฟอร์มที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วและความนิยมของคอนเทนต์วิดีโอสั้นๆ การใช้ TikTok สำหรับธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย การสร้างเนื้อหาที่สนุกสนานและสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แบรนด์ ปัจจุบัน TikTok จะถูกพูดถึงว่าเป็นแพลตฟอร์มของวีดีโอสั้น แต่ TikTok กำลังจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปหาผู้ที่ชอบบริโภคคอนเทนต์ยาวๆ เช่นเดียวกัน ซึ่ง TikTok ในปัจจุบันนับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับ Engagement และการเข้าถึงสูงที่สุดอีกด้วย9.Algorithm TikTok: โพสต์อย่างไรให้ติดไวรัลการเข้าใจอัลกอริทึมของ TikTok เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มการมองเห็น แนะนำให้โพสต์วันละ 4 คลิปเพื่อทดสอบรูปแบบคอนเทนต์ต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการปรับปรุงคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น ในช่วงแรกที่ธุรกิจใช้แพลตฟอร์ม TikTok ให้ผลิตคอนเทนต์แบบเน้นปริมาณไว้ก่อน เพื่อทดสอบความชื่นชอบของผู้ชมจากคลิปหลายๆ แบบ การใช้เพลงฮิตหรือการตอบคอมเมนต์ของผู้ติดตามอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสไวรัล และให้ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ “100 คนรู้ 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ”สร้างแบรนด์ให้ติด วิเคราะห์ลูกค้าแม่นยำ เพิ่มยอดขายปังปังธุรกิจต้องรีบสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล ให้ลูกค้าเป้าหมายได้รู้จัก หากสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ดียิ่งได้เปรียบ ดังนั้น การจัดการร้านค้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ หากร้านค้าสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ ก็จะเป็นอีกกำลังหนึ่งที่ช่วยให้สามารถยิงโฆษณาต่างๆ ตรงไปยังกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ลูกค้านอกจากการวิเคราะห์บนสื่อโซเชียลมีเดียแล้วยังสามารถวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้อีกด้วย โดยเครื่องมือเหล่านี้ปัจจุบันก็เข้าถึงได้ไม่ยาก อย่างแอป ttb smart shop ผู้ช่วยบริหารจัดการร้านค้าแบบครบวงจร ที่มาพร้อมฟีเจอร์บริหารจัดการร้านค้าครบครัน ทั้งในด้านการรับชำระเงินผ่าน QR Code เงินเข้าบัญชีทันที มีบริการแจ้งเตือนเงินเข้าแบบ Real-time มาพร้อมรายงานการขายครบทุกมิติ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าด้วยรายงานการวิเคราะห์เชิงลึก (Analytic Report) รวมไปถึงช่วยบริหารจัดการได้ทุกสาขาครบจบในแอปเดียวเจ้าของธุรกิจควรเตรียมพร้อมเพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆ ของโซเชียลมีเดียในปี 2025 รวมถึงมองหาเครื่องมือต่างๆ มาช่วยเสริมสร้างให้แบรนด์สามารถเติบโตและก้าวทันการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน