DAA อบรม 9 หลักสูตร รักษาความปลอดภัยการบิน ปี 68 ตั้งเป้าอัปสกิลบุคลากรรับอุตสาหกรรมการบินและท่องเที่ยวฟื้นตัว

) กล่าวว่า สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมการบิน ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเอง ครอบคลุมทั้งด้าน Safety & Security และ Skill Development ที่ตอบสนองความต้องการในตลาดแรงงาน โดยเปิดอบรม 9 หลักสูตร ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ตลอดปี 2568 ทั้งระบบ online และ On-site โดยรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ใน 6 หลักสูตร และจาก DAA ใน 3 หลักสูตรทั้งนี้ เพื่อตอบรับการฟื้นตัวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดยการคาดการณ์ของ IATA ระบุว่า จำนวนผู้โดยสารทางอากาศทั่วโลกจะเติบโตถึง 2.1 เท่าภายในปี 2568 และเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตสูงสุดคิดเป็น 2 ใน 3 โดยประเมินว่าในช่วงปีดังกล่าวจะมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศสูงถึง 8,600 ล้านคน และสัดส่วน 46%เดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก“ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและการจัดการสนามบิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงและการเติบโตของอุตสาหกรรม ดังนั้น สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินสู่อนาคต ด้วยการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ เพื่อรองรับบุคลากรอุตสาหกรรมการบินที่ขาดแคลนอย่างทันท่วงที และจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับมาเต็มรูปแบบในช่วงสิ้นปี 2568” น ส.สุนันทา กล่าวผู้จัดการแผนกลยุทธ์และการตลาด DAA กล่าวเพิ่มเติมว่า 9 หลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบิน เช่น เจ้าหน้าที่ภาคพื้น และพนักงานสายการบินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย วิศวกร ผู้อำนวยการด้านการบิน หรือลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับ เป็นต้นสำหรับหลักสูตรที่ได้รับความนิยมใน 3 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.) Aviation Security Awareness: AVSEC เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยทางอากาศและภาคพื้น ตามมาตรฐาน IATA โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการรักษาความปลอดภัยในสนามบินและระบบการบิน2.) SMS Fundamentals (Online Course) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักการของระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS) สำหรับอุตสาหกรรมการบิน ตามมาตรฐาน IATA และสามารถพัฒนาทักษการจัดการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และ 3.) Human Factors and CRM หลักสูตรสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการทีมงานในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ ยังมีอีก 6 หลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น Aviation Safety Fundamentals เรียนรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยการบินและตามมาตรฐาน IATA และ Human Factors and Safety Management Fundamentals เข้าใจปัจจัยมนุษย์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย และการจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ตามมาตรฐาน IATAAviation Security Awareness : In-Flight Crew หลักสูตรเพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องบิน ตามมาตรฐาน IATA โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินและป้องกันภัยคุกคาม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน เช่น นักบิน พนักงานต้อนรับ ส่วน SMS for Ground Operations (Online Course) หลักสูตรอบรมแบบเจาะลึกการจัดการความปลอดภัยในปฏิบัติการภาคพื้นดิน ตามมาตรฐาน IATA โดยเรียนรู้การวิเคราะห์และปรับปรุงความปลอดภัยในปฏิบัติการต่างๆ