นิตยสาร Business+ ร่วม วิทยาการจัดการ ม.หหิดลฯ มอบรางวัล “ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล สินค้าและบริการแห่งปี 2567 “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2024” ภายใต้แนวคิด “Our Planet Resurrection ฟื้นคืนโลกของทุกคน” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นในด้านความยั่งยืนแห่งปี 2567 ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค มอบให้กับสินค้าและบริการ รวม 29 รางวัล ซึ่งพิธีมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

กล่าวว่า “นิตยสาร Business+ ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ จัดมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตพัฒนาโลกให้สดใส โดยรางวัลแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่คำนึงถึงมิติสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน”กล่าวว่า “วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถสร้างมุมมองในการให้บริการที่แตกต่างออกไป ทำให้สินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดและแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์กรที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ดังนั้นการมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2024 ครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้แก่องค์กรต่าง ๆ ต่อไป โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรมุ่งหวังไว้”1. ประเภทโรงภาพยนตร์ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)2. ประเภทศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ มอลล์ ได้แก่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทลกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์3. ประเภทบริการขนส่งด่วน EMS ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด4. ประเภทการส่งเสริมการขาย ได้แก่ “The 1” ลอยัลตี้แพลตฟอร์ม ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล โดย บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด5. ประเภทบริการทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาล เอส สไปน์ โดย บริษัท เอ็น. พี. เมดิคอล จำกัด6. ผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Samsung AI TV, NEO QLED 8K โดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด7. ผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า ได้แก่ เครื่องซักผ้า TOSHIBA โดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด8. ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ ได้แก่ ECOVACS รุ่น Deebot T30S Combo โดย บริษัท อีโคแวคส์ โกลบอล จำกัด9. ผลิตภัณฑ์ Notebook Acer Swift Go 16 โดย บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด10. ผลิตภัณฑ์ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ Trend Vision One TM (ตัวยกบน One) platform โดย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด11. ผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ กรุงเทพ สมาร์ท คิดส์ โดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12. ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ได้แก่ ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง My Health Plus Double Care โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13. ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายระดับพรีเมี่ยม Elite Health Plus โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)15. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)16. ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ได้แก่ ยางรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ MICHELIN โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด17. ผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งไฟฟ้า ได้แก่ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ EQS โดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด18. ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโด ได้แก่ The Line Vibe เดอะ ไลน์ ไวบ์ โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)19. ผลิตภัณฑ์ประเภทบ้านเดี่ยว ได้แก่ เดอะ ปาล์ม บางนา – วงแหวน 2 โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)20. ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคา ได้แก่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)21. ผลิตภัณฑ์สีน้ำทาอาคาร สำหรับภายใน ได้แก่ Nippon Paint AirCare โดย บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด22. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ โพชงพลัส โดย พีไฟว์กรุ๊ป23. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักและเพิ่มการเผาผลาญ ได้แก่ Dr.Jel LF โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด24. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทคอลลาเจน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอลลิจิ คอลลาเจน จาก อมาโด้ โดย บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด25. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ SOLANOX แก้ปัญหาผิวและสุขภาพองค์รวม โดย บริษัท ยัง เอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด26. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโปรตีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนิวทริชันแนล โปรตีน ดริ้งค์ มิกซ์ โดย บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด27. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทน้ำดื่ม ได้แก่ เครื่องดื่ม น้ำด่าง อิชิตัน พีเอชพลัส สูตรผสม วิตามินดี และ สารสกัดจากใบแปะก๊วย โดย บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)28. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ S&P โดย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)29. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ได้แก่ ซีเล็คทูน่า ท็อปปิ้ง โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)