“ผลไม้พรีเมี่ยม by ปาหนัน” พลิกชีวิตเงิน 500 บาท ขายผลไม้ตลาดนัด จนมีบ้าน 3 หลังรถ 5 คัน

เล่าว่า จุดเริ่มต้นกว่าจะมาเป็นร้านผลไม้สดเกรดพรีเมี่ยม by ปาหนัน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 9-10 ปีที่ผ่านมา ตนเองแยกทางกับสามีเก่าตอนนั้นไม่ค่อยมีคนรู้จักสับปะรดลูกเล็กๆ แบบนี้ ส่วนตัวก็ไม่เคยเห็นมาก่อน พอได้ชิมและชอบมาก เพราะมันหวานมาก ก็เลยขอเจ้าของร้านว่าอยากจะเอาสับปะรดลูกเล็กๆไปขายก่อนได้ไหมเพราะไม่มีเงินเลย ทางเจ้าของร้านใจดี ให้เราเอามาขายก่อนโดยเอาสับปะรดใส่มอเตอร์ไซต์มาขายที่งานวัดไร่ขิง แม่ค้าแถวนั้น ก็มองว่า เอาอะไรมาขายจะขายได้เหรอ สับปะรดอะไรลูกเล็กแบบนี้ใครจะซื้อกิน พอมาถึงเราก็มาปอกและเรียกให้ลูกค้าชิม ซึ่งคนที่ได้ชิมก็ซื้อกันทุกคน แม้แต่แม่ค้าที่ดูถูกเราว่าจะขายได้เหรอ เขาก็ยังซื้อสับปะรดเรากิน วันนั้นขายหมด ก็กลับไปเอามาอีก วันเดียวขายได้เป็นหมื่นบาท ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็เลยยึดอาชีพขายสับปะรดภูแลมาตลอด ก่อนจะมาต่อยอดจนเป็น ร้านผลไม้ที่เปิดขายจนถึงทุกวันนี้ จุดขายของเรา คือ การคัดเลือกผลไม้เกรดคุณภาพมาขายเท่านั้น สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ถ้าซื้อผลไม้จากร้านของเรา เขาจะได้ผลไม้สดเกรดพรีเมี่ยมเท่านั้นจากวันนั้น จนถึงวันนี้ ผ่านมาเกือน 10 ปี เคยทำยอดขายสูงสุดจากการออกร้านในงานวัดได้ถึง วันละ 100,000 บาท จากชีวิตที่ติดลบในวันแรก วันนี้ มีเงินเอาไปซื้สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้ลูกๆ ทั้งสองคน โดยที่ไม่ต้องไปเป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างใคร ทั้งหมดมาจากความตั้งใจและความอดทนในการต่อสู้ จนมีวันนี้ ได้ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเล่าว่า ปัจจุบัน ผลไม้สดเกรดพรีเมี่ยม by ปาหนัน ช่องทางการขายหลักคือ การออกบูทในห้างสรรพสินค้า มีสาขาที่เปิดบูทขายประจำอยู่ 5- 6 แห่ง เช่น เซ็นทรัลเวสเกตต์ เซ็นทรัลศาลายา เซ็นทรัลเซ็นทรัลพระรามเก้า ฯ ที่เหลือเวียนไปเปิด รวมถึง การขายตามตลาดนัดงานใหญ่ เช่น ตลาดนัดงานองค์พระปฐมเจดีย์ งานวัดไร่ขิง งานกาชาด และงานแสดงสินค้าที่เมืองทอง เป็นต้น“สำหรับในช่วงแรกๆผลไม้ที่เราเอามาขายหลักๆ จะมีเพียง สับปะรดภูแล แต่ตอนหลังได้ได้รับการตอบรับดีมาก ในตอนแรกที่เราเอามะม่วงเบามาขายคนส่วนใหญ่จะยังไม่รู้จักจะรู้จักเฉพาะคนที่อยู่ทางภาคใต้ เพราะ มะม่วงเบาเป็นมะม่วงที่ปลูกกันมากในภาคใต้ แต่ใครจะคิดว่า แค่มะม่วงป่ากับ กะปิหวานสร้างยอดขายให้กับเราแบบถล่มทลาย ซื้อบ้าน ซื้อรถได้เลย ”ในส่วนผลไม้อื่นฯลฯ นอกจากผลไม้ ทางคุณปาหนัน ได้ทำเครื่องจิ้ม ออกมาขายด้วย ซึ่ง ลูกค้าที่ไม่ต้องการซื้อผลไม้จากทางร้าน ก็จะซื้อแต่เครื่องจิ้มแทน ไฮไลท์เครื่องจิ้มที่ทำยอดขายให้คุณปาหนัน นั่นคือ กะปิหวาน ได้รับการตอบรับดีมากเช่นกันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยากกินผลไม้หลายอย่างในชุดเดียว “คุณปาหนัน” ก็เลยกลับมาคิดทำสูตรยำผลไม้ขึ้นมา เพื่อจะได้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการกินผลไม้หลายอย่างในครั้งเดียว ซึ่งได้ออกมาเป็น “ยำผลไม้ปลาร้าหวานทูน่า by ปาหนัน” ซึ่ง ได้รับการตอบรับดีเกินคาด จากน้ำยำที่ลงตัวกับผลไม้ ที่เลือกมาใช้ “คุณปาหนัน” บอกว่า ถ้าจะให้ยำผลไม้อร่อยจะต้องเป็นส่วนผสมของผลไม้รสเปรี้ยว 70% ผลไม้รสหวาน 30% และออนท็อปด้วยทูน่าผลไม้ที่เลือกมาใส่จะเลือกผลไม้ตามฤดูกาล 8-10 ชนิด ขายในราคาชุดละ 100 บาท ไม่มีทูน่า แต่ถ้ามีทูน่า ชุดละ 120 บาท ยอดขายยำผลไม้น้ำปลาร้าหวานทูน่า ได้รับการตอรับเป็นอย่างดี โดยมียอดขายวันละ40- 50 ชุดต่อวันต่อสาขา ถ้าวันไหนขายดี สามารถขายได้วันละ 100 ชุดต่อสาขา โดยยำผลไม้ปลาร้าหวานทูน่า นี้ ทางร้านทำออกมาขายได้ประมาณ 1 ปี ได้รับความสนใจจากลูกค้าที่เคยซื้อ ก็จะกลับมาซื้อซ้ำอีกในครั้งต่อไป โดยเฉพาะตัวน้ำยำ ที่ทางร้านทำแยกออกมาขาย สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะไปหาผลไม้มายำเอง ส่วนราคาขายน้ำยำอยู่ที่กระปุกละ 150 บาท น้ำหนัก 400 กรัม และ 100 บาท น้ำหนัก 300 กรัมน้ำตาลมะพร้าว น้ำปลา น้ำปลาร้าต้มสุก เกลือ น้ำเปล่า และพอต้มจนทุกอย่างเข้ากัน ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็น ใส่ หอมแดง พริกสด ข้าวคั่ว และกุ้งแห้งอบแห้ง ใส่ปริมาณเท่าไหร่ เป็นสูตรของใครของมัน ตามความชอบ ส่วนผลไม้ ทางร้านผลไม้ของคุณปาหนัน จะเน้นมะม่วง มีมะม่วง 3-4 ชนิด เช่น มะม่วงพิมเสน มะม่วงแก้วขมิ้น มะม่วงเบา ฯลฯ ส่วนผลไม้อื่น เช่น สับปะรด ฝรั่ง แอปเปิ้ล องุ่น มะเฟือง ฯลฯ คุณปาหนันบอก ผลไม้ปรับใส่กันได้เลยตามชอบขอแค่ทำด้วยตั้งใจ และต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า สุดท้ายลูกค้าก็จะกลับมาหา และสิ่งสำคัญไม่แพ้กับความตั้งใจ คือ การไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง มองหาสิ่งใหม่ สิ่งดีดีมาให้ลูกค้า พอถึงวันนี้ ชื่อ “ผลไม้สดเกรดพรีเมี่ยม by ปาหนัน” ครองใจลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและเป็นที่รู้จักสำหรับคนรักและชื่นชอบผลไม้