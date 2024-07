“นภินทร” ติดอาวุธ MSME เปลี่ยน CEO เป็น อินฟลู หลักสูตร The Influencer Journey : TiJ#1’

รมช.พณ.นภินทร เปิดหลักสูตรปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 1 (The Influencer Journey : TiJ#1) หลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME ในการทำธุรกิจในยุค e-Commerce โดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เมื่อจบหลักสูตร เจ้าของธุรกิจจะมีทักษะในการรีวิวสินค้าของตนเองพร้อมต่อยอดไปสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายทั้งโปรโมชันส่งเสริมการขายจากพันธมิตร, โอกาส Live จำหน่ายสินค้าผ่าน Shopee และ TikTok, การเข้าร่วมกิจกรรม Influencer Bootcamp และการประกวดรางวัล DBD Influencer Awards เพื่อสร้างโปรไฟล์ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก คาดว่ากิจกรรมนี้จะกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 54 ล้านบาทนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดหลักสูตรปั้นเจ้าของธุรกิจให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ รุ่นที่ 1 (The Influencer Journey : TiJ#1) ณ โรงแรม Eastin Grand Hotelว่า “กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา MSME ของประเทศไทย เราพบว่าประเทศที่พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง และมีส่วนแบ่งของ MSME สูงกว่า 40% ขึ้นไป ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีส่วนแบ่ง MSME อยู่ที่ 35.2% โดยรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในปี 2570 ในการผลักดัน MSME ให้มีส่วนแบ่งตลาดถึง 40% ซึ่งการพัฒนา MSME ถือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสิ่งสำคัญประการหนึ่ง คือ การค้าผ่าน e-Commerce โดยผ่านอินฟูเอนเซอร์ จากข้อมูลการค้าขายผ่านe-Commerce โดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ เริ่มต้นเมื่อปี 2549 หรือ เมื่อ 16 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2566 เฉพาะการค้าขายผ่าน e-Commerce โดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ มียอดการค้าถึง 16 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ เพิ่มขึ้นมา 10 เท่าตัว และคาดว่าปีนี้จะเติบโตขึ้นมาอีก 30% จากปี 2566 ถึง 24 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นแล้วว่าเราจะต้องมีการพัฒนา MSME ผ่านการขายผ่าน e-Commerce โดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ประเทศไทยคนไทย 63 ล้านคนเฉลี่ยใช้อินเทอร์เน็ตวันนึง 7 ชม. 58 นาที โดยกิจกรรมส่วนหนึ่ง คือ การซื้อสินค้าออนไลน์ ที่มีข้อดีไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย และมีราคาไม่สูงนักเนื่องจากมีต้นทุนในการโฆษณาต่ำ ประกอบกับแพลตฟอร์ม e-Commerce ที่มีคุณภาพผู้เข้าถึงได้ง่าย มีโปรโมชันส่วนลด ทำให้มีการเข้าชมเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ e-Commerce มากขึ้นเรื่อย ๆโดยกิจกรรมส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ คือต้องผลักดันผู้ประกอบการเข้าร่วมการค้าผ่านระบบe-Commerce ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ MSME จึงมีการจัดอบรมหลักสูตร The Influencer Journey รุ่นที่ 1 ในวันนี้ เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้ก้าวไปสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยตนเองในธุรกิจยุค e-Commerce เพราะเจ้าของธุรกิจย่อมรู้จักสินค้า/บริการของตัวเองดีที่สุด หากมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ก็จะสามารถนำเสนอสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยในวันนี้ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เทคนิคการสร้างแบรนด์ร้านค้าให้โด่งดัง รวมถึงประสบการณ์ทางธุรกิจที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องเจอผ่าน การทําคอนเทนต์และการไลฟ์จําหน่ายสินค้าและในวันนี้มีการนำ CEO หรือเจ้าของธุรกิจ มาเรียนรู้ในระบบการขายและรู้จักการนำเสนอในรูปแบบอินฟลูเอนเซอร์ โดยได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคการขายให้ประสบความสำเร็จ ถึง 6 ท่าน ได้แก่ คุณฟรัง นรีกุล นักแสดงและยูทูปเบอร์, คุณซารต์ เจ้าของแบรนด์ Bearhouse,คุณหนุย MizuMi เจ้าของสกินแคร์ แบรนด์คนไทย, คุณหมู Shark Tank ผู้นําด้าน Tech Startup และเจ้าของแอพ Ookbee, คุณไอซ์ พาร์ดี้ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ผู้บุกเบิกการสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ในยุคแรก และคุณโมชิ CEO Shippop เจ้าของธุรกิจที่รวมระบบขนส่งไว้ในที่เดียวกว่า 1,500 สาขาทั่วไทย ซึ่งทั้ง 6 ท่านมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 5 ล้านคนรมช.พณ.นภินทร กล่าวต่อว่า นอกจากการพัฒนาการขายแล้ว ท่านต้องพัฒนาสินค้าด้วย เนื่องจากผู้บริโภคเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันตลาดโลกมีการถูกกีดกันสินค้าที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยต้องยอมรับว่าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจะต้องคำนึงถึงสินค้าที่บริโภคแล้วต้องไม่กระทบถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นที่ต้องการของคนทั้งโลก ที่ต้องการสินค้าที่ไม่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ไม่ทำให้โลกนั้นร้อนขึ้น หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ และที่สำคัญสินค้าต้องมีการระบุแหล่งที่มาที่ทำให้รู้ว่ารายได้ของสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อได้กระจายกลับไปยังชุมชนแหล่งผลิตได้ ซึ่งปัจจุบันการบริโภคอาหารนอกจากต้องการคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและผู้บริโภคยังคำนึงถึงคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอนาคตของสินค้าที่จะต้องมีการปรับตัวของผู้ผลิต พัฒนาตนเองสู่โลกของ e-Commerce พัฒนาตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์และพัฒนาสินค้าของท่านเพื่อรับกับเทรนแห่งอนาคตของโลกด้วยนอกจากกิจกรรมการอบรมในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้โปรโมชันส่งเสริมการขายจากพันธมิตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ระบบบริหารจัดการ ระบบขนส่ง และอื่นๆ อาทิ Shopee/ TikTok/ Jambolive/ JSTERP/ Siam Outlet / Flash Express/ Bentoweb/ Ketshopweb/ Zort/ Shipnity/ AIYA/ AnyI/ AIS และ World Cameraผู้ประกอบการที่ผ่านหลักสูตร The Influencer Journey รุ่นที่ 1 จำนวน 200 ราย จะได้รับคูปอง โค้ดส่วนลด หรือโปรโมชันสําหรับการขายสินค้าในรูปแบบ Live บนแพลตฟอร์ม Shopee และ TikTok มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท กําหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2567และจะคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Influencer Bootcamp จํานวน 3 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกให้ผู้ประกอบการสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์จําหน่ายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ของตนเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาแชร์ประสบการณ์ก่อนก้าวสู่ความสำเร็จ เช่น คุณเชน จากเพจไปให้ถึงร้อยล้าน, พ่อมดติ๊กต๊อก, คุณโซอี้ Digital Shortcut, คุณอ้น Digital Prince, คุณแอมป์ Uppercutz, คุณท๊อป แบรนด์แฮวอน และคุณแน๊ต TikTok Expert และท้ายที่สุดจะมี การประกวดรางวัล DBD Influencer Award พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท และโอกาสในการนำสินค้า/บริการเข้าไปจำหน่ายใน Modern Trade พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching & Networking สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป” รมช.พณ.นภินทร กล่าวทิ้งท้าย